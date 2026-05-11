Complexul de lux unde alege Zeljko Kopic să se relaxeze. Programul antrenorului de la Dinamo

Cum își petrece Zeljko Kopic puținul timp liber pe care îl are de când a ajuns în România, la Dinamo. Dezvăluiri în premieră făcute de antrenorul croat
Gabriel-Alexandru Ioniță
11.05.2026 | 09:50
Zeljko Kopic (48 de ani) a fost întrebat cum alege să își petreacă timpul liber de când a ajuns în România, la Dinamo. Antrenorul croat a admis că programul competițional destul de încărcat din SuperLiga nu prea îi permite să desfășoare foarte multe activități în afara terenului de fotbal. Cu toate acestea însă, fostul tehnician de la Hajduk Split și Dinamo Zagreb, printre altele, reușește uneori să își facă timp pentru a sta alături de familie și prieteni.

Complexul de lux din București în care Zeljko Kopic alege să se relaxeze în timpul liber

De exemplu, el a dezvăluit că îi face mare plăcere ca uneori să petreacă timp de calitate luând cina alături de prieteni la complexul de lux „Stejarii” din Capitală, situat în mijlocul Pădurii Băneasa, deci într-o zonă cu o atmosferă extrem de degajată. De asemenea, Kopic a mai transmis și că obișnuiește să se relaxeze jucându-se pe consolă alături de fiul său.

Bineînțeles că și timpul petrecut alături de soție în intimitatea locuinței lor este extrem de mult apreciat, și valorificat la maxim, de către antrenorul lui Dinamo, după cum chiar el a explicat cu această ocazie. Nu în ultimul rând, Zeljko Kopic a ținut să sublinieze în mod special faptul că se consideră pe el un om obișnuit, cu activități normale în timpul liber, chiar dacă percepția publică vizavi de el ar putea fi una total diferită, din motive evidente.

„Ziua perfectă? Este legată de job cu timpul petrecut la Săftica și aici, la Stejarii, cu prietenii mei, la o cină. Iar dacă vorbim de familie, orice timp petrecut împreună, în livingul casei, să mă joc cu fiul meu pe PlayStation și soția mea să ne facă niște clătite. Când apari la televizor, oamenii au altă percepție despre tine, dar eu sunt un om normal, cu job, prieteni, familie”, a spus Zeljko Kopic în cadrul interviului de la FANATIK DINAMO. 

Zeljko Kopic nu are pretenții când vine vorba despre destinația ideală de vacanță

În continuare, printre altele, tehnicianul croat a mai fost întrebat și dacă are o anumită destinație preferată de vacanță, iar răspunsul său a fost următorul: „Sunt multe în care nu am fost, dar nu am o dorință anume. Când jucam, am stat un an în Australia și a fost fantastic, dar nu e vreun loc anume în care să vreau să merg. Mi-ar plăcea să merg într-o vacanță, oriunde”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
