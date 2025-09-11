Adrian Mititelu continuă războiul cu FRF! Decizia luată de FC U Craiova după ce meciul de vineri a fost anulat

După ce la începutul verii, FCU Craiova a primit o lovitură și mai dură. . Ce comunicat a lansat echipa lui Adrian Mititelu după decizia luată de Federație.

FCU Craiova ripostează. Comunicat emis după ce FRF a exclus-o din toate competițiile

FCU Craiova se afundă tot mai mult în probleme. Echipa patronată de Adrian Mititelu a fost lovită în repetate rânduri de deciziile luate de FRF, iar cea mai recentă a fost picătura care a umplut paharul.

FRF a transmis pe data de 10 septembrie, printr-un comunicat oficial, faptul că echipa din Bănie a fost exclusă oficial din toate competițiile, ca rezultat al proceselor cu alți creditori privați. FCU Craiova a răspuns a doua zi printr-un mesaj amplu în care a acuzat din nou FRF de faptul că a încălcat legea. Clubul din Bănie a luat decizia ca lupta dintre cele două părți să continue în instanță.

„Se încalcă grav legea și totodată produce grave prejudicii clubului nostru!”

„𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝘁̦𝗶𝗮 𝗮 𝗮𝗻𝘂𝗹𝗮𝘁 𝗺𝗲𝗰𝗶𝘂𝗹 𝗱𝗶𝗻 𝗲𝘁𝗮𝗽𝗮 𝗮 𝟯-𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗶𝗹𝗶𝗮𝘀̦𝗶. Într-o manieră abuzivă constantă, încălcând grav legislația națională, FRF (administrată în prezent de persoane ilegitime) a hotărât anularea meciului din etapa a 3-a programat inițial, punând în executare o așa-zisă decizie de excludere a Comisiei de Disciplina din cadrul Federației.

Conform legislației naționale, dar și potrivit recentei decizii CJUE din 1 august 2025, orice hotărâre/decizie a Federațiilor Sportive Naționale sunt supuse căilor de atac in justiția națională și nu pot fi definitive decât după parcurgerea căilor de atac.

Ori punând în executare, (nici măcar nu s-a comunicat decizia, cu atât mai mult motivarea ei), o hotărâre fără a aștepta soluționarea căilor de atac se încalcă grav legea și totodată produce grave prejudicii clubului nostru.

„Ținem să reamintim că întregul blocaj financiar este în strânsă legătură cu faptele săvârșite de FRF”

De fapt, este o continuare a abuzurilor nemaiîntâlnite la adresa clubului nostru începute în iulie 2011 și care au dus la perturbarea gravă a activității în cei 14 ani. Ținem să reamintim că întregul blocaj financiar este în strânsă legătură cu faptele săvârșite de FRF, LPF și alte persoane împotriva clubului nostru, fapte ce au condus la devalizarea clubului în anul 2011 și înscrierea în competiția fotbalistică, în afara legii, a unei entități care a sustras activitatea deținută de noi în mod legal și pașnic și în care, până la data excluderii, se investiseră zeci de milioane de euro de către acționarii care au susținut activitatea acestui club începând cu anul 1994, anul privatizării.

Prin urmare, datorită faptelor repetate de abuz ale FRF, în asociere cu Primăria Municipiului Craiova, de a confisca activitatea clubului nostru și trecerea lui la dispoziția altei persoane juridice a dus la CONCURENȚĂ NELOIALĂ și pierderea a 90% din veniturile pe care le-ar fi încasat clubul în mod regulat.

„Lupta noastră continuă atât în instanțele civile, cât și în cele penale. Sperăm ca într-o zi se va face dreptate!”

Deși, din anul 2017, de la reluarea activității, și până în prezent, acționarii au investit capital de peste 20 de milioane de euro, plus alte 10 milioane de euro investite în baza sportivă, 𝘁𝗼𝗮𝘁𝗲 𝗮𝗰𝗲𝘀𝘁𝗲𝗮 𝗶̂𝗻 𝘃𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲𝗮 𝗿𝗲𝗰𝘂𝗽𝗲𝗿𝗮̆𝗿𝗶𝗶 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̆𝘁̦𝗶𝗶 𝗽𝗶𝗲𝗿𝗱𝘂𝘁𝗲 𝗶̂𝗻 𝗮𝗻𝘂𝗹 𝟮𝟬𝟭𝟭, nu s-a putut face față concurenței neloiale și ostilității pe care o întâmpină în oraș, având în vedere că persoanele care sunt implicate în susținerea echipei înființate de FRF controlează din punct de vedere politic și administrativ Municipiul Craiova.

Practic, asistăm în plină democrație și pe timp de pace, într-o țară membră UE, la o reală expropriere a activității unui club de fotbal.

Cu toate acestea, lupta noastră continuă atât în instanțele civile, cât și în cele penale. Sperăm ca într-o zi se va face dreptate. Avem speranța că FCU nu va lipsi mult din competiția fotbalistică”, este amplul comunicat postat de FCU Craiova pe Facebook.