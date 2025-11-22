Sport

Competiția care dă peste cap șase echipe din SuperLiga României! Fotbaliștii nu vor avea nici Crăciun, nici Revelion

Planurile a mai mult de o treime dintre formațiile angrenate în campionatul intern vor fi perturbate de competiția care nu ține cont nici de Crăciun nici de Revelion
Catalin Oprea
22.11.2025 | 10:34
Ngezana și Baba Alhassan pot juca la Cupa Africii FOTO sportpictures
Șase echipe din Superliga României vor avea probleme în pauza competițională. Ele sunt nevoie să trimită jucători la Cupa Africii pe Națiuni, al cărei turneu final este programat într-o perioadă neobișnuită.

Cupa Africii pe Națiuni dă peste cap șase echipe din SuperLiga României! Se desfășoară în intervalul 21 decembrie – 19 ianuarie

Cupa Africii, competiție care se desfășoară la doi ani, va va juca anul acesta în intervalul 21 decembrie – 18 ianuarie. Este pentru prima dată în istorie când turneul final se va disputa într-un interval care acoperă Crăciunul și Revelionul.

Decizia forului care conduce destinele forului african nu pune mari probleme participantelor, deoarece majoritatea echipelor au jucători musulmani. Pune însă în dificultate, formațiile de club, care sunt obligate să trimită fotbaliști la convocări.

Excepție nu fac nici șase echipe din Superligă. Ele vor fi nevoite să elibereze jucătorii cel târziu pe 10 decembrie, când Superliga va fi încă în desfășurare. Ultima etapă din 2025 e programată în weekendul 19-21 decembrie.

Turneul final e găzduit de Maroc

Campionatul intern se va relua pe 17 ianuarie, astfel că jucătorii care merge la naționale nu vor avea vacanță decât dacă ies din grupe. Cupa Africii va avea meciuri programate pe 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 și 30 decembrie.

Practic, nu se va juca doar pe 25 decembrie, în prima zi de Crăciun, și pe 31 decembrie, de Revelion, când se vor ști deja echipele calificate mai departe. Optimile încep pe 3 ianuarie, iar finala competiției este pe 17 ianuarie.

Turneul final este găzduit de Maroc, formație socotită favorită la câștigarea trofeului. Din România, cea mai afectată echipă poate fi FCSB, care are trei fotbaliști pasibili de a fi convocați.

FCSB poate avea trei jucători convocați

În afara lui Ngezana și Kiki, chemați constant la Africa de Sud, respectiv Benin, internațional a devenit și Baba Alhassan. Născut din tată din Ghana și mamă din Uganda, Baba a ales să reprezinte Uganda.

Mijlocașul FCSB-ului a fost integralist, săptămâna trecută, în victoria 2-1 cu Chad și a purtat numarul 12 pe tricou. Al a jucat o repriză și în amicalul Maroc – Uganda 4-0 și are șanse să fie chemat la Cupa Africii.

Numărul fotbaliștilor din Superligă, prezenți la Cupa Africii, putea fi mai mare dar Capul Verde, calificată la Mondiale, nu a prins turneul final, drept pentru care Joao Paulo (Oțelul) va rămâne la echipa de club. La fel și Boateng (Dinamo), care joacă pentru Togo. La turneul va fi prezent antrenorul Mario Marinică, recent numit selecționer al statului Zimbabwe.

Ce echipe pot avea jucători la Cupa Africii

  • FCSB: Ngezana (Africa de Sud), David Kiki (Benin), Baba Al Hassan (Uganda)
  • U Cluj: Elio Capradossi (Uganda)
  • Dinamo: Devis Epassy (Camerun)
  • Petrolul: Yohann Roche (Benin)
  • Rapid: Kader Keita (Coasta de Fildeș)
  • FC Argeș: Esteban Orozco (Guineea Ecuatorială)

Grupele Cupei Africii

  • Grupa A: Maroc, Mali, Zambia, Insulele Comore
  • Grupa B: Egipt, Africa de Sud, Zimbabwe, Angola
  • Grupa C: Nigeria, Tunisia, Uganda, Tanzania
  • Grupa D: Senegal, RD Congo, Benin, Botswana
  • Grupa E: Algeria, Burkina Faso, Sudan, Guineea Ecuatorială
  • Grupa F: Coasta de Fildeș, Gabon, Camerun, Mozambic
