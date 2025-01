Concedieri masive în România. Sectorul din care vor fi dați afară mulți angajați. „Nimeni nu este sigur că locul său de muncă va exista și mâine”

Mai mulți români vor fi dați afară de la locul de muncă. Acest lucru vine în contextul în care situația economică nu este una tocmai stabilă, iar prețurile pentru produse și servicii vor continua să crească.

Industria puternic afectată din România

Valul de scumpiri a lovit România pe toate planurile. Românii țin pasul din ce în ce mai greu cu toate , când vine vorba de servicii și produse. De asemenea, o parte dintre aceștia nu mai au nici măcar siguranța zilei de mâine, la locul de muncă.

„Această instabilitate din zona politică și din zona economică înseamnă și un grad foarte mare de incertitudine cu privire la evoluția economiei în ansamblu. Ne așteptăm să fie probleme în continuare. Ne așteptăm ca perspectivele slabe, la nivel internațional, să afecteze capacitatea companiilor din România de a funcționa în parametri normali, ceea ce va însemna închideri și concedieri, cel mai probabil”, a declarat la , Christian Năsulea, profesor de economie mondială.

În acest sens, Năsulea vorbește despre un anumit domeniu cu mari probleme. din România are de suferit. Mai mulți angajați vor fi concediați din cauza numărului redus de comenzi.

„Din ce am văzut până acum, este afectată puternic industria auto. Practic toți acei furnizori de produse pentru industria auto germană care produc la noi în țară au deja mari probleme cu reducerea numărului comenzilor. Și aici am văzut deja un număr de închideri, am văzut disponibilizări importante din acest sector.

Este, însă, important de spus că perspectiva economică în Europa este destul de negativă în toate sectoarele. Practic, se reduce inclusiv consumul, în zone care sunt surprinzătoare pentru noi, economiștii. Ceea ce înseamnă că în momentul de față este riscant pentru toată lumea. Nimeni nu este foarte sigur, nici în sectorul privat și acum, nici în sectorul public, de faptul că locul său de muncă va exista și mâine, așa cum există azi”, a mai explicat economistul.

Câți angajați sunt, de fapt, în România

Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că populația a fost în scădere în 2024, față de 2022, cu 110.000 de persoane. Astfel, dintre cele 7.697 milioane de persoane ocupate, persoanele în vârsta de muncă, 15-64 de ani, reprezentau 98,9%, conform .

Persoanele care se încadrează în vârsta de muncă se regăseau în proporție de 55,2% în servicii, 33,2% lucrau în industrie și construcții, iar 11,4% în sectorul agricol, arată INS.

În anul 2023, lucrătorii pe cont propriu și cei familiali neremunerați reprezentau 13% din populația care se încadrează în vârsta de muncă și locuiau în proporție de 82,4% în mediul rural.

Mai mult, în anul 2024, numărul patronilor a fost de 103.400, dintre care 74,6% dintre ei își desfășurau activitatea în întreprinderi mici, cu unul până la zece salariați. 6,6% din totalul patronilor se regăseau în agriculură.

Datele INS arată că există și români cu două locuri de muncă. Numărul lor a fost de 43.300, adică 0,6% din populația ocupată. În acest caz, ponderi mai ridicate s-au înregistrat pentru persoanele cu studii medii, 0,6%, dar și pentru cele din mediul rural 1,1%. Aici, în 90,7% din cazuri, al doilea job era desfășurat în sectorul agricol, conform sursei menționate.

Câți oameni din industria auto au rămas deja fără muncă

Așa cum spun și specialiștii, industria auto este extrem de afectată de instabilitatea economică. Printre alte cauze care stau la baza schimbărilor, se numără și creșterea salariului minim, cererea de forță de muncă tot mai bine pregătită, electrificarea industriei auto, dar şi criza componentelor din ultimii ani.

Cu toate acestea, deși sunt peste 230.000 de salariaţi în automotive, locul lor de muncă s-a schimbat. Cele 20 de companii cu cele mai mari reduceri de angajaţi între 2018 şi 2023 şi-au micşorat numărul angajaţilor cu mai bine de 25.000 de salariaţi, potrivit datelor centralizate de şi Bridge to Information, pentru 2024. În topul companiilor cu cele mai multe concedieri se numără Yazaki, SEWS Draexlmaier și Leoni.

Număr angajați industria auto din România

Industria auto din România a fost una dintre cele mai stabile de pe continent, arată datele din 2022, prezentate de . În 2021, România a fost a șaptea țară din punct de vedere al producției de autovehicule, la un nivel aproape egal cu cel al Ungariei, fiind depășită doar de marile țări producătoare precum Germania, Franța, Cehia, Slovacia și Italia.

România era a patra cea mai mare forță de muncă din industria auto, cu aproape 180.000 de persoane care lucrau direct în producția de autovehicule. Se adaugă și un procent de circa 30% în plus din activitățile indirecte care susțin producția auto, conform sursei menționate.

Acest număr reprezintă 7% din totalul forței de muncă a industriei auto din Europa. Raportat la totalul angajaților din activitățile de producție din România, acesta reprezintă 15%, adică aproape dublul față de media UE.