Comuna din România invadată de scorpioni. Se găsesc cu zecile, iar mușcătura lor este veninoasă

Comuna din România invadată de scorpioni se află în Buzău, mai exact în comuna Colți. Aici au fost văzuți zeci de scorpioni carpatini, ascunși printre vegetația uscată și rocile crăpate.

Această specie de scorpioni și geologice. De-a lungul timpului, aceste arahnide s-au dezvoltat în zona stâncoasă și de pădure a comunei Colți, dar acum pot fi întâlniți și în alte locuri.

Mari de doar 2 – 4 centimetri, scorpionii carpatini nu sunt violenți. Atacă doar dacă sunt deranjați, iar veninul lor, deși este periculos pentru persoanele alergice, nu este mai puternic decât cel al unei viespi.

Localnicii din Colți știu deja locurile unde pot fi găsiți acești scorpioni. Le evită, însă, căci nu cunosc îndeaproape comportamentul arahnidelor, mai ales în contextul unor temperaturi atât de mari.

„Eram copil când i-am văzut prima oară. De obicei ies în sezonul cald dar stau ascunși printre pietre. Nu i-am mai văzut prin alte părți, nici nu am căutat. Văd că cel puțin în zone din acestea semi aride sunt prezenți. Nu am auzit de oameni mușcați și din ce am mai citit nu sunt la fel de veninoși ca rudele din deșert, sunt mult mai mici. Sunt zeci de exemplare, dar dimineața stau la adăpost. Se găsesc în zonele stâncoase și ies determinați de căldură”, a povestit un localnic al comunei buzoiene, potrivit Agerpres.

Cum s-a înmulțit scorpionul carpatin

Ceea ce a favorizat apariția scorpionilor sunt chiar straturile de roci din comuna Colți. Acesta le creează arahnidelor condițiile optime de supraviețuire chiar și iarna.

„În zona Ținutului Buzăului avem o specie endemică de scorpion, Euscorpius carpathicus sau scorpionul carpatin. S-a extins foarte mult, îl regăsim și la Mânzălești, Lopătari, Pârscov dar original este din Colți. Acum 20-30 de ani era localizat aproape exclusiv în comuna Colți pentru că acolo sunt niște roci foarte interesante care i-au permis să supraviețuiască iarna.

Sunt niște depozite de roci formate în urmă cu 20 de milioane de ani când a căzut cenușă vulcanică în marea preistorică de atunci. Rocile acestea sunt și au fost importate pentru scorpioni, pentru că rețin căldura foarte bine și crapă foarte mult. Scorpionii se ascund în crăpăturile respective, este mai călduț iarna. Ce se mai întâmplă în special în zona Colți-Boziori este că avem ape sărate în adâncime, foarte corozive, dizolvă sulfuri și sunt călduțe”, a explicat managerul Geoparcului „Ținutul Buzăului”, Răzvan Popa.

Ce să faci dacă întâlnești un scorpion

Mușcătura de scorpion nu este mortală, însă , cum ar fi umflarea zonelor afectate. Descoperit în casă, acest tip de scorpion nu ar trebui să creeze panică și nici omorât. Se poate acoperi cu un pahar și eliberat în natură. Se hrănește cu insecte și nu atacă oamenii, decât dacă se simte în pericol.

„Au 2-4 centimetri, sunt veninoși dar nu sunt periculoși, veninul lor are aceeași putere cam ca veninul unei viespi. Ca specie în timp geologic cred că ar trebui să fie aici de mii de ani poate, problema este când sau de unde au venit. Mă gândesc că a fost o perioadă mai caldă și au migrat. S-au mai extins dar tradițional cam pe la Buzău erau, în Colți a fost zona lor tradițională. Focarul este la noi în Colți”, a completat vulcanologul Răzvan Popa.