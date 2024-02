Comparația uluitoare pe care o face Bogdan Lobonț. „Energia pe care o transmite Curva la Roma e identică și în Giulești”

pe Giulești după victoria împotriva rivalei Dinamo. Fostul mare internațional român îi compară pe ultrașii giulești cu tifosi italieni.

Bogdan Lobonț, compliment special pentru suporterii Rapidului: „Eu am rămas fără cuvinte. Am zis că așa ceva e incredibil”

Bogdan Lobonț a revenit la Rapid chiar la un derby și a rămas impresionat de atmosferă: „La primul meci la care am fost prezent pe Giulești eu am rămas fără cuvinte. Meciul cu Petrolul din august anul trecut. Am zis că așa ceva e incredibil”.

ADVERTISEMENT

„Pisica” îi compară pe fanii Rapidului cu ultrașii de la AS Roma, unii dintre cei mai fanatici din Europa, nu doar din Italia: „Adică peluza din primul până în ultimul minut să încurajeze echipa, să încurajeze, să încurajeze… Transmit o energie extraordinară. Și pot să-i asemăn, bine, aici respectând proporțiile, cu cei de la Roma. Cu Curva Sud.

Doar că stadionul Olimpico e mult mai mare. Se umple e… Dacă iei să vezi câte locuri are Giuleștiul și câte are Olimpico… Dar procentele cred că sunt aceleași. Dar energia și căldura pe care o transmit e aceeași”.

ADVERTISEMENT

Bogdan Lobonț e uimit de similaritățile dintre galeria Rapidului și ce a celor de la AS Roma: „Chiar și stegurile sunt la fel”

Bogdan Lobonț a dus comparația mai departe: „Deci se aseamănă. Îi mai văd la meciuri. Și bannerele pe care le afișează la meciuri, chiar și steagurile zici că sunt copy paste cu cele de la Roma. Și acuma nu e că îi perii”.

Antrenorul cu portarii de la Rapid a lăudat prestația suporterilor care și-au susținut echipa la meciul cu Dinamo din Giulești: „A fost ceva fantastic pentru că suporterii noștri au reușit să facă un lucru extraordinar nefiind prezenți pe Arena Națională, au fost prezenți într-un număr foarte mare pe Giulești. Toată peluza a fost plină, au fost în jur de 5.000 de băieți care ne-au încurajat, iar toată energia lor au reușit să o teleporteze pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

Este un lucru remarcabil ce au reușit, apoi ne-au așteptat pe Giulești. A fost ca un Revelion, ceva fantastic! Sunt convins că emoțiile lor au fost multiplicate față de emoțiile pe care le trăiau dacă erau pe Arena Națională. Au făcut un lucru fantastic, este ceva de apreciat”.

De ce Rapidul are ceva aparte: „Există o anumită unitate între suporteri, echipă și club”

Lucian Ionescu a comentat și el și a explicat „farmecul vieții”: „Asta e o realitate. O spun prin prisma faptului că la noi nu e o sintagmă când spunem familia Rapid. Nu, e o realitate. Există o anumită unitate între suporteri, echipă și club. Cu toate că și noi în administrativ mai suntem înjurați, dar așa e într-o familie.

ADVERTISEMENT

Sigur, încerci să faci lucruri bune. Mai și greșești. Cum și echipa nu poate defila doar în câștigătoare. Sunt zile și zile, dar rămâne acel spirit de familie. Eu l-am simțit și cred că ai început să îl simți și tu de când ai revenit”.

Oficialul Rapidului la pauza meciului cu FC U Craivoa 1948: „Plus, amintește-ți ce a spus Săpunaru în vestiar: Bă băieți, jucați și pentru ăia care nu sunt acum alături de noi, dar sunt cu sufletul lângă noi. Trebuie să jucăm pentru ei chiar dacă noi nu-i vedem.

Ei sunt acolo și ne încurajează. Eh, spiritul ăsta eu zic că ne transformă în familie. Și o spun din suflet, pentru că am simțit mereu și o simt în continuare”.

„Zicea Eminescu: ‘De departe ești aproape’”

Bogdan Lobonț a făcut un comentariu sugestiv: „Zicea Eminescu… ‘De departe ești aproape’”. Lucian Ionescu a adus în discuție un alt aspect interesant după meciul cu Dinamo: „La noi ‘Suntem peste tot acasă’ și la meciul cu Dinamo chiar am fost acasă. Și am demonstrat, după ce am avut și noi niște ani de pribegie. Nu ne vreți în casa închiriată de voi, că nu e a lor, avem casa noastră”.

Bogdan Lobonț, declarație de dragoste pentru galeria Rapidului