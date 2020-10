Elena Chiriac(18 ani) și Andrei Stoica(33 de ani), concurenți în “echipa sătenilor” de la popularul reality-show Ferma, au ajuns să aibă dispute serioase, chiar la limita violenței fizice, în emisiunea de mare audiență de la Pro TV.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pe lângă certurile care au ajuns la ordinea zilei, cei doi sportivi și-au adresat cuvinte grele, chiar amenințări, iar luptătorul K1 a reușit să atragă antipatia publicului și a celor din jur după ce a amenințat-o pe tânăra sa colegă că în altă situație “i-ar fi smuls părul din cap!”

Comportamentul agresiv al luptătorului Andrei Stoica, criticat de psihologi, actori și sportivi. La doar 18 ani, talentata Elena Chiriac impresionează la Ferma!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Totul a pornit de la supărările pe care frumoasa Elena Chiriac și vânjosul Andrei Stoica le-au avut în timpul competiției de mare audiență, Ferma, de la Pro TV, când tuturor li s-a părut că fostul campion de Wushu a exercitat un adevărat abuz emoțional asupra adolescentei Elena. Este deja binecunoscut faptul că Elena Chiriac a fost medaliată la competițiile interne și internaționale de Taekwondo WTF, că a apărut în numeroase reclame, că este actriță și fotomodel, dar și prezentatoare de gale sportive. Având în vedere faptul că a câștigat deja două dueluri la Ferma, Elena Chiriac a devenit favorita marilor sportivi prin tenacitatea, îndrăzneala, controlul emoțiilor, inteligența și personalitatea de care a dat dovadă printre concurenți.

Mondialii Alina Dumitru și Marian Drăgulescu, Duckadam – “eroul de la Sevilla”, cu toții laudă personalitatea Elenei

“Am cunoscut-o pe Elena în mai multe ipostaze, pe scenă ca prezentatoare a Galei Trofeelor din sport și pe teren, la Press Cup la tenis (Elena are blogul elennaq.com). Este o fetiță dulce, foarte inteligentă, deosebit de frumoasă, extrem de educată și cu multă personalitate. O urmăresc cu drag acum la Fermă și îi țin pumnii să ajungă prima, cum a făcut mereu în sportul de performanță, la taekwondo sau în celelalte domenii“, a spus medaliata olimpică și mondială, judoka Alina Dumitru.

ADVERTISEMENT

Campionul olimpic și mondial la gimnastică Marian Drăgulescu a cunoscut-o pe Elena mai întâi când a fost premiată la Gala Sportului, apoi ca prezentatoare la două ediții a Trofeelor din sport. “În primul rând o susțin că e sportivă olimpică de performanță de-a noastră și apoi că este un copil talentat, ambițios și educat. Îi țin pumnii să ajungă cât mai departe“, o încurajează fabulosul Drăgulescu.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Din ce am văzut până acum, Elena are toate calitățile să câștige și competiția Ferma Vedetelor. Pe lângă că e actriță, frumoasă, inteligentă – studentă în Londra, are multă personalitate și autocontrol. Iar faptul că stă excelent cu latura mentală, e deja preferata mea la Fermă“, spune fostul nr. 26 ATP, tenismanul Victor Hănescu.

La rândul său, Helmuth Duckadam, “eroul de la Sevilla”, declară ferm că o susține pe Elena și că o vede printre favoriți la câștigarea reality-show-ului “Ferma Vedetelor”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul mare fotbalist Iosif Rotariu, cel care l-a anulat pe Maradona la Mondiale, și care a cunoscut-o pe Elena la acțiunile caritabile pentru fiica sa, Kassandra, afirmă că îi urmărește cu drag prestația la Fermă și îi ține pumnii să ajungă cât mai departe, de ce nu… să câștige Marele Premiu!

Cunoscutul Vali Bărbulescu spune că lui Stoica i s-a predat “o lecție de tupeu corect”. Colegă de la Ferma: ”Elena are suflet de vioară…”

Incidentul dintre cei doi concurenți a fost analizat si la emisiunea “La Ferma în plus”. Opinia publică crede că luptătorul Andrei Stoica a exagerat, încercând să aplice tactica intimidării, folosindu-se de rolul de Fermier Șef. Discreditarea în fața celorlalți concurenți, privarea de alimente, presiunea continuă, încercarea de a-i interzice Elenei să vorbească pe motiv că are doar 18 ani, toate acestea ar putea fi în regulă până la un punct într-un reality-show dacă nu s-ar fi ajuns la amenințări verbale violente de genul: “ți-aș smulge părul din cap dacă nu am fi aici!”. Chiar și prezentatorul TV Vali Bărbulescu i-a luat apărarea Elenei: ”Elena mi se pare o lecție de tupeu corect. De genul, am 18 ani, am viața în față, lasă vrăjeala. E o diferență între generații, care va fi vizbilă la genul acesta de show. Cumva noi ăștia, mai în vârstă să zicem, avem chestia asta de bun simț, la modul că ăla dacă e mai mare, îl respect. Aștia mici nu o au. Chestia de putere și frumusețe la Elena vine la pachet cu sensibilitatea și vulnerabilitatea”.

ADVERTISEMENT

La fel, și câteva concurente de la Ferma sunt de partea Elenei, printre care și Anisia Gafton, în cadrul aceleiași emisiuni declarând extrem de frumos: ”Elena e foarte tare. E un exemplu de atitudine cum a putut să facă față între 4 malaci. Dar și în rest. Nu credeam că Elena poate să plângă. Are suflet de vioară…”



ADVERTISEMENT

Maeștrii artelor marțiale îl pun la zid pe luptătorul Stoica!

Lumea maeștrilor din artele marțiale a fost pur și simplu revoltată de comportamentul lui Andrei Stoica din cadrul reality-show-ului, apreciind la unison că acest tip de manifestare nu poate reprezenta, sub nicio formă, un campion mondial!

Prima reacție vine din disciplinele olimpice, prin președintele Federației de Taekwondo WTF, Constantin Apostol: „Taekwondo-ul este o cale a drumului către tine, de redescoperire a valorilor controlului emoțiilor, autenticității și sinceritătii, a frumuseții trupului și sufletului. Taekwondo, care este bazat pe gândirea milenară asiatică, a fost înglobat în programele regulate de studiu ale gimnaziilor, liceelor și universităților, de asemenea făcând parte și din antrenamentele forțelor armate din foarte multe state. Acest tip de comportament al lui Andrei Stoica de la Fermă nu face cinste unui sportiv, ce să mai zic unui campion mondial. Mai multe nu comentez din respect pentru disciplina sportivă unde el a activat”.

Apoi forurile internaționale ale artelor marțiale iau atitudine prin Frederico Tavares Tchabas, Directorul Departamentului WADO Karate, recunoscut pentru modul cum a crescut și lansat în viață, prin sport, generații întregi de adolescenți: „Artele marțiale te modelează pentru viață, cum să-ți controlezi emoțiile și te învață să eviți să foloseșți violența fizică sau psihică. Nu este deloc în regulă că Andrei Stoica să amenințe că îi smulge părul din cap unei concurente de la Fermă, la rândul ei sportivă de performanță”.

Psihologul Radu Leca face o radiografie a incidentelor și îl întreabă frontal pe Andrei Stoica: ”De ce te-ai lăsat enervat de o tânără sportivă de doar 18 ani?”

Cunoscutul psiholog Radu Leca pune punctul pe I și face o analiză profesională a incidentului de la Ferma: „Agresivitatea. Ce o declanșează? Un sunet. Un cuvânt. O atitudine! Ce anume o menține? Un tip anume de răspuns. Cum se manifestă? Prin amenintări și încercări repetate de dominare. Sportivul este văzut drept etalon de comportament și atitudine pentru societate. Modelul perfect echilibrat, bun de urmat, pentru copiii și adolescenții ce frecventează un sport. Modelul căutat și visat de părinți. În urmă cu câteva săptămâni a început la Pro TV un show cu format nou Ferma “Orășeni vs. Săteni”. Scenariul este mult îmbunătățit față de ultima încercare de emisiune. Concurenții sunt minunați. În toată această mare de bine și pozitiv, a apărut din senin un conflict între două generații de sportivi. Andrei Stoica (33 ani), fost campion de wushu și Elena Chiriac (18 ani), campioană națională la taekwondo WTF.

Conflictul celor doi generează doar întrebări ce încă nu au primit răspuns. Ce s-a văzut ‘acasă’, pe ‘sticlă’, din conflictul celor doi sportivi? Agresivitate. Împunsături. Încercare repetată de dominare. Impunerea respectului. Cedare nervoasă. Frustrare multă. Emoții puternice.

Există câteva întrebări la care campionul mondial Andrei Stoica trebuie să răspundă, strict că să poată înțelege ce se întâmplă cu el:

De ce s-a lăsat enervat de o tânără sportivă de 18 ani? De ce nu a putut să domine emoțional si cognitiv o tânără de 18 ani? De ce a cedat nervos in fața unei tinere sportive de 18 ani? Cum de a permis “nervilor” să îl copleșească?

Fiind vorba de două generații diferite de sportivi, cu pregătiri psihologice total diferite, din punctul meu umil de vedere, campionul Andrei Stoica trebuia să domine net orice tentativă de conflict. Acest lucru nu s-a întâmplat. Motivele le aflăm în curând. Din păcate traumele psihologice apărute vor fi foarte greu de gestionat.”

Andrei Stoica este luptător K1 și deține titlul de campion mondial în 2013. Am încercat să-l contactăm și pe domnia sa, dar, momentan, acesta nu a răspuns pentru a-și prezenta punctul de vedere.