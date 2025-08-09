News

Concediu medical plătit 100% pentru părinții care au copiii bolnavi. Cine poate beneficia și care sunt condițiile

Părinții cu copii bolnavi sau în carantină pot primi concediu medical plătit 100%. Vezi ce condiții trebuie îndeplinite pentru a beneficia de acest drept.
Mădălina Cristea
09.08.2025 | 10:42
Concediu medical platit 100 pentru parintii care au copiii bolnavi Cine poate beneficia si care sunt conditiile
Părinții care au copii bolnavi pot primi concediu medical integral. Care sunt condițiile. Sursa foto: Colaj Fanatik, Unsplash

Părinții care au copii cu vârsta de până la 7 ani, iar în cazul copiilor cu handicap până la 18 ani, pot beneficia de concediu medical plătit integral dacă minorul se află în carantină sau izolare. Sprijinul se aplică indiferent dacă părintele lucrează la stat sau la privat.

ADVERTISEMENT

Părinții pot primi concediu medical plătit integral

Indemnizația se acordă doar dacă există o măsură de carantină sau izolare dispusă conform legii. Documentul care confirmă această situație trebuie eliberat de medicul curant sau medicul de familie. Aceasta este o măsură menită să prevină răspândirea bolilor.

Pentru a beneficia de acest drept, părintele trebuie să fie asigurat în sistemul public de sănătate și să fi plătit contribuțiile necesare. De asemenea, trebuie să aibă domiciliul sau reședința în România. În același timp, certificatul medical trebuie să demonstreze clar că este nevoie de îngrijirea copilului din cauza bolii, carantinei sau izolării.

ADVERTISEMENT

Cum se calculează indemnizația

Indemnizația este de 100% din baza de calcul stabilită de lege și se plătește integral din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Suma se calculează în funcție de media veniturilor brute din ultimele șase luni. Plata se face de către angajator, care ulterior decontează suma de la stat, scrie Digi24.ro.

Perioada concediului este egală cu durata carantinei sau izolării, așa cum este stabilită de medic. În cazul altor afecțiuni grave, legea prevede termene diferite, dar pentru carantină concediul este acordat strict pe perioada impusă de autorități. După încheierea perioadei, părintele trebuie să revină la locul de muncă.

ADVERTISEMENT
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus...
Digi24.ro
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump

Alte concedii medicale plătite 100% integral

În cazul pacienților care suferă de afecțiuni oncologice, părinții sau aparținătorii pot primi concediu medical timp de cel mult 45 de zile pe an. Perioada se acordă pentru un singur pacient în decurs de 12 luni. Și în aceste cazuri, indemnizația se plătește 100% integral.

ADVERTISEMENT
5.100.000€ pentru Dennis Man! Românul dă lovitura până în 2028
Digisport.ro
5.100.000€ pentru Dennis Man! Românul dă lovitura până în 2028

Pe lângă acest tip de concediu, mai există situații medicale în care se acordă indemnizație de 100%, cum ar fi în caz de boală gravă din grupa A, urgență medico-chirurgicală, carantină, tuberculoză, cancer sau SIDA. De asemenea, se mai acordă concediu medical integral pentru arsuri grave, îngrijirea copilului bolnav, accidente de muncă și boli profesionale.

ADVERTISEMENT
Și-a înjunghiat tatăl dintr-un motiv banal. Pedeapsa primită de un bărbat din Iași:...
Fanatik
Și-a înjunghiat tatăl dintr-un motiv banal. Pedeapsa primită de un bărbat din Iași: a încercat de mai multe ori să își omoare părintele
România, țara cu cei mai mulți copii dependenți de telefon. „În ziua de...
Fanatik
România, țara cu cei mai mulți copii dependenți de telefon. „În ziua de azi nu mai poți să trăiești fără el””
O profesoară a fost găsită vinovată după ce a abuzat o fată de...
Fanatik
O profesoară a fost găsită vinovată după ce a abuzat o fată de 13 ani, timp de mai mulți ani. Sentința primită din partea magistraților
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
Anamaria Prodan a reacționat după ce Dennis Man s-a înțeles cu Parma: 'Pretenția...
iamsport.ro
Anamaria Prodan a reacționat după ce Dennis Man s-a înțeles cu Parma: 'Pretenția asta o am'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!