Concedieri masive anunțate de ministrul dezvoltării. Câți funcționari publici vor rămâne fără loc de muncă: „Economie de 2,2 miliarde de lei pe an”

Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că proiectul de reformă a administrației locale prevede reducerea a peste 40.000 de posturi. Potrivit acestuia, măsura va aduce o economie anuală estimată la 2,2 miliarde de lei.

Câți funcționari publici vor fi concediați. Anunțul ministrului dezvoltării

Oficialul din Guvernul Bolojan a precizat că . Cseke Attila a explicat că reducerile se vor aplica inclusiv la nivel central.

Potrivit acestuia, vor fi tăiate peste 6.000 de posturi din cabinetele premierului, vicepremierilor, miniștrilor și secretarilor de stat. În plus, la Poliția Locală vor dispărea peste 4.000 de locuri de muncă. Restul posturilor eliminate, peste 30.000, provin din aplicarea unui procent de reducere de 20% la nivelul întregii administrații locale.

„Această tăiere la nivelele cabinetelor demnitarilor se aplică și la nivel central, acolo sunt tăieri și la cabinetul prim-ministrului, a vicepremierilor, a miniștrilor, a secretarilor de stat și așa mai departe, deci este o reducere a numărului de consilieri de sus până jos și într-adevăr este de peste 6.000 de posturi.

Pe partea de Poliție Locală sunt peste 4.000 de posturi care se taie. Iar cu aplicarea acelui procent de 20% e vorba de peste 30.000 de posturi. În total, peste 40.000 de posturi în administrația locală și impactul financiar a acestei părți, la care am lucrat noi, este de 2,2 miliarde de lei anual, atât este economia din aceste măsuri”, a declarat Cseke Attila luni seară, la

Cei mai afectați angajați de tăierile posturilor din administrația publică

Scopul principal al acestei măsuri dure este eficientizarea structurii autorităților locale, spune Cseke Atilla. În condițiile în care următorul an va fi la fel de greu din punct de vedere bugetar, statul nu va putea susține la același nivel financiar activitatea primăriilor. Prin urmare, proprii și să își optimizeze cheltuielile.

Potrivit ministrului, autoritățile locale care nu au toate posturile ocupate vor fi mai puțin afectate de tăieri. În schimb, acolo unde organigrama este plină, reducerea va fi mai consistentă. În unele cazuri, reorganizarea va însemna ca angajați din aparatul bugetar să își piardă locurile de muncă.

„Aici vor fi mai puțin loviți sau reducerea va fi mult mai mică la cei care nu au astăzi organigrama plină, adică cei care au gestionat statul de funcții și organigrama instituției neocupând toate posturile. Cei care au toate posturile ocupate, sigur, vor avea nevoie de reducere mai consistentă, inclusiv de reorganizare, în sensul în care unii angajați din aparatul bugetar vor trebui să plece”, a declarat Cseke Atilla.