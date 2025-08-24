Comuna din România cu bănci de 25.000 de euro, deși nu are rețea de apă și canalizare. Localnicii sunt revoltați

Cetățenii dintr-o comună din Dolj sunt revoltați, după ce primarul a decis să cumpere bănci în valoare totală de peste 25.000 de euro. Oamenii cred că în proiecte cu . Ce spun oamenii despre această investiție?

Bănci de 25.000 de euro într-o comună unde nu există rețea de apă și canalizare

Situația are loc în localitatea Măceșu de Sus, județul Dolj. Primarul comunei, Ciprian Marian Nicu, a decis ca circa 120.000 de lei, bani din bugetul local, să fie investiți în bănci, deși localitatea nu este conectată la rețeaua de canalizare și de apă potabilă, arată . Potrivit sursei citate, 100 de bănci au fost achiziționate pentru cei 700 de localnici din Măceșu de Sus.

Mulți dintre cetățeni au criticat decizia primarului și spun că nu era o investiție necesară, mai ales că proiectul pentru rețeaua de canalizare este în așteptare de cinci ani. „Decât să fi luat bănci, mai bine săpau un alt puţ ca să fie apă potabilă. Avem apă curentă, deci, să fie apă la chiuvetă, nu! Deci, nu poţi apa din curte să o foloseşti.”

„Dau, pe lună, un milion să curăţ fosa. Şi, dacă era canalizare pe aici, mă legam aici”, au declarat doi dintre cetățeni, conform sursei citate. O altă localnică spune că prioritatea ar fi trebuit să fie igienizarea comunei, nu achiziția de bănci. De asemenea, femeia a remarcat că acestea sunt amplasate în exces, aproape una lângă alta.

Reacția primarului din Măceșu de Sus

„Trebuia mai multă curăţenie, fără bănci. Sunt multe bănci, una lângă alta, trebuia una la 3 – 4 case… sunt prea multe una lângă alta. Şi mizeria este uriaşă”, spune femeia. Contactat de Antena 3 CNN, primarul Ciprian Marian Nicu a declarat că băncile se aflau pe lista de investiții din acest an.

„Băncile sunt prinse în lista de investiții pe anul 2025, de Consiliul Local Măceșu de Sus, la propunerea mea și mutate de Consiliul Local. Au fost puse doar prin hotărâre de către Consiliul Local doar pe domeniul public, pe drumul judeţean… 100 de bucăţi. Sunt 170 de case, 70 de case au rămas fără banca stradală”, a declarat primarul.