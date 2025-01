Concediat pentru că și-a arătat organele genitale pe internet! Lazio, implicată într-un scandal monstru în Serie A

a emis un comunicat de presă prin care a anunțat că l-a dat afară pe purtătorul vulturului de aur canadian, de la meciurile romanilor de pe stadionul Olimpico.

Lazio, ocupanta locului 4 din Serie A, a renunțat la purtătorul vulturului de aur canadian

Juan Bernabe, persoana în cauză, era angajatul lui Lazio din 2010. În tot acest timp, el a îndeplinit un rol simbolic ce i-a bucurat pe suporterii ”Biancocelesti”. Bernabe a fost concediat pentru că a distribuit online imagini cu penisul său.

ADVERTISEMENT

Tatăl a doi copii și-a pierdut un testicul, motiv pentru care a avut nevoie de un implant de proteză peniană. Romanii au explicat că nu pot să asocieze un simbol al clubului cu comportamentul afișat în mediul online de Bernabe.

”SS Lazio, șocată să vadă fotografiile și clipurile video ale domnului Juan Bernabe și să citească declarațiile care le însoțeau, anunță că a întrerupt, cu efect imediat, toate relațiile cu acest individ, având în vedere gravitatea comportamentului său.

ADVERTISEMENT

Clubul este conștient de durerea, împărtășită de toți, pe care pierderea vulturului în următoarele meciuri de acasă le-o va provoca suporterilor, dar consideră că nu este posibil să fim asociați, noi toți, și mai ales istoricul simbol al vulturului, cu un subiect care, prin natura sa, a făcut inadmisibilă continuarea relației”, a transmis Lazio, potrivit .

Juan Bernabe, un personaj controversat

Nu este pentru prima dată când Juan Bernabe este implicat într-un scandal. În urmă cu patru ani, Lazio l-a suspendat și s-a gândit foarte serios să îl dea afară. Bernabe a fost surprins de camere în timp ce saluta fascist și intona un imn dedicat dictatorului italian Benito Mussolini.

ADVERTISEMENT

Subiectul este unul foarte sensibil pentru romani. Lazio este un club care are legături istorice cu regimul lui Mussolini. În trecut, suporterii au fost sancționați pentru că au afișat imagini de promovare a extremei dreapta.

Juan Bernabe s-a apărat în contextul scandalului pe care l-a generat cu fotografiile și filmările zonei sale genitale. ”Operația nu mă face o vedetă porno, am avut o problemă de sănătate. Nu este supărat pentru fotografii. Este și el bărbat”, a spus Bernabe.

ADVERTISEMENT

Reacția lui Juan Bernabe după scandalul pe care l-a declanșat

Ulterior, fostul angajat al romanilor a dezvăluit că a ales să se opereze pentru a-și îmbunătăți potența. Excentricul crescător al vulturului de aur canadian nu s-a ferit deloc să ofere detalii din viața sa intimă.

”Am avut o intervenție chirurgicală pentru a-mi crește performanța sexuală, pentru că sunt foarte activ…Trebuie să ejaculez ori de câte ori am timp liber. O operație minunată, am făcut-o pentru a fi la fel de în formă ca atunci când eram tânăr. Erecția mea este naturală. Dar cu acest dispozitiv apăs un buton care îmi permite să controlez perfect atât erecția, cât și timpul.

Am pus videoclipul pe profilul meu privat, așa că este o chestiune privată, dacă oamenii îl distribuie apoi, ce pot face? Conștiința mea este curată, l-am publicat doar pentru a anunța oamenii despre operație.

Bernabe: ”Nu am regretat niciodată nimic”

(n.r.- dacă regretă că a distribuit online imaginile) Absolut nu, nu am regretat niciodată nimic, cu atât mai puțin că am făcut ceva care are un scop medical. Nuditatea este normală. Am crescut într-o familie cu mintea deschisă, nu înțeleg care este relația dintre imaginea mea și pornografie.

Tuturor oamenilor le place sexul. Eu nu beau, nu fumez și nu mă droghez, dar îmi place sexul ca tuturor bărbaților și noi, bărbații, încercăm mereu să avem o capacitate sexuală mai mare. Aș sfătui oamenii să facă această operație, pentru că anterior mă bazam zilnic pe pastile precum ‘Cialis’ pentru a-mi crește potența sexuală.

A fi capabil să-mi controlez erecția este un pas înainte pentru viața mea. Când am timp liber îmi doresc mereu să fac sex, mi-ar plăcea să o fac cel puțin o dată sau de două ori pe zi. Nu este nimic în neregulă, este un organ ca multe altele pe care le avem”, a explicat Bernabe.