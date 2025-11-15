Sport

Ultrașii de la „Uniți sub Tricolor” s-au oprit la Belgrad în drumul către Zenica! Mesaj exploziv înainte de Bosnia – România. Foto

Ultrașii de la „Uniți sub Tricolor” s-au oprit la Belgrad, capitala Serbiei, în drumul către Zenica, locul de disputare al partidei Bosnia - România din preliminariile CM 2026.
Mihai Dragomir
15.11.2025 | 13:42
Ultrasii de la Uniti sub Tricolor sau oprit la Belgrad in drumul catre Zenica Mesaj exploziv inainte de Bosnia Romania Foto
ULTIMA ORĂ
Mesajul grupării „Uniți sub Tricolor” înainte de Bosnia - România. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Naționala României joacă în această seară un meci extrem de important în deplasare cu Bosnia. Elevii lui Mircea Lucescu vor beneficia de suport din plin. Ce mesaj a transmis gruparea „Uniți sub Tricolor” înaintea confruntării cu bosniacii.

De ce s-au oprit ultrașii de la „Uniți sub Tricolor” la Belgrad. România, susținere masivă cu Bosnia

Calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor este visul tuturor românilor, de la FRF, la echipa națională, la suporterii acestora. Echipa lui Mircea Lucescu va avea suporterii alături de ea la Zenica, într-un meci ce se anunță infernal.

ADVERTISEMENT

În ziua meciului cu Bosnia, gruparea „Uniți sub Tricolor” s-au pozat alături de suporterii sârbi și au transmis un mesaj de luptă. Cele două galerii sunt cunoscute pentru frăția lor din ultimii ani.

„Orthodox Brothers! În drumul nostru spre Zenica pentru a susține naționala, i-am vizitat pe frații noștri sârbi pentru a transmite un mesaj comun, prin care vrem sa tragem un semnal de alarmă.

ADVERTISEMENT
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate...
Digi24.ro
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk

Europa creștină a fost apărată și sângele voievozilor noștri timp de secole și nu vom accepta să ne pierdem identitatea europeană creștină. Trăiască Serbia! Trăiască România!”, a fost mesajul postat de „Uniți sub tricolor” pe pagina de Facebook.

ADVERTISEMENT
Mircea Lucescu a intrat peste el în cameră și l-a prins în timp...
Digisport.ro
Mircea Lucescu a intrat peste el în cameră și l-a prins în timp ce fuma. Reacția: total neașteptată

„Uniți sub Tricolor”, alături de naționala lui Mircea Lucescu și înaintea meciul cu „cântec” cu Kosovo de anul trecut

În urmă cu fix un an, naționala României juca în Nations League contra naționalei din Kosovo. România, una dintre cele 5 țări din Europa care nu recunoaște independența statului Kosovo, a avut deseori parte de tensiuni cu această țară la nivel diplomatic.

ADVERTISEMENT

La fel s-a întâmplat și la fotbal, unde, în meciul tur de la Kosovo, atmosfera a fost una ostilă. Spectatorii au huiduit imnul „tricolorilor” și au avut mai multe scandări cu caracter rasist, însă România pleca atunci cu toate cele 3 puncte după un categoric 3-0 la Priștina.

Nici la meciul retur, de la București,  lucrurile nu au stat mai bine. Atunci, meciul a fost oprit de arbitru timp de câteva minute, după ce ultrașii din gruparea „Uniți sub Tricolor” au scandat „Kosovo e Serbia”. Oaspeții au ieșit de pe teren, au abandonat jocul, iar TAS a decis ca „tricolorii” să câștige la „masa verde” cu 3-0.

Ce se întâmplă cu fotbalistul numit în trecut ”Messi de România”. Dezvăluirile lui...
Fanatik
Ce se întâmplă cu fotbalistul numit în trecut ”Messi de România”. Dezvăluirile lui Ciprian Marica: ”Acum îi e rușine de mine”
“Cât de greu este să lucrezi cu MM Stoica?” Managerul FCSB, răspuns ferm:...
Fanatik
“Cât de greu este să lucrezi cu MM Stoica?” Managerul FCSB, răspuns ferm: “Fac crize!”
Tricoul primei echipe din cariera lui Mircea Lucescu e la Zenica! Cum a...
Fanatik
Tricoul primei echipe din cariera lui Mircea Lucescu e la Zenica! Cum a ajuns în colecţia primarului. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Românul mai periculos decât Cruyff și Pele: 'Un talent mai mare decât el...
iamsport.ro
Românul mai periculos decât Cruyff și Pele: 'Un talent mai mare decât el n-am văzut. Odată a driblat 11 jucători'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!