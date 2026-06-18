Comunicatul familiei lui Leo Messi, după ce starul Argentinei a plâns pe teren. Care este starea de sănătate a tatălui său

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Tatăl lui Leo Messi traversează o perioadă mai dificilă din cauza unor probleme de sănătate, iar acest lucru l-a făcut pe jucătorul argentinian să lăcrimeze pe teren la jocul cu Algeria de la Cupa Mondială. După acele imagini au apărut tot felul de speculații, iar familia campionului mondial a ținut să lămurească problema.

Familia lui Leo Messi, detalii despre situația medicală a tatălui fotbalistului

Anturajul fotbalistului a confirmat că Jorge Messi se află sub observație medicală și evoluează favorabil. Familia a emis o declarație oficială pentru a informa publicul despre starea de sănătate a tatălui starului naționalei Argentinei și, în același timp, pentru a cere respect.

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”În prezent, se află sub observație medicală, se recuperează și evoluează favorabil în starea sa actuală”, se arată în comunicat. Dorim să ne exprimăm profunda nemulțumire față de lipsa de sensibilitate, respect și scrupule cu care unii oameni au tratat o situație strict privată și familială.

Familia dorește să clarifice faptul că doar membrii familiei sale cei mai apropiați dețin informații exacte și fiabile despre starea lui Jorge. Prin urmare, orice versiune, declarație sau informație care nu provine de la familie și de pe canalele sale corespunzătoare nu trebuie considerată validă sau veridică.

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Apreciem sincer revărsarea de afecțiune, respect și grijă pe care le-am primit și solicităm ca intimitatea, confidențialitatea și intimitatea lui Jorge și a întregii sale familii să fie păstrate în timpul acestui proces”, se arată în comunicatul familiei Messi, conform publicației .

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Messi a plâns după primul gol de la CM 2026

Leo Messi a fost eroul Argentinei în primul meci de la Cupa Mondială 2026. Starul sud-americanilor a reușit un hattrick în victoria împotriva Algeriei, scor 3-0, care i-a făcut pe fani să spere că ”pumele” vor reuși din nou să câștige marele trofeu.

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După ce a înscris primul gol în partida de la Kansas, Messi . Fotbalistul a explicat la finalul jocului că în ultima perioadă a trecut prin momente mai grele.

”Am plâns după primul gol, da… A fost ceva complet independent de fotbal. Am trecut prin niște zile grele, dar sunt recunoscător întregii delegații și coechipierilor mei pentru că au fost mereu alături de mine, dându-mi multă putere să trec peste!”, a declarat Messi, fără a oferi mai multe detalii.

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Leo Messi a egalat un record istoric după hattrick-ul cu Algeria

Considerat de mulți cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, Leo Messi a mai scris o pagină de istorie. Odată cu cele trei goluri marcate împotriva Algeriei l-a egalat pe Miroslav Klose în fruntea , ambii având 16 reușite.

În plus, starul Argentinei a devenit cel mai bătrân autor al unui hattrick la Cupa Mondială, la 39 de ani fără o săptămână. Vechiul record fusese stabilit în 2018, când Cristiano Ronaldo înscria o triplă, la 33 de ani și 122 de zile, în meciul Portugalia – Spania 3-3.