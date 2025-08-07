News

Concediile medicale vor fi plătite mai puțin. Calculul care îți arată câți bani pierzi dacă te îmbolnăvești

Concediile medicale sunt plătite mai puțin începând cu luna august 2025. Află câți bani pierzi dacă te vei îmbolnăvi și ce prevede noua lege.
Mădălina Cristea
07.08.2025 | 09:33
Concediile medicale vor fi platite mai putin Calculul care iti arata cati bani pierzi daca te imbolnavesti
Concediile medicale, plătite mai puțin. Ce trebuie să știe românii care se îmbolnăvesc. Sursa foto: Colaj Fanatik, Unsplash, Punct

Românii care se îmbolnăvesc și au nevoie de concediu medical primesc, de la 1 august 2025, indemnizații mult mai mici. Statul plătește doar 55% din salariu pentru concediile de până la 7 zile, comparativ cu 75% înainte. Schimbarea afectează milioane de angajați.

Concediile medicale, plătite mai puțin

De la 1 august 2025, concediile medicale se plătesc în funcție de durata lor. Pentru primele 7 zile, salariații vor primi doar 55% din baza de calcul, nu 75% cum era până acum. Asta înseamnă o reducere de 20 de puncte procentuale sau aproximativ 26% mai puțini bani. Modificarea a fost introdusă prin Legea nr. 141/2025 și schimbă radical sistemul de indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă. Este una dintre cele mai dure măsuri luate în ultimii ani în domeniul asigurărilor sociale.

Potrivit noilor reguli:

  • 55% pentru concedii de 1–7 zile
  • 65% pentru concedii de 8–14 zile
  • 75% pentru concedii de peste 15 zile
Câți bani pierzi dacă ai nevoie de o săptămână de concediu medical

Pentru un angajat cu salariu brut de 6.000 de lei, un concediu medical de 10 zile însemna până acum o indemnizație de aproximativ 4.500 de lei. După 1 august, suma scade la 3.900 de lei, o diferență de 600 de lei brut, adică o reducere de peste 13%. Autoritățile au luat această măsură din dorința de a reduce cheltuielile și abuzurile din sistem. Potrivit informațiilor oficiale, anul trecut, peste 60% dintre concediile medicale eliberate au fost de sub 7 zile, iar aproape jumătate s-au repetat la același angajat în două luni.

Se estimează că noul sistem va aduce economii de aproximativ 900 milioane de lei anual la bugetul sănătății. Pentru angajați, efectul este unul imediat și dur. Potrivit Termene.ro, mulți angajați ar putea merge la birou dacă sunt răciți, de teama pierderii banilor, lucru care poate duce la infectarea colegilor și la scăderea productivității.

Ce nu se schimbă: excepții și situații speciale

Indemnizațiile de 85%–100% se păstrează în continuare pentru boli grave: cancer, tuberculoză, HIV/SIDA, boli rare, maternitate sau îngrijirea copilului bolnav. Pentru afecțiunile cardiovasculare care necesită tratament îndelungat, procentul rămâne de 75%. Concediul medical poate fi acordat, în continuare, pentru 183 de zile pe an, iar în cazuri speciale (cu aviz medical), perioada poate ajunge la 12 luni. Singura schimbare este că sumele primite sunt mai mici pentru perioadele scurte.

Dacă ai un salariu brut de 6.000 de lei și iei un concediu medical de 5 zile, primești acum aproximativ 3.300 lei, față de 4.500 lei cât ai fi primit înainte. Diferența este de 1.200 lei brut pe lună dacă ai două episoade scurte de îmbolnăvire.

