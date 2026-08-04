Complotul de la Salzburg! Aleksander Ceferin și Nasser Al-Khelaifi se aliază împotriva lui Gianni Infantino

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Ape tot mai tulburi în fotbalul mondial după ultimele planuri și propuneri din partea FIFA. Înalții oficiali din sportul rege fac acum tot posibilul ca ideile lui Gianni Infantino să nu se concretizeze. Ce pun la cale Aleksander Ceferin, președintele UEFA, și Nasser Al-Khelaifi, președintele celor de la PSG, de fapt.

Întâlnire de gradul zero la Salzburg. Boicot total față de Campionatul Mondial al Cluburilor

După ce și-a manifestat , și în căutarea de sprijin, Gianni Infantino se poate trezi acum cu un obstacol uriaș. Conform presei engleze, Aleksander Ceferin, președintele UEFA, și Nasser Al-Khelaifi, președintele celor de la PSG, au programată o întâlnire de maximă urgență la Salzburg. Principalul punct de pe ordinea de zi este unul fierbinte: un posibil boicot al Campionatului Mondial al Cluburilor din 2029.

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Condiția pusă de mai-marii fotbalului european este una directă și fără cale de întoarcere. Mai exact, ei își doresc ca această competiție să fie boicotată dacă Gianni Infantino va continua să ocupe funcția de președinte al forului mondial. Nemulțumirile au atins cote maxime, în special din cauza calendarului competițional extrem de încărcat și a deciziilor care afectează ulterior sănătatea jucătorilor.

Ediția inaugurală cu 32 de echipe a fost câștigată de Chelsea vara trecută , dar planurile pentru evenimentul din 2029 rămân complet incerte. Nu au fost încă stabilite locația sau finanțarea și nu este acoperit de niciun acord FIFA/EFC în prezent, notează cei de la Infantino are de gând chiar să extindă turneul la 48 de echipe, precum și să lanseze o ediție feminină.

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🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: UEFA President Aleksander Ceferin and PSG President Nasser Al-Khelaifi are set to MEET in Salzburg to discuss a Club World Cup BOYCOTT if Gianni Infantino remains as FIFA President. In addition, some senior officials want to abandon the FIFA President… — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Se cere desființarea funcției de președinte FIFA

Planul pus la cale de greii Europei merge însă și mai departe. Se pare că mai mulți oficiali de rang înalt nu doresc doar , ci o schimbare totală a structurilor FIFA. Concret, aceștia propun eliminarea definitivă a titlului istoric de „Președinte FIFA”.

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În locul actualului sistem, se dorește crearea unei echipe de conducere colective, sub forma unui comitet director condus de un președinte de ședință (chair). Mutarea are ca scop distribuirea puterii și împiedicarea unui regim autoritar în fruntea fotbalului mondial, care să dicteze după bunul plac contrar dorințelor și realităților celorlalți.