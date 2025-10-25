Complexul de 5 stele construit în vremea lui Nicolae Ceaușescu de care s-a ales praful. În trecut avea terenuri de fotbal, de tenis și multe spații verzi, astăzi e plin de gunoaie și bălării cât casa

ADVERTISEMENT

Cu decenii în urmă, Nicolae Ceaușescu a construit un complex de cinci stele cu terenuri de fotbal, tenis, dar și cu o mulțime de spații verzi. Iată însă că odată cu trecerea timpului, locul a ajuns să fie de nerecunoscut.

Ce s-a ales de complexul de 5 stele construit de Nicolae Ceaușescu

Este bine cunoscut faptul că pe când era președinte al României, Nicolae Ceaușescu a schimbat complet țara. Acesta a ieșit la înaintare cu o serie de construcții grandioase și nu numai.

Multe dintre ele mai există și astăzi. Totodată, unele au fost întreținute, cum ar fi Casa Poporului și sunt cunoscute și la nivel internațional. Altele pe de altă parte au rămas uitate și au ajuns în paragină.

Iar cel mai bun exemplu este chiar Complexul Sportiv Triunghi din Constanța. Câtă lume știe acum de existența sa? Vorbim despre un loc cu terenuri de fotbal, de tenis, sală de sport, pistă de karting, dar și spații verzi generoase.

În prezent însă, s-a ales praful de acest loc. Întreg complexul e o ruină sufocată de gunoaie. Buruienile au crescut și ele, astfel că puține persoane își pot da seama ce a existat aici la un moment dat.

Unde se află Complexul Sportiv Triunghi

Unde se află mai exact Complexul Sportiv Triunghi? Pe strada Caraiman, din direcția far către CET, se află o alee la stânga. Aici există mai multe spălătorii, stații ITP, dar și service-uri auto.

Odată traversată calea ferată, se poate observa și Complexul Sportiv Triunghi. Locul a fost conceput chiar înainte de Revoluția din 1989. Aici era practic un centru al sportului și al sănătății.

De el se puteau bucura constățenii care locuiau în cartierele CET, Medeea, Far, Poarta 6 sau Km 4-5. Practic complexul avea o destinaţie atât sport de masă, cât şi de performanţă.

Lipsa finanțărilor din ultimele decenii însă, au transformat complet locul. Nici autoritățile nu și-au bătut prea mult capul, astfel că în prezent, Complexul Sportiv Triunghi este într-o stare deplorabilă. Astfel, unele generații nici măcar nu știu cât de grandios era locul.

Complexul Sportiv Triunghi a ajuns o ruină

Au mai rămas într-adevăr câteva urme de zgură de pe terenurile de tenis. Terenurile de baschet ori de volei însă, au ajuns să fie pline de buruieni, în timp ce pista de karting este compromisă.

Astfaltul s-a dus, iar aleile sunt pline de gropi. Cât despre sala de lupte, aceasta a ajuns într-o stare deplorabilă. .

Sunt persoane care evită să treacă prin zonă, având în vedere că nu este clar ce se ascunde în spatele boscheților înalți, relatează cei de la cugetliber.ro. Este vreo șansă ca acest loc să mai renască vreodată însă?

Preşedintele Federaţiei Române de Airsoft a făcut o serie de declarații în acest sens. Potrivit acestuia, s-a dorit preluarea complexului, însă din păcate, acest lucru nu s-a reușit în ultimii ani.

„Noi avem acest parteneriat cu DJST din anul 2023, am venit aici printr-o recomandare de la Ministerul Tineretului şi Sportului. Contractul se reînnoieşte de la an la an. Noi am încercat să preluăm această bază pe o perioadă mai mare de timp, 30, 50 de ani, dar încă nu am reuşit.

Pe actualele coordonate, nu vom putea nici să ne dezvoltăm, nici să atragem sponsori. Statul nu face nimic, administraţia locală nu face nimic, noi nu avem pârghiile necesare pentru a putea investi. Am pornit la drum cu entuziasm, dornici de a face ceva, dar ne-am cam lămurit”, a declarat, pentru ziarul , Daniel Filimon, preşedintele Federaţiei Române de Airsoft.

Rămâne de văzut dacă vreodată Complexul Sportiv Triunghi . Un lucru este cert și anume faptul că dacă acesta va fi achiziționat de altcineva, având în vedere zona, sunt șanse mari ca în locul lui să apară blocuri.