Comuna de lângă București unde pământul și casele sunt încă ieftine. Localitatea e plină de tineri, drumurile sunt bune și minunea nu mai ține mult. În mai puțin de 40 de minute ajungi la metrou

Vrei să știi mai multe informații despre unde pământul și casele sunt încă ieftine? Este plină de tineri care au ales să se mute aici pentru a evita aglomerația din oraș. Drumurile sunt bune, dar s-ar putea ca minunea să nu mai țină mult. În mai puțin de 40 de minute ești la o stație de metrou.

Comuna de lângă București cu pământ și case ieftine

Lângă București există foarte multe locuri care au fost luate cu asalt de cei care doresc să trăiască înconjurați de natură și departe de poluare. O astfel de variantă este luată în calcul de mulți și are în vedere o localitate mică, dar frumoasă.

ADVERTISEMENT

Comuna de lângă Capitală care are în momentul de față pământuri și case ieftine este Nuci din județul Ilfov. În trecut era cunoscută drept Merii Petchii-Netezești și ulterior, a primit denumirea de Merii Petchii.

S-a format ca așezare pe moșiile boierești și mănăstirești prun actele de danie ale domnitorilor din Muntenia. Reprezentanții locali anunță că localitatea este alcătuită din 5 sate: Nuci, Micșunești Moară, Micșunești-Mari, Balta Neagră și Merii-Petchii.

ADVERTISEMENT

Se găsește la o distanță de 47 kilometri de Capitală. Locuitorii ajung în mai puțin de 40 de minute la stația de metrou Pipera. În plus, comuna de lângă București are o populație mică, de aproximativ 2.800 de oameni. În schimb, are o suprafață de 5.242 hectare.

Cât costă o casă în Nuci, comuna de lângă București

Nuci, comuna de lângă București, este apreciată de oameni pentru că drumurile sunt bune și nu sunt pline de gropi. De asemenea, sunt foarte mulți tineri care vin în această regiune pentru că nu au costuri exagerate.

ADVERTISEMENT

Conform unui anunț postat pe un site de imobiliare, o casă cu o suprafață utilă de 120 de metri pătrați se vinde cu 65.000 de euro. Imobilul este construit din cărămidă cu structură de rezistență din beton armat. Are 4 camere, împărțite în două dormitoare, un living și o cameră pentru birou.

ADVERTISEMENT

Un teren de 1.000 de metri pătrați în satul Merii-Petchii din comuna Nuci se vinde cu o sumă extrem de accesibilă. Doritorii trebuie să scoată din buzunar numai 5.000 de euro pentru acest pământ care are acces la un drum pietruit.

Ce obiective are comuna Nuci

Românii care aleg să se mute în comuna Nuci trebuie să știe că au la dispoziție numeroase atracții turistice. Printre obiectivele pe care le are localitatea situată lângă București se numără Situl Natura 200 Grădiștea-Căldărușani-Dridu, cu o suprafață de 6.642,3 hectare.

Are terenuri situate între 44 și 101 m altitudine, aflate în regiunile biogeografice stepică și continentală. În această arie se găsesc mozaicuri de habitate, de la zone umede lacustre, bălți, canale, cursuri naturale de ape, la fânațe, pășuni și fragmente ale legendarilor Codrii ai Vlăsiei.

Pădurile ocupă 45% din suprafața sitului. Aici se află specii arborescente, cum ar fi specii de stejari, cer, jugastru, frasin, sălcii și plopi. Lacurile Căldărușani și Dridu și balta numită Balta Neagră sunt înconjurate de stufărișuri, păpuriș și rogozuri.

Mai mult decât atât, un alt punct turistic din comuna de lângă București este Biserica care poartă hramul Sfânta Născătoare de Dumnezeu, scrie . Lăcașul de cult se găsește în satul Micșunești Mari și a fost ctitorit în anul 1748 de către marele stolnic Iordan Microveanu.

Ulterior, Biserica a fost re-ctitorită de Iordache și Smarand Micșunesc. Pictura murală din interior este realizată de „popa Dima”, străbun al revoluționarului Nicolae Bălcescu. Turiștii nu trebuie să rateze conacul familiei Lecca, edificat la mijlocul secolului al XVIII-lea.

În momentul de față, conacul este în restaurare pentru că se află în stare avansată de degradare. Totodată, în satul Nuci vizitatorii se pot ruga la Biserica cu hramul Sfântul Alexandru, construită între anii 1780 – 1783.

Schitul Balamuci (Sitaru) cu zidul de incintă datând din anul 1631 și Biserica Sfântul Nicolae din anul 1752 nu trebuie trecute cu vederea. Comuna de lângă București are peisaje frumoase și multe proiecte de dezvoltare locală, cum ar fi alimentarea cu gaze și modernizarea drumurilor.