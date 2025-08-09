Concediu medical plătit 100% pentru părinții care au copiii bolnavi. Cine poate beneficia și care sunt condițiile

Părinții care au copii cu vârsta de până la 7 ani, iar în cazul copiilor cu handicap până la 18 ani, pot beneficia de concediu medical plătit integral dacă minorul se află în carantină sau izolare. Sprijinul se aplică indiferent dacă părintele lucrează la stat sau la privat.

Părinții pot primi concediu medical plătit integral

Indemnizația se acordă doar dacă există o măsură de carantină sau izolare dispusă conform legii. Documentul care confirmă această situație trebuie eliberat de medicul curant sau medicul de familie. Aceasta este o măsură menită să prevină răspândirea bolilor.

Pentru a beneficia de acest drept, și să fi plătit contribuțiile necesare. De asemenea, trebuie să aibă domiciliul sau reședința în România. În același timp, certificatul medical trebuie să demonstreze clar că este nevoie de îngrijirea copilului din cauza bolii, carantinei sau izolării.

Cum se calculează indemnizația

Indemnizația este de 100% din baza de calcul stabilită de lege și se plătește integral din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Suma se calculează în funcție de media veniturilor brute din ultimele șase luni. Plata se face de către angajator, care ulterior decontează suma de la stat, scrie

Perioada concediului este egală cu durata carantinei sau izolării, așa cum este stabilită de medic. În cazul altor afecțiuni grave, legea prevede termene diferite, dar pentru carantină concediul este acordat strict pe perioada impusă de autorități. După încheierea perioadei, părintele trebuie să revină la locul de muncă.

Alte concedii medicale plătite 100% integral

În cazul pacienților care , părinții sau aparținătorii pot primi concediu medical timp de cel mult 45 de zile pe an. Perioada se acordă pentru un singur pacient în decurs de 12 luni. Și în aceste cazuri, indemnizația se plătește 100% integral.

Pe lângă acest tip de concediu, mai există situații medicale în care se acordă indemnizație de 100%, cum ar fi în caz de boală gravă din grupa A, urgență medico-chirurgicală, carantină, tuberculoză, cancer sau SIDA. De asemenea, se mai acordă concediu medical integral pentru arsuri grave, îngrijirea copilului bolnav, accidente de muncă și boli profesionale.