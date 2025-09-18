Sport

Concert pe Arena Națională la amicalul România – Moldova! Surpriză la intonarea celor două imnuri

FRF a făcut anunțul! Cine va interpreta imnul României înainte de amicalul cu Moldova. Când se pun în vânzare biletele.
Alex Bodnariu
18.09.2025 | 16:40
Concert pe Arena Nationala la amicalul Romania Moldova Surpriza la intonarea celor doua imnuri
ULTIMA ORĂ
Surprize la amicalul România - Moldova! Imnurile vor fi cântate de două artiste celebre. Foto: FRF

Naționala de seniori a României a dezamăgit în luna septembrie. Tricolorii au pierdut meciul de pregătire cu Canada, cu 0-3, iar echipa lui Mircea Lucescu a remizat în Cipru, 2-2. În octombrie vor urma alte două partide: un amical cu Moldova și un duel de foc cu Austria, ambele pe Arena Națională, iar FRF le-a pregătit o serie de surprize suporterilor.

ADVERTISEMENT

Când se pun în vânzare biletele la amicalul România – Moldova. Anunțul FRF

România și Moldova se vor întâlni vineri, pe 9 octombrie, pe Arena Națională. Va fi un test pentru selecționata tricoloră înainte de duelul cu Austria, din preliminariile Campionatului Mondial. Echipa lui Mircea Lucescu e abia pe locul 3 în grupă.

Așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, Federația Română de Fotbal le pregătește mai multe surprize fanilor naționalei. Biletele vor fi puse la vânzare începând cu vineri, 19 septembrie, iar prețurile pornesc de la doar 40 de lei.

ADVERTISEMENT

Cu două ore înainte de lovitura de start, suporterii vor putea vedea un concert organizat de FRF. Vor cânta Guess Who și trupa din Republica Moldova, Zdob și Zdub. Spectacolul va avea loc chiar lângă Arena Națională, iar fanii pot intra astfel în febra meciului.

Cine va interpreta imnul României la meciul cu Moldova

De asemenea, FRF a luat și o altă decizie interesantă. Deși suporterii au cerut ca imnul naționalei României să nu mai fie cântat de artiști, ci doar pus la boxe pentru ca fanii de pe stadion să-l poată fredona, acest lucru nu se va întâmpla la meciul România – Moldova, de pe 9 octombrie. Irina Rimes și Lidia Buble au fost invitate de federație să interpreteze „Deșteaptă-te, române!” și „Limba noastră”.

ADVERTISEMENT
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este...
Digi24.ro
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie

„Seara va continua cu un concert extraordinar, de la ora 19:00, organizat în colaborare cu Federația Moldovenească de Fotbal, susținut de Guess Who și Zdob și Zdub, care vor transforma zona din fața stadionului într-un loc al bucuriei și al energiei pozitive.

ADVERTISEMENT
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
Digisport.ro
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial

De asemenea, imnurile de stat ale României, ‘Deșteaptă-te, române!’, și al Moldovei, ‘Limba noastră’, vor fi cântate de Lidia Buble, respectiv Irina Rimes, cântărețe emblematice din România și Moldova”, a transmis FRF într-un comunicat.

Adevărul din spatele accidentului lui Toto Dumitrescu. Mărturia care schimbă totul: ”Polițistul întreba...
Fanatik
Adevărul din spatele accidentului lui Toto Dumitrescu. Mărturia care schimbă totul: ”Polițistul întreba dacă poate să-l cheme cineva”
Horia Tecău, out! Prima reacție a Alexandrei Dulgheru după ce a fost numită...
Fanatik
Horia Tecău, out! Prima reacție a Alexandrei Dulgheru după ce a fost numită în rolul de căpitan nejucător al României la Billie Jean King Cup: „E o onoare!”. Update
CFR Cluj l-a transferat pe atacantul crescut de AC Milan! Vârful de 1,93...
Fanatik
CFR Cluj l-a transferat pe atacantul crescut de AC Milan! Vârful de 1,93 metri a fost prezentat oficial
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Cum a catalogat presa din Ungaria sancțiunea primită de Csikszereda din partea FRF
iamsport.ro
Cum a catalogat presa din Ungaria sancțiunea primită de Csikszereda din partea FRF
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!