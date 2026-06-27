Sport

Comuna din România cu teren de fotbal ca-n Premier League. Gazon perfect și mii de oameni la meci

Dumitru Dragomir a făcut senzație la un meci de Liga 3. Fostul președinte LPF a povestit cum a fost primit pe stadion la barajul dintre Petrolul Berca și Pescărușul 1969 Sarichioi
Cristian Măciucă
27.06.2026 | 09:09
Comuna din Romania cu teren de fotbal can Premier League Gazon perfect si mii de oameni la meci
EXCLUSIV FANATIK
Comuna din România cu teren de fotbal ca-n Premier League. Gazon perfect și mii de oameni la meci. FOTO: Fanatik
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Dumitru Dragomir (80 de ani) a povestit ce a pățit când a mers să vadă un meci de Liga 3 la Berca, o comună din județul Buzău. „Oracolul de la Bălcești” a găsit acolo teren de fotbal cu gazon ca în Premier League și a făcut o baie de mulțime printre spectatori.

Dumitru Dragomir, impresionat de barajul dintre Petrolul Berca și Pescărușul 1969 Sarichioi

Dumitru Dragomir le-a purtat noroc gazdelor de la Petrolul Berca. Buzoienii s-au impus cu scorul de 5-0 în fața reprezentantei județului Tulcea, Pescărușul Sarichioi, în barajul de promovare în Liga 3. Fostul șef LPF a rămas uimit de condițiile pe care le-a găsit la Berca. „Lângă Buzău, la Berca, n-ai văzut comună mai frumoasă decât asta. Știi unde e stadionul? Pe un vârf de deal, în pădure, așa, ceva de nedescris, de o frumusețe rară. Gazonul, masă de biliard, la echipă de județ! Tipul e unul pricopsit, care face cârnații de pleșcoi. Patronul, Andrei, tare de tot! Peste 3500 de oameni, în viața mea nu am văzut așa ceva!”, a povestit Dragomir.

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Fostul președinte LPF a făcut baie de mulțime la Berca

La fel ca formația gazdă pe gazon, Dumitru Dragomir a făcut show în tribunele stadionului din Berca. „Oracolul de la Bălcești” a povestit că a făcut o adevărată baie de mulțime pe stadion și că emisiunea „Profețiile lui Mitică” a fost unul dintre subiectele preferate ale spectatorilor. „S-au ridicat tribunele în picioare, mi-a fost o rușine, în viața mea nu am văzut așa ceva.

O dragoste vis-a-vis de emisiune, nu doar de mine. Vorbeau și de tine (n.r. – Horia Ivanovici). S-a ridicat tot stadionul să mă salute. Nu pot să mint. Bătrâni, tineri, copii. Poze cu nea Mitică, mă întreabu și de tine. M-am simțit atât de bine. Atâta notorietate nu credeam că pot să am vreodată.

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Nu am văzut așa ceva în viața mea! Eu am avut 50.000 de oameni care mă trimiteau la U.E. și la brutărie, după ce am făcut legea împotriva huliganilor. M-a impresionat orășeul ăsta. 8000 de locuitori, așezat între dealuri, ceva frumos tare de tot. Felicitări și primarului și lui Andrei, care a făcut echipa asta, bravo lor!”, a povestit Dumitru Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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