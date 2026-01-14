Concedieri masive în fabrici importante din România. Dezastrul industrial din UE lovește din plin și în angajații din țara noastră

ADVERTISEMENT

Fabricile care au fost coloana vertebrală a industriei auto europene timp de decenii funcționează acum sub o presiune constantă din cauza concedierilor, reducerilor de personal și incertitudinii cu privire la viitorul acestui sector. Inclusiv România se confruntă cu probleme uriaşe, mai multe fabrici anunţând în acest început de an că îşi închid porţile sau, în cel mai bun caz, disponibilizări masive.

Numărul concedierilor este dublu faţă de perioada pandemiei

În timp ce atenția publică se concentrează adesea asupra producătorilor de automobile, adevărata dramă se desfășoară în rândul furnizorilor de piese auto. Sectorul a pierdut peste 100.000 de locuri de muncă în doar doi ani, iar tendința descendentă este de așteptat să continue, după cum se arată într-o analiză .

Conform datelor centralizate de organizația comercială europeană Clepa, furnizorii europeni de piese auto au anunțat pierderea a 50.000 de locuri de muncă în 2025, după cele 54.000 din 2024, fapt care reprezintă „o situaţie fără precedent”, după cum spune secretarului general al organizaţiei, Benjamin Krieger. Numărul concedierilor anunțate în ultimii doi ani este chiar mai mare decât în ​​anii pandemiei 2020 și 2021, când furnizorii au anunțat un total de 53.700 de concedieri. Deși industria și-a mai revenit în timp, cererea de vehicule nu a revenit însă la nivelurile de dinainte de Covid.

Mai mult, giganţii industriali au în vedere în continuare importante reduceri de personal. Bosch, , a stârnit proteste ample din partea angajaţilor după ce a anunțat că va reduce 13.000 de locuri de muncă până în 2030, dezvăluind că se confruntă cu un deficit anual de 2,5 miliarde de euro. Măsuri similare au fost luate de Valeo, Forvia și Schaeffler, în timp ce reduceri suplimentare de locuri de muncă au fost anunțate anul trecut la divizia de piese auto a Continental, care s-a desprins ulterior de companie sub un brand propriu Aumovio.

România a pierdut peste 6.000 de locuri de muncă în industria auto

Situaţia este foarte dificilă şi pentru sectorul auto românesc, care se află în plin proces de restructurări masive şi închideri de unităţi. Adient, cel mai mare producător de scaune auto, a anunţat în această săptămână închiderea fabricii de la Ploieşti, fapt care va duce la disponibilizarea a 1.000 de angajaţi până la sfârşitul anului. Fabrica fusese deschisă în urmă cu 23 de ani şi furniza tapiserii premium pentru mărci de top, precum Volvo sau Mercedes. De asemenea, cei 3.700 de angajați din fabricile Leoni (unul dintre cei mai importanți producători de sisteme de cablaj și componente pentru industria auto) din vestul ţării au fost anunțați că anul acesta compania va recurge la restructurări, astfel încât numărul maxim de lucrători va rămâne de numai 700.

Luna trecută, cel mai mare angajator din zona Ineu, fabrica de componente auto Aptiv, a anunţat că îşi închide porţile şi îşi mută producţia în afara UE, un producător de volane din zona Oradea disponibilizează 120 de angajaţi, iar diviziile Bosch, Continental şi Adient au în vedere disponibilizări treptate pe parcursul anului 2026, care vor afecta în jur de 2.000 de oameni. Nu scapă de probleme nici uzina Dacia de la Mioveni, unde de la sfârşitul anului trecut au fost iniţiate concedieri voluntare care vizează reducerea personalului cu până la 900 de angajaţi.

Impactul acestor decizii de închidere a fabricilor sau reducere a activităţii este însă mult mai mare. Ca o reacţie în lanţ vor fi afectate numeroase alte companii care erau furnizori de componente, materii prime, servicii de logistică și transport.

Furnizorii de componente auto cer ca 75% din piese să fie produse în UE

Viitorul nu se arată deloc optimist, iar directorul executiv al celor de la Valeo, Christophe Perillat, avertizează că sectorul se confruntă cu o „transformare darwiniană”, subliniind că, fără o protecție mai puternică din partea Bruxelles-ului, industria auto europeană va pierde mai multe locuri de muncă .

Deși adoptarea vehiculelor electrice în Europa a fost mai lentă decât se aștepta, eliminarea treptată a mașinilor pe benzină și motorină crește continuu presiunea asupra furnizorilor care s-au specializat în motoare cu ardere internă. În acest context, Comisia Europeană are în vedere propuneri de protejare a sectorului prin introducerea principiului „Fabricat în Europa” pentru industriile cheie. Scopul este de a se asigura că un prag minim de piese este produs în cadrul Uniunii, dar în timp ce furnizorii pledează pentru un prag de aproximativ 75%, producătorii de automobile se tem că astfel de măsuri i-ar obliga să folosească componente europene mai scumpe și, prin urmare, să piardă din competitivitate.