Comunicatul clinicii, după ce Gigi Becali s-a operat și a plecat acasă imediat cum i-a trecut anestezia: „Doar 30 de minute”

Ce a transmis clinica unde Gigi Becali a suferit o intervenție chirurgicală la nivel cervical, după ce omul de afaceri a decis să nu rămână la spital și să plece acasă
Ciprian Păvăleanu
21.11.2025 | 14:39
Ce a transmis clinica la care s-a operat Gigi Becali, după ce omul de afaceri a plecat acasă imediat după intervenție. Foto: Colaj FANATIK
Gigi Becali a ajuns pe masa de operație joi după-amiază, însă seara era deja acasă și oferea declarații în spațiul public. Clinica la care el a suferit intervenția chirurgicală a emis un comunicat despre operația omului de afaceri.

Gigi Becali a plecat acasă imediat după operație. Ce a transmis clinica

Patronul FCSB nici nu a vrut să audă de varianta de a înnopta la spital, deoarece nu a vrut ca apropiații săi să își facă griji cu privire la starea sa de sănătate. Imediat cum a trecut efectul anesteziei, Gigi Becali s-a întors acasă pentru a se recupera. Omul de afaceri nu a vrut să asculte nici recomandarea medicului cu privire la medicamentele pe care trebuie să le ia, spunând că remediile sale naturiste sunt mult mai eficiente.

După ce operația a fost un adevărat succes, clinica a transmis un comunicat prin care a explicat cum a decurs intervenția: „Omul de afaceri Gigi Becali a fost supus recent unei intervenţii chirurgicale la nivelul coloanei cervicale, operaţie efectuată de prof. dr. Ştefan Mindea, unul dintre cei mai apreciaţi neurochirurgi români la nivel internaţional, specializat în chirurgia spinală ultra minim invazivă.

Procedura s-a desfăşurat cu succes, în doar 30 de minute, pacientul fiind, în prezent, în stare stabilă şi în proces de recuperare. Intervenţia a fost necesară din cauza unei compresii cervicale care genera dureri intense şi disconfort major. Dr. Mindea a utilizat tehnici ultra minim invazive moderne, menite să reducă trauma operatorie şi să accelereze recuperarea pacientului”, au transmis reprezentanţii clinicii, printr-un comunicat.

Ce a declarat doctorul Ștefan Mindea, care este, totodată, și preot despre problemele lui Gigi Becali

Gigi Becali a ales ca doctorul ce va efectua intervenția să fie preotul Ștefan Mindea, care este renumit pentru priceperea sa în domeniul neurochirurgiei. La rândul său, el a dat câteva detalii despre problema de sănătate a patronului FCSB:

„În cazul domnului Becali, vorbim de o afectare cervicală care necesita o abordare promptă şi precisă. Am folosit o tehnică ultra minim invazivă pentru a reduce riscurile şi pentru a-i permite o recuperare cât mai rapidă şi mai completă.

Evoluţia imediat postoperatorie este foarte bună, iar cu respectarea indicaţiilor medicale, ne aşteptăm la o recuperare completă”, a spus Ștefan Mindea.

Gigi Becali a cheltuit o mulțime de bani până să ajungă pe masa de operație

Problema cu care s-a confruntat Gigi Becali nu este una apărută recent, ci una ce îl chinuie de ani buni. Giovanni Becali, vărul său, a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK, la podcastul „Giovanni Show”, că omul de afaceri a cheltuit foarte mulți bani pe aparate de masaj și tot felul de remedii care să-i amelioreze durerea, însă, în cele din urmă, s-a ajuns tot la bisturiu.

„A plătit nenumărate aparate de masaj. Până la urmă a trebuit să se opereze. De tânăr avea el asta. Am văzut la televizor că un preot l-a operat. Încredere totală. De mult îl chinuia asta”, a declarat Giovanni Becali.

