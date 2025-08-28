Sport

Complot împotriva lui Ruben Amorim!? Antrenorul lui Manchester United a lansat acuzații grave la adresa jucătorilor după dezastrul din EFL Cup: „Au transmis un mesaj clar!”

Aflat la marginea prăpastiei după un nou început dezastruos de sezon, Ruben Amorim crede că fotbaliștii săi au complotat împotriva sa în eșecul din Cupa Ligii contra unei echipe de Liga a 4-a. Ce a spus portughezul la flash-interviu
FANATIK
28.08.2025 | 09:45
Ruben Amorim crede că jucătorii săi au transmis un mesaj clar după prestația din EFL Cup. Foto: Captură ITV Sport

Manchester United a trăit una dintre rușinile istorice ale clubului după ce a fost eliminată din EFL Cup de Grimsby Town, echipă ce evoluează în League Two, adică a patra divizie din Anglia. La flash-interviu, Ruben Amorim a lăsat de înțeles că jucătorii fac tot posibilul pentru a-l îndepărta de la echipă.

Ruben Amorim, acuzații grave la adresa jucătorilor după ce Manchester United a fost eliminată de Grimsby Town din EFL Cup

Formația antrenată de Ruben Amorim s-a văzut condusă la pauză cu 2-0 de o echipă a cărei cotă de piață este de câteva sute de ori mai mică decât cea a lui Manchester United. Mai mult decât atât, micuța echipă a făcut chiar 3-0 dintr-o fază controversată, iar golul a fost anulat pentru ofsaid, în lipsa VAR. „Diavolii roșii” au egalat până la final, dar au pierdut la loviturile de departajare, iar Ruben Amorim a răbufnit la flash-interviu:

„Nu e vorba despre rezultat. La penalty-uri nici măcar nu mă gândeam să merg în faza următoare. Într-un moment în care totul e important, cred că jucătorii au transmis astăzi un mesaj foarte clar despre ce vor. (n.r. La ce vă referiți?) Băieți, e foarte clar la ce mă refer. Vreau doar să le mulțumesc fanilor, apoi vom reflecta. Trebuie să intrăm pe teren cu mândrie. Venim la meciul ăsta, cu o echipă de liga a patra, și prestăm așa. Repet, cred că jucătorii au transmis astăzi un mesaj cât se poate de clar. 

(n.r. Vă referiți că mentalitatea nu e suficient de bună?) Nu e vorba de mentalitate. E greu să vorbesc. (n.r. Sunteți șocat de ce ați văzut astăzi, totuși?) (n.r. râde) Voi nu sunteți? Suntem într-un moment de tranziție, dar în astfel de momente, dacă nu te ridici la nivelul așteptărilor, e clar că e nevoie să se schimbe ceva, și nu avem cum să schimbăm 22 de jucători din nou.

Nu e vorba de portar. Cu tot respectul, cu o echipă de liga a patra, trebuie să blochezi tot ce face adversarul. La diferența asta de nivel, Onana trebuia să scoată cu picioarele. Cam asta este. Nu e vorba de sistem. Am ajuns în finala Europa League, într-un sezon dezastruos, cu același sistem. Putem folosi trei, patru sau cinci fundași, nu asta contează. Contează să se schimbe ceva, și puteți vedea că nu s-a schimbat nimic cu antrenorul actual”, a spus Amorim, potrivit ITV Sport. 

Manchester United, rușine istorică împotriva unei echipe de Liga a 4-a

În ciuda transferurilor de multe zeci de milioane de euro, precum Mbeumo, Cunha sau Sesko, Manchester United continuă să-și dezamăgească fanii prin rezultatele slabe.

„Diavolii roșii” au început sezonul cu o înfrângere contra lui Arsenal, deși au dominat jocul, iar în a doua etapă, împotriva lui Fulham, au obținut un singur punct. Dezastrul total, însă, vine din meciul din Cupa Ligii Angliei, unde Manchester United s-a prezentat lamentabil împotriva lui Grimsby Town, echipă de liga a patra din Anglia.

