Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Comunicatul familiei lui Leo Messi, după ce starul Argentinei a plâns pe teren. Care este starea de sănătate a tatălui său

Leo Messi (38 de ani) a fost surprins cu lacrimi în ochi pe teren la Cupa Mondială. Superstarul este marcat despre problemele de sănătate ale tatălui său, iar familia a dat un comunicat de presă.
Traian Terzian
18.06.2026 | 21:47
Comunicatul familiei lui Leo Messi dupa ce starul Argentinei a plans pe teren Care este starea de sanatate a tatalui sau
ULTIMA ORĂ
Familia lui Leo Messi (38 de ani), detalii despre starea de sănătate a tatălui fotbalistului. Sursă foto: Onze Mondial
ADVERTISEMENT

Tatăl lui Leo Messi traversează o perioadă mai dificilă din cauza unor probleme de sănătate, iar acest lucru l-a făcut pe jucătorul argentinian să lăcrimeze pe teren la jocul cu Algeria de la Cupa Mondială. După acele imagini au apărut tot felul de speculații, iar familia campionului mondial a ținut să lămurească problema.

Familia lui Leo Messi, detalii despre situația medicală a tatălui fotbalistului

Anturajul fotbalistului a confirmat că Jorge Messi se află sub observație medicală și evoluează favorabil. Familia a emis o declarație oficială pentru a informa publicul despre starea de sănătate a tatălui starului naționalei Argentinei și, în același timp, pentru a cere respect.

ADVERTISEMENT

”În prezent, se află sub observație medicală, se recuperează și evoluează favorabil în starea sa actuală”, se arată în comunicat. Dorim să ne exprimăm profunda nemulțumire față de lipsa de sensibilitate, respect și scrupule cu care unii oameni au tratat o situație strict privată și familială.

Familia dorește să clarifice faptul că doar membrii familiei sale cei mai apropiați dețin informații exacte și fiabile despre starea lui Jorge. Prin urmare, orice versiune, declarație sau informație care nu provine de la familie și de pe canalele sale corespunzătoare nu trebuie considerată validă sau veridică.

ADVERTISEMENT
Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de...
Digi24.ro
Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de ani. Detaliile tulburătoare din spatele tragediei

Apreciem sincer revărsarea de afecțiune, respect și grijă pe care le-am primit și solicităm ca intimitatea, confidențialitatea și intimitatea lui Jorge și a întregii sale familii să fie păstrate în timpul acestui proces”, se arată în comunicatul familiei Messi, conform publicației Sport.

ADVERTISEMENT
Shakira arată așa la 49 de ani și s-a aflat ce mănâncă de...
Digisport.ro
Shakira arată așa la 49 de ani și s-a aflat ce mănâncă de două ori pe zi: ”E șocant”

Messi a plâns după primul gol de la CM 2026

Leo Messi a fost eroul Argentinei în primul meci de la Cupa Mondială 2026. Starul sud-americanilor a reușit un hattrick în victoria împotriva Algeriei, scor 3-0, care i-a făcut pe fani să spere că ”pumele” vor reuși din nou să câștige marele trofeu.

ADVERTISEMENT

După ce a înscris primul gol în partida de la Kansas, Messi a fost surprins de camerele de luat vederi cu lacrimi în ochi. Fotbalistul a explicat la finalul jocului că în ultima perioadă a trecut prin momente mai grele.

”Am plâns după primul gol, da… A fost ceva complet independent de fotbal. Am trecut prin niște zile grele, dar sunt recunoscător întregii delegații și coechipierilor mei pentru că au fost mereu alături de mine, dându-mi multă putere să trec peste!”, a declarat Messi, fără a oferi mai multe detalii.

ADVERTISEMENT

Leo Messi a egalat un record istoric după hattrick-ul cu Algeria

Considerat de mulți cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, Leo Messi a mai scris o pagină de istorie. Odată cu cele trei goluri marcate împotriva Algeriei l-a egalat pe Miroslav Klose în fruntea celor mai buni marcatori all-time la Cupa Mondială, ambii având 16 reușite.

În plus, starul Argentinei a devenit cel mai bătrân autor al unui hattrick la Cupa Mondială, la 39 de ani fără o săptămână. Vechiul record fusese stabilit în 2018, când Cristiano Ronaldo înscria o triplă, la 33 de ani și 122 de zile, în meciul Portugalia – Spania 3-3.

1.82 este cota BETANO pentru ”cornere: peste 8.5” la meciul Argentina - Austria
Ce mesaj i-a transmis Cristiano Ronaldo fiului său, direct de la CM 2026....
Fanatik
Ce mesaj i-a transmis Cristiano Ronaldo fiului său, direct de la CM 2026. Cristiano Ronaldo Jr. a sărbătorit împlinirea a 16 ani
Elveția – Bosnia și Herțegovina, LIVE VIDEO în grupa B de la CM...
Fanatik
Elveția – Bosnia și Herțegovina, LIVE VIDEO în grupa B de la CM 2026, etapa 2. Echipele de start: Dzeko titular, Lukic e rezervă!
Cehia – Africa de Sud 1-1, în grupa A de la CM 2026,...
Fanatik
Cehia – Africa de Sud 1-1, în grupa A de la CM 2026, etapa 2
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Nicu Ceaușescu i-a lăsat 'mască' pe toți cei din jur: 'A luat un...
iamsport.ro
Nicu Ceaușescu i-a lăsat 'mască' pe toți cei din jur: 'A luat un arătător de lemn și s-a dus...'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!