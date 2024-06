Comuna din România care i-a lăsat mască și pe străini. E ireal ce se construiește aici. Orașe dezvoltate din Europa de Vest nu au așa ceva

Comuna Ciugud, în județul Alba, va primi o finanțare de nouă milioane de euro, fonduri europene via Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru a construi o nouă școală, „smart, verde și accesibilă oricărui copil”.

Primarul comunei (județul Alba), Gheorghe Damian, a anunțat, săptămâna aceasta, că o nouă școală va fi construită pentru copiii din comună. Primăria va primi pentru aceasta o finanțare de nouă milioane de euro din . „Vom construi o nouă școală în Ciugud. Am primit oficial vestea că am câștigat 9 milioane de euro fonduri europene pentru a construi o nouă școală în Ciugud”, a anunțat vestea Gheorghe Damian, pe pagina sa Facebook.

„Smart, verde și accesibilă oricărui copil”

Primarul a precizat că noua școală va fi „smart, verde și accesibilă oricărui copil”, proiectul fiind realizat de o echipă a primăriei și coordonat de o persoană cu dizabilități, și că toate școlile din România care vor fi construite ar trebui să urmeze exemplul cele din Ciugund.

„Este un proiect de suflet pe care vreau să îl implementăm împreună cât mai repede și să fie de folos multor generații de acum încolo. Colegii mei din primărie au lucrat pentru acest proiect împreună cu o echipă de experți, coordonată de o persoană cu deficiențe de vedere. Prietenul nostru Ovidiu Tuduruță și-a folosit atât experiența în accesarea fondurilor europene, cât și ideile de a crea o unitate de învățământ cât mai accesibilă și pentru persoanele cu dizabilități. Cu această ocazie, lansăm o nouă provocare sistemului educațional din România: viitoarele școli trebuie să fie smart, verzi și accesibile pentru orice copil, indiferent de dizabilitatea pe care o are”, a spus Gheorghe Damian.

Prima școală de acest fel din mediul rural

Primarul a explicat că, în Ciugund a fost construită prima școală „smart” din mediul sătesc, în 2019, dar că aceasta nu mai este suficient de încăpătoare și s-a decis construirea unei școli noi și identificarea unor surse de finanțare. În cele din urmă, proiectul a câștigat o finanțare de nouă milioane de euro, via Programul Național de Redresare și Reziliență. Gheorghe Damian a spus că noua școală își va asigura total independent energia, încălzirea și răcirea în sălile de clasă.

„Îmi amintesc și acum cu plăcere că, în 2019, am deschis împreună la Ciugud prima școală smart din mediul rural din România, iar în câțiva ani ne-a rămas mică. Am decis să căutăm surse de finanțare pentru a construi o nouă școală și ne bucurăm că am reușit să câștigăm prin Planul National de Redresare și Reziliență peste 9 milioane de euro pentru acest proiect”, a spus primarul.

„Construim o școală a viitorului”

„Construim o școală a viitorului pentru comunitatea noastră, în care continuăm să îmbinăm în procesul educațional respectarea identității rurale cu folosirea tehnologie și inovației. Noua clădire va fi în totalitate independentă energetic și va folosi soluții inovative pentru producerea energiei, răcirea și încălzirea claselor, dar și pentru împrospătarea continuă a aerului din spațiile folosite de elevi și profesori”, arată Gheorghe Damian.

Școala cea nouă va fi ridicată în centrul localității Ciugud, pe un teren cu o suprafață de peste cinci hectare și în jurul ei va fi amenajat un parc unde vor fi plantați și copaci din specii locale. De-a lungul anilor, comuna Ciugud s-a remarcat ca un campion al atragerii de fonduri europene, peste 50 de milioane de euro.

„Şcoala va presupune concepte moderne de predare, care vor îmbina atât tehnologia, cât şi deschiderea spre natură, astfel că unele dintre sălile de clasă vor avea pereţi cortină care se pot deschide pentru ca, în timpul verii, orele să se mute în natură”, scrie și Wall-Street.