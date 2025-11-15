Ultrașii de la „Uniți sub Tricolor” s-au oprit la Belgrad în drumul către Zenica! Mesaj exploziv înainte de Bosnia – România. Foto

ADVERTISEMENT

Naționala României joacă în această seară un meci extrem de important în deplasare cu Bosnia. Elevii lui Mircea Lucescu vor beneficia de suport din plin. Ce mesaj a transmis gruparea „Uniți sub Tricolor” înaintea confruntării cu bosniacii.

De ce s-au oprit ultrașii de la „Uniți sub Tricolor” la Belgrad. România, susținere masivă cu Bosnia

Calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor este visul tuturor românilor, de la FRF, la echipa națională, la suporterii acestora. Echipa lui Mircea Lucescu va avea suporterii alături de ea la Zenica, într-un meci ce se anunță infernal.

ADVERTISEMENT

, gruparea „Uniți sub Tricolor” s-au pozat alături de suporterii sârbi și au transmis un mesaj de luptă. Cele două galerii sunt cunoscute pentru frăția lor din ultimii ani.

„Orthodox Brothers! În drumul nostru spre Zenica pentru a susține naționala, i-am vizitat pe frații noștri sârbi pentru a transmite un mesaj comun, prin care vrem sa tragem un semnal de alarmă.

ADVERTISEMENT

Europa creștină a fost apărată și sângele voievozilor noștri timp de secole și nu vom accepta să ne pierdem identitatea europeană creștină. Trăiască Serbia! Trăiască România!”, a fost mesajul postat de „Uniți sub tricolor” pe pagina de Facebook.

ADVERTISEMENT

„Uniți sub Tricolor”, alături de naționala lui Mircea Lucescu și înaintea meciul cu „cântec” cu Kosovo de anul trecut

În urmă cu fix un an, naționala României juca în Nations League contra naționalei din Kosovo. România, una dintre cele 5 țări din Europa care nu recunoaște independența statului Kosovo, a avut deseori parte de tensiuni cu această țară la nivel diplomatic.

ADVERTISEMENT

La fel s-a întâmplat și la fotbal, unde, în meciul tur de la Kosovo, atmosfera a fost una ostilă. Spectatorii au huiduit imnul „tricolorilor” și au avut mai multe scandări cu caracter rasist, însă România pleca atunci cu toate cele 3 puncte după un categoric 3-0 la Priștina.

Nici la meciul retur, de la București, lucrurile nu au stat mai bine. Atunci, meciul a fost oprit de arbitru timp de câteva minute, după ce . Oaspeții au ieșit de pe teren, au abandonat jocul, iar TAS a decis ca „tricolorii” să câștige la „masa verde” cu 3-0.