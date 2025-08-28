Complot împotriva lui Ruben Amorim!? Antrenorul lui Manchester United a lansat acuzații grave la adresa jucătorilor după dezastrul din EFL Cup: „Au transmis un mesaj clar!”

, echipă ce evoluează în League Two, adică a patra divizie din Anglia. La flash-interviu, Ruben Amorim a lăsat de înțeles că jucătorii fac tot posibilul pentru a-l îndepărta de la echipă.

Ruben Amorim, acuzații grave la adresa jucătorilor după ce Manchester United a fost eliminată de Grimsby Town din EFL Cup

Formația antrenată de Ruben Amorim s-a văzut condusă la pauză cu 2-0 de o echipă a cărei cotă de piață este de câteva sute de ori mai mică decât cea a lui Manchester United. Mai mult decât atât, micuța echipă a făcut chiar 3-0 dintr-o fază controversată, iar golul a fost anulat pentru ofsaid, în lipsa VAR. „Diavolii roșii” au egalat până la final, dar au pierdut la loviturile de departajare, iar Ruben Amorim a răbufnit la flash-interviu:

„Nu e vorba despre rezultat. La penalty-uri nici măcar nu mă gândeam să merg în faza următoare. Într-un moment în care totul e important, cred că jucătorii au transmis astăzi un mesaj foarte clar despre ce vor. (n.r. La ce vă referiți?) Băieți, e foarte clar la ce mă refer. Vreau doar să le mulțumesc fanilor, apoi vom reflecta. Trebuie să intrăm pe teren cu mândrie. Venim la meciul ăsta, cu o echipă de liga a patra, și prestăm așa. Repet, cred că jucătorii au transmis astăzi un mesaj cât se poate de clar.

(n.r. Vă referiți că mentalitatea nu e suficient de bună?) Nu e vorba de mentalitate. E greu să vorbesc. (n.r. Sunteți șocat de ce ați văzut astăzi, totuși?) (n.r. râde) Voi nu sunteți? Suntem într-un moment de tranziție, dar în astfel de momente, dacă nu te ridici la nivelul așteptărilor, e clar că e nevoie să se schimbe ceva, și nu avem cum să schimbăm 22 de jucători din nou.

Nu e vorba de portar. Cu tot respectul, cu o echipă de liga a patra, trebuie să blochezi tot ce face adversarul. La diferența asta de nivel, Onana trebuia să scoată cu picioarele. Cam asta este. Nu e vorba de sistem. Am ajuns în finala Europa League, într-un sezon dezastruos, cu același sistem. Putem folosi trei, patru sau cinci fundași, nu asta contează. Contează să se schimbe ceva, și puteți vedea că nu s-a schimbat nimic cu antrenorul actual”, a spus Amorim, potrivit

Manchester United, rușine istorică împotriva unei echipe de Liga a 4-a

precum Mbeumo, Cunha sau Sesko, Manchester United continuă să-și dezamăgească fanii prin rezultatele slabe.

„Diavolii roșii” au început sezonul cu o înfrângere contra lui Arsenal, deși au dominat jocul, iar în a doua etapă, împotriva lui Fulham, au obținut un singur punct. Dezastrul total, însă, vine din meciul din Cupa Ligii Angliei, unde Manchester United s-a prezentat lamentabil împotriva lui Grimsby Town, echipă de liga a patra din Anglia.