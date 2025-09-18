Concert pe Arena Națională la amicalul România – Moldova! Surpriză la intonarea celor două imnuri

Naționala de seniori a României a dezamăgit în luna septembrie. Tricolorii au pierdut meciul de pregătire cu Canada, cu 0-3, iar echipa lui Mircea Lucescu a remizat în Cipru, 2-2. În octombrie vor urma alte două partide: un amical cu Moldova și un duel de foc cu Austria, ambele pe Arena Națională, iar FRF le-a pregătit o serie de surprize suporterilor.

Când se pun în vânzare biletele la amicalul România – Moldova. Anunțul FRF

Va fi un test pentru selecționata tricoloră înainte de duelul cu Austria, din preliminariile Campionatului Mondial. Echipa lui Mircea Lucescu e abia pe locul 3 în grupă.

Așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, Federația Română de Fotbal le pregătește mai multe surprize fanilor naționalei. Biletele vor fi puse la vânzare începând cu vineri, 19 septembrie, iar prețurile pornesc de la doar 40 de lei.

Cu două ore înainte de lovitura de start, suporterii vor putea vedea un concert organizat de FRF. Vor cânta Guess Who și trupa din Republica Moldova, Zdob și Zdub. Spectacolul va avea loc chiar lângă Arena Națională, iar fanii pot intra astfel în febra meciului.

Cine va interpreta imnul României la meciul cu Moldova

De asemenea, FRF a luat și o altă decizie interesantă. D , acest lucru nu se va întâmpla la meciul România – Moldova, de pe 9 octombrie. Irina Rimes și Lidia Buble au fost invitate de federație să interpreteze „Deșteaptă-te, române!” și „Limba noastră”.

„Seara va continua cu un concert extraordinar, de la ora 19:00, organizat în colaborare cu Federația Moldovenească de Fotbal, susținut de Guess Who și Zdob și Zdub, care vor transforma zona din fața stadionului într-un loc al bucuriei și al energiei pozitive.

De asemenea, imnurile de stat ale României, ‘Deșteaptă-te, române!’, și al Moldovei, ‘Limba noastră’, vor fi cântate de Lidia Buble, respectiv Irina Rimes, cântărețe emblematice din România și Moldova”, a transmis FRF într-un comunicat.