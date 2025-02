Comuna din România în care oamenii trăiesc la fel ca-n Beverly Hills. Sunt aproape de București, au școli, parcuri și magazine ca afară. Viața e de 4 ori mai bună și sunt mereu case la vânzare

Comuna Snagov din România este situată foarte aproape de București și le promite oamenilor o viață de vis, liniștită. Găsești o mulțime de case scoase la vânzare constant și ai șansa să te simți ca-n Beverly Hills aici.

Unde se află comuna Snagov

Deși tot mai multe persoane caută să își cumpere locuințe în București, există și alte zone din care pot alege. În jurul Capitalei există anumite comune, dar și orașe din care pot alege. În unele dintre ele prețurile sunt chiar mai accesibile.

În Bragadiru, dar și în Voluntari, spre exemplu, multe persoane aleg să se mute. Fac doar câteva minute până în Capitală, dar se bucură de o zonă ceva mai aerisită. Și această comună aflată aproape de București poate fi de asemenea o alegere bună.

Sigur ai auzit de ea, dar și de lacul Snagov. Aceasta este situată la aproape 40 de kilometri nord de București, pe malul sudic al lacului Snagov și de altfel e într-o zonă centrală a județului,

Și infrastructura e destul de dezvoltată. Prin această comună trec autostrada București–Ploiești și șoseaua DN1 care leagă București de Ploiești. De asemenea, pe lângă lac, locuitorii din Snagov se bucură și de o pădure de stejar verde.

Cum sunt condițiile de trai în Snagov

Comuna Snagov situată aproape de București te poate face să te simți ca-n Beverly Hills. . De altfel cele mai multe clădiri din zonă sunt unele de lux.

În același timp, aici există parcuri, școli, dar și magazine la fel ca în străinătate. Aglomerația lipsește și ea în mare parte din zi. Astfel, ai șansa să începi o nouă viață într-un cadru de vis și totodată și unul de lux, având în vedere ”vecinii”.

Andreea Esca, spre exemplu, are o vilă superbă pe Lacul Snagov, cu un singur etaj, dar cu mult lemn. Aceasta are deschidere îngustă către lac, are un ponton, dar și un garaj pentru ambarcațiuni.

Și alți sportivi celebri locuiesc aici. Fotbalist Ionuţ Lupesscu ar fi plătit un milion de euro pentru vila pe care o deține pe malul lacului Snagov. La rândul său, Ion Țiriac deține o vilă în valoare de 1,5 milioane de euro.

Ioana Băsescu, fiica cea mare a fostului președinte Traian Băsescu, stă și ea tot în Snagov. Aceasta deține o vilă cu un parter și cu etaj, dar și cu piscină. Totodată, proprietatea are și un garaj cu ambarcațiuni. Aceasta ar fi costat în jur de 1,4 milioane de euro.

Ce preț au casele în Snagov

Comuna Snagov, fiind de altfel și aproape de București, este într-o continuă dezvoltare. Astfel, o să găsești mai mereu proprietăți scoase la vânzare și inclusiv terenuri. Chiar și așa, trebuie să ai un buget mai generos.

Mai exact, pentru că vedete celebre și mari afaceriști locuiesc aici, prețurile au ajuns să fie destul de piperate. Astfel, pe platforma OLX sunt scoase la vânzare vile de lux cu prețuri mai mari de 1,5 milioane de euro.

Există și alte vile spațioase cu prețuri de 170.000 de euro, sau peste 250.000 de euro. Deși vorbim totuși despre o comună din România, prețurile concurează serios cu cele din București.