Compromisul pe care Cătălin Cazacu nu poate să-l facă într-o relație: „Niciodată nu am vrut”

Conform dezvăluirilor făcute recent de Ramona Olaru, Cătălin Cazacu este genul de bărbat „din topor”, dar care ar face orice pentru fericirea persoanei iubite. Cu toate acestea, sportivul are anumite principii peste care nu își dorește să treacă.

Ce nu este dispus Cătălin Cazacu să facă într-o relație. Sportivul nu acceptă acest compromis

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru sunt împreună din toamna anului 2021, iar relația lor pare că se îndreaptă în direcția cea bună.

ADVERTISEMENT

Au planuri serioase de nuntă și își doresc cât mai curând un copil, iar în ceea ce-l privește pe , acesta este dispus să facă multe lucruri pentru a o face fericită pe iubita sa.

Cu toate acestea, în cadrul emisiunii Star Matinal e pe val, Cătălin Cazacu a dezvăluit ce nu ar face niciodată într-o relație.

ADVERTISEMENT

Sportivul este de părere că un bărbat ar trebui să aibă întotdeauna casa lui și nu acceptă ideea de a se muta vreodată în locuința partenerei sale.

„Niciodată nu am vrut să stau în casa femeii. Am vrut așa, să am casa mea. Dar, sigur, există situații și situații”, a spus Cătălin Cazacu la

ADVERTISEMENT

Ramona Olaru: „Dacă eu sunt fericită, pentru el nu contează unde suntem”

Zilele trecute, În curând, aceștia vor pleca într-o vacanță în Mykonos și, în timp ce ea s-a ocupat de organizare, Cătălin Cazacu a întrebat doar câți bani ar trebui să ia cu el.

„Dacă eu sunt fericită, pentru el nu contează unde suntem. El nu a fost până acum așa. Eu n-am întâlnit pe nimeni așa. Nici eu, uneori, nu știu să manageriez lucrul ăsta.

ADVERTISEMENT

Mi se pare că…De ce îmi dă mie un om atât de multe și de ce e atât de ok? Dar învăț că asta e normalitatea, mai ales după trei ani de psihoterapie”, a declarat Ramona Olaru, tot pentru sursa citată anterior.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, Ramona Olaru l-a descris pe iubitul său ca fiind un bărbat ”din topor”, care oricât ar încerca, nu reușește să fie romantic.

„Cred că dacă îi aprinzi niște lumânări, să facem o seară romantică, se uită ca săracul în traistă”, a glumit vedeta.