Concedieri pe bandă rulantă la o fabrică din România. Gigantul american care lasă zeci de români fără loc de muncă din cauza inflației

Gigantul american Lincoln Electric a anunțat că se vor face concedieri masiva la fabrica Ductil din Buzău, România. Zeci de români vor rămâne fără locuri de muncă din cauza inflației, a contextului economic dificil și a războiului din Ucraina.

ADVERTISEMENT

Gigantul american Lincoln Electric, concedieri masive la fabrica Ductil

Fabrica Ductil, cunoscută în industria sudării din România, va reduce personalul cu până la 35 de angajați. Compania este controlată de Lincoln Electric, lider mondial în sudură. Decizia a fost luată din cauza problemelor economice și a efectelor războiului dintre Rusia și Ucraina.

din producție, dar și din zona comercială și administrativă. În prezent, fabrica din Buzău are 476 de angajați. Restructurarea va continua până cel târziu în primul trimestru al anului 2026.

ADVERTISEMENT

Conducerea invocă mai multe cauze în decizia de a da oamenii afară. Potrivit , războiul dintre Rusia și Ucraina, inflația ridicată din România, problema lanțurilor de aprovizionare și transformările tehnologice sunt doar câteva dintre motivele care vor lăsa

Ductil are 55 de ani de activitate în România

În plus, compania vrea să reducă și cheltuielile cu personalul. Compania Ductil este activă din 1969 și produce electrozi și consumabile pentru sudură. Fabrica de la Buzău a avut un rol important în dezvoltarea industriei metalurgice din România. Din 2017, firma este deținută de Lincoln Electric, prin filiale din Olanda și Franța.

ADVERTISEMENT

În 2023, Ductil a avut afaceri de aproape 499 milioane lei și un profit net de 20,8 milioane lei. Chiar și cu aceste rezultate, compania a decis să dea oameni afară din cauza contextului internațional și a presiunilor economice. Fabrica produce electrozi de sudură, sârmă tubulară, echipamente și soluții complete pentru sudură. Cu o suprafață de peste 132.000 mp, Ductil este un furnizor important pentru industria românească și internațională.

ADVERTISEMENT

Grupul american Lincoln Electric este prezent în 19 țări și are 56 de fabrici în toată lumea. Are peste 11.000 de angajați și controlează operațiunile Ductil din România. Compania este unul dintre cei mai mari jucători din lume în sudură și tăiere industrială.