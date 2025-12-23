Concert de colinde al Grupului Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale la Ministerul Finanțelor. Un moment magic oferit de ANAF angajaților, de Crăciun. Video

ADVERTISEMENT

ANAF și Ministerul Finanțelor au adus magia Crăciunului în inima instituției! Un concert de colinde susținut de Grupul Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale, condus de Arhid. Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale, și Ana Nuță a transformat holul ministerului într-un spațiu de sărbătoare, emoție și bucurie pentru cei 300 de angajați și invitați prezenți.

Spiritul sărbătorilor, adus de ANAF și Ministerul Finanțelor angajaților, de Crăciun

O inițiativă deosebită a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, condusă de Adrian Nicuşor Nica, împreună cu Ministerul Finanțelor, sub comanda lui Alexandru Nazare, a schimbat cadrul instituției care, pentru mai bine de o oră, a fost un spațiu destinat uneia dintre cele mai frumoase perioade ale anului. În pragul sărbătorilor, angajații și invitații au avut parte de un moment cultural de excepție, datorită concertului de colinde susținut de Grupul Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale, sub bagheta magică a Arhidiaconului Mihail Bucă, unul dintre cele mai apreciate coruri de muzică bizantină din România.

Evenimentul, desfășurat la parterul , a adunat aproximativ 300 de persoane, care au stat o oră și jumătate în picioare, absorbiți de fiecare notă interpretată. Holul spațios, decorat festiv, s-a transformat într-un adevărat loc de comuniune, iar liniștea publicului a creat o atmosferă caldă și intimă, în care fiecare colind a fost ascultat cu atenție și emoție.

Corul Psaltic Tronos, sub bagheta magică a Arhidiaconului Mihail Bucă și Ana Nuță încântă publicul prin magia colindelor

Corul Grupului Psaltic Tronos condus de Arhidiaconului Mihail Bucă, îmbrăcat elegant în veșminte simple, cu subtilitate în detalii, a oferit un spectacol de profesionalism și armonie. Posturile drepte, privirile concentrate și sincronizarea perfectă a membrilor au creat o imagine impresionantă, în care fiecare voce adăuga profunzime momentului. Invitata specială, Ana Nuță, a contribuit cu o notă suplimentară de căldură și sensibilitate prin interpretările sale delicate de colinde tradiționale, purtând o ținută cu accente aurii, care au captat lumina reflectoarelor.

Publicul a oferit un spectacol la fel de interesant: oameni de toate vârstele, de la tineri angajați la veterani ai instituției, au fost uniți prin bucuria muzicii și atmosfera sărbătorilor. Zâmbetele discrete și gesturile de încântare au transformat holul într-un spațiu de conexiune reală, demonstrând că muzica poate uni oamenii dincolo de roluri și funcții.

Atmosferă de sărbătoare în holul Ministerului Finanțelor

Decorurile au completat magia momentului: bradul împodobit cu globuri aurii și lumini calde, lumina blândă a holului și coloanele impunătoare ale au creat un cadru elegant, perfect pentru atmosfera Crăciunului. Fiecare detaliu, de la reflexia luminilor pe podeaua lustruită până la eleganța balustradelor, a contribuit la senzația de spațiu de sărbătoare, unde tradiția și rafinamentul se întâlnesc.

Muzica a devenit limbajul comun care a unit vocile și inimile tuturor. Fiecare colind a transmis bucurie, emoție și un sentiment de apropiere, transformând momentul într-o adevărată experiență colectivă. Evenimentul a demonstrat că instituțiile publice pot fi mai mult decât spații administrative. Prin acest eveniment unic se demonstrează că locurile asociate cu seriozitatea și profesionalismul pot primi cu brațele deschise cultura, căci, până la urmă, și în astfel de instituții precum Ministerul Finanțelor, muncesc niște oameni care rezonează la tot ce e frumos, mai ales dacă vorbim despre tradițiile la care țin atât de mult românii.

În ansamblu, concertul de colinde a fost o lecție despre cum magia Crăciunului poate fi adusă oriunde, chiar și în inima unei instituții guvernamentale. Publicul numeros, emoționat și fascinat a părăsit holul cu zâmbete și o stare de bine, demonstrând că spiritul sărbătorilor poate transforma orice spațiu într-un loc al bucuriei sincere.