Concert Billie Eilish în România? Fanii artistei au lansat petiţia

Fanii cântăreței Billie Eilish și-ar dori ca aceasta să susțină un concert și în România. O petiție a fost lansată în 2019 de către cei care îi apreciază melodiile.

Se ţine concert Billie Eilish în România? Pe internet circulă o petiţie

a devenit cunoscută în urmă cu câțiva ani, după ce melodiile Ocean Eyes și Lovely au atras atenția criticilor și a publicului.

În 2019 a fost lansată o petiție de fanii din România ai cântăreței, care și-ar dori să susțină un concert și la noi în țară. Fanii și-au exprimat dorința unui concert al vedetei internaționale înainte să înceapă pandemia de COVID-19.

“Billie Eilish este una dintre cele mai talentate vedete. Până acum nu a venit niciodată în România, dar sperăm să vină în 2020 sau măcar în 2021. Are destul de mulți fani în România care și-ar dori foarte mult să o vadă.”, este textul .

Până acum nu a apărut nicio informație oficială în legătură cu un concert Billie Eilish în România.

Turneul Billie Eilish 2022. În ce oraşe concertează artista

Artista a început să cânte încă de la 14 ani și a câștigat deja numeroase premii, printre care și Grammy sau . În prezent își susține cel de-al șaselea turneu, intitulat Happier Than Ever.

Turneul a început în februarie în New Orleans, după care a continuat în alte orașe din SUA. A concertat și în Vancouver, iar din iunie va începe să susțină concerte în Europa, potrivit .

Primul oraș în care Billie Eilish va cânta este Belfast, capitala Irlandei de Nord. Urmează apoi două concerte în Dublin și alte două în Manchester. De asemenea, va susține trei concerte la Londra.

Turneul continuă la Glasgow (Scoția), Birmingham, Londra, Amsterdam, Franfurt, Cologne, Paris, Pilton, după care va reveni la Londra. Ultimele trei concerte vor avea loc la Antwerp (Belgia), Berlin și Zurich. Turneul european se încheie pe 2 iulie.

Billie Eilish va continua turneul în Noua Zeelandă, începând cu 8 septembrie, apoi în Australia. Turneul mondial Happier Than Ever se va încheia pe 30 septembrie.

Cine este Billie Eilish şi care sunt cele mai cunoscute melodii ale ei

Billie Eilish este o cântăreață și compozitoare americană în vârstă de 20 de ani. S-a născut pe 18 decembrie 2001 în Los Angeles, California, iar numele ei complet este Billie Eilish Pirate Baird O’Connell.

Este de origine irlandeză și scoțiană, ambii ei părinți fiind muzicieni. Billie mai are un frate, Finneas, care este și el cântăreț și compozitor.

A debutat în industria muzicală la 14 ani, iar melodiile sale, Ocean Eyes și Lovely (cu Khalid), au devenit cunoscute într-un timp destul de scurt.

Și-a lansat primul album de studio în 2019, intitulat When We All Fall Asleep Where Do We Go?, care i-a adus șase nominalizări la Premiile Grammy. În 2021 a lansat albumul Happier Than Ever.

Printre cel mai cunoscute melodii ale lui Billie Eilish se numără Ocean Eyes, Lovely, My Future, Bad Guy și Happier Than Ever.