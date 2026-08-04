Sport

Complotul de la Salzburg! Aleksander Ceferin și Nasser Al-Khelaifi se aliază împotriva lui Gianni Infantino

Cutremur de proporții la cel mai înalt nivel în fotbal! Aleksander Ceferin, președintele UEFA, și Nasser Al-Khelaifi, președintele celor de la PSG și liderul Asociației Cluburilor Europene (ECA), se aliază împotriva lui Gianni Infantino.
Mihai Dragomir
04.08.2026 | 05:16
Complotul de la Salzburg Aleksander Ceferin si Nasser AlKhelaifi se aliaza impotriva lui Gianni Infantino
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Aleksander Ceferin și Nasser Al-Khelaifi își unesc forțele împotriva lui Infantino. Foto: Colaj FANATIK.
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Ape tot mai tulburi în fotbalul mondial după ultimele planuri și propuneri din partea FIFA. Înalții oficiali din sportul rege fac acum tot posibilul ca ideile lui Gianni Infantino să nu se concretizeze. Ce pun la cale Aleksander Ceferin, președintele UEFA, și Nasser Al-Khelaifi, președintele celor de la PSG, de fapt.

Întâlnire de gradul zero la Salzburg. Boicot total față de Campionatul Mondial al Cluburilor

După ce și-a manifestat dorința de a privatiza Cupa Mondială, și a făcut chiar pași importanți către Donald Trump în căutarea de sprijin, Gianni Infantino se poate trezi acum cu un obstacol uriaș. Conform presei engleze, Aleksander Ceferin, președintele UEFA, și Nasser Al-Khelaifi, președintele celor de la PSG, au programată o întâlnire de maximă urgență la Salzburg. Principalul punct de pe ordinea de zi este unul fierbinte: un posibil boicot al Campionatului Mondial al Cluburilor din 2029.

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Condiția pusă de mai-marii fotbalului european este una directă și fără cale de întoarcere. Mai exact, ei își doresc ca această competiție să fie boicotată dacă Gianni Infantino va continua să ocupe funcția de președinte al forului mondial. Nemulțumirile au atins cote maxime, în special din cauza calendarului competițional extrem de încărcat și a deciziilor care afectează ulterior sănătatea jucătorilor.

Ediția inaugurală cu 32 de echipe a fost câștigată de Chelsea vara trecută , dar planurile pentru evenimentul din 2029 rămân complet incerte. Nu au fost încă stabilite locația sau finanțarea și nu este acoperit de niciun acord FIFA/EFC în prezent, notează cei de la talksport.com. Infantino are de gând chiar să extindă turneul la 48 de echipe, precum și să lanseze o ediție feminină.

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Se cere desființarea funcției de președinte FIFA

Planul pus la cale de greii Europei merge însă și mai departe. Se pare că mai mulți oficiali de rang înalt nu doresc doar îndepărtarea lui Infantino, ci o schimbare totală a structurilor FIFA. Concret, aceștia propun eliminarea definitivă a titlului istoric de „Președinte FIFA”.

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În locul actualului sistem, se dorește crearea unei echipe de conducere colective, sub forma unui comitet director condus de un președinte de ședință (chair). Mutarea are ca scop distribuirea puterii și împiedicarea unui regim autoritar în fruntea fotbalului mondial, care să dicteze după bunul plac contrar dorințelor și realităților celorlalți.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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