Competiția la care iubita lui David Popovici vrea să îl înscrie pe „Rechin”. La ce sport impresionează

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Unul dintre cei mai mari susținători ai lui David Popovici este iubita lui, Taisia Nițuleasa. Cei doi formează un cuplu de câțiva ani și sunt gata să intre într-o nouă provocare împreună. Mai exact, Taisia dorește să participe alături de tânărul înotător la emisiunea „Dansez pentru tine”.

David Popovici, înscris de iubita lui la „Dansez pentru tine”

După mai bine de un deceniu de pauză de la ultimul sezon, celebrul format internațional „Dansez pentru tine” este gata să facă din nou furori la PRO TV. Trustul din Pache Protopopescu a început deja pregătirile pentru revenirea în forță, iar una dintre mutările importante a fost Competiția a stârnit însă interesul mai multor persoane cunoscute, una dintre acestea fiind Taisia Nițuleasa, iubita lui David Popovici. Ea a distribuit pe contul său de Instagram postarea celor de la „Dansez pentru tine”. Pagina oficială a celebrului show care a făcut istorie în televiziunea românească a lansat publicului o întrebare provocatoare: ce vedetă și-ar dori să vadă pe parchetul emisiunii?

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Răspunsul Taisiei nu a întârziat să apară. Aceasta l-a etichetat direct pe David Popovici în story-ul său, scriind mesajul „Te înscriu cu 10 mâini!”. Astfel, înotătorul poate ajunge să concureze și pe ringul de dans în viitorul apropiat. „Ea a făcut dans de performanță, acum a dat o audiție, ceva mai serios. (…) O susțin, ea mă susține”, spunea David Popovici despre iubita sa în 2025, conform Cât despre „Dansez pentru tine”, emisiunea a fost lansată inițial în 2006 și a fost difuzată timp de șapte ani și a avut, în total, 14 sezoane. Înscrierile pentru noul sezon au început din această lună.

Iubita lui David Popovici, dansatoare înrăită

la toate competițiile importante unde David Popovici a participat până acum și este unul dintre cei mai mare susținători ai sportivului. Cei doi s-au cunoscut la Colegiul „George Coșbuc” din București, unde au învățat împreună. După terminarea liceului, David Popovici s-a înscris la Facultatea de Psihologie, dar și-a înghețat primul an pentru pregătirile sportive, mutându-se ulterior la Facultatea de Socilogie și Asistență Socială.

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Iubita lui studiază la SNSPA, iar în paralel face parte dintr-o trupă de dans. Pe social media are mai multe clipuri de la repetiții, coregrafiile fiind unele speciale. De asemenea, tânăra adoră machiajul și postează uneori filmări cu această latură artistică. Ea practică dansul de la vârsta de 3 ani, iar în prezent este și coregraf. Recent, Taisia a făcut parte dintr-un proiect inedit printre alți 33 de dansatori. Dorința ei este să se afle în echipa unor artiste precum Inna sau Alina Eremia.

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