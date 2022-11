Conchita de România explică de ce nu mai suportă vedetele din showbiz: „Le bate foamea la ușă”

Conchita este unul dintre cele mai controversate personaje din showbizul românesc. Pus la zid de multe ori pentru ceea ce afișează atât în mediul online, cât și la evenimente, Dudu, zis Conchita, a stat de vorbă cu FANATIK despre bărbații din showbizul românesc, dar și despre asumarea orientării sale sexuale. Dar asta nu e tot! Conchita de România ne-a povestit și ce piese de rezistență deține în dressing și cum este relația pe care o are cu bărbatul misterios, în prezent.

Conchita de România sare „la gâtul” bărbaților din showbiz: „Au numai haine de firmă, mașini închiriate”

Dudu Conchita iubește luxul și se străduiește mereu să aibă parte de el. Fie prin muncă, fie prin portofelele groase ale bărbaților cu care s-a iubit de-a lungul timpului, controversatul personaj își dorește întotdeauna o viață frumoasă și ușoară.

Întrebat de FANATIK ce bărbat din showbiz îl atrage cel mai mult, Dudu nu a stat prea mult pe gânduri și ne-a oferit un răspuns neașteptat. Mai exact, i-a criticat pe toți, numindu-i muritori de foame.

„Sincer, nu îmi place niciun bărbat din showbizul nostru… Îmi plac bărbații care sunt la un alt nivel. Din păcate, în România toți se văd bogați, au numai haine de firmă, mașini închiriate și le bate foamea la ușă. Sunt scârbit de genul ăsta de bărbați, iar bărbații în adevăratul sens al cuvântului nu prea mai există în ziua de azi”, a spus Dudu Conchita.

Despre relația lui, Dudu ne-a mărturisit că se iubește cu un bărbat misterios, care nu prea dorește să apară în lumina reflectoarelor.

„Am, într-adevăr, o relație foarte frumoasă. Nu dorește să se afișeze iubitul meu, el e mai retras… Avem foarte multă încredere unul în altul și ne înțelegem foarte bine, asta e cel mai important”, ne-a mai completat Dudu.

Dudu, zis Conchita, despre discriminarea pe motive de orientare sexuală

La fel de deschis, Dudu a vorbit și despre orientarea sa sexuală și despre cât de greu i-a fost să se lupte mereu cu societatea.

„A fost o luptă grea, m-am luptat eu cu mine mai mult să am curajul să arăt că așa sunt eu. Nu îmi pasă decât de fericirea mea, eu sunt cel mai important om din lume pentru mine. Pentru ceea ce iubesc aș face orice.

Nu-mi pasă de părerile oamenilor și de ceea ce cred ei. E trist că în anul 2022 termenul de gay încă mai este un tabu pentru oameni. Fiecare este liber să-și trăiască viața așa cum îi place și cu cine îi place”, a mai spus Conchita.

Cât trebuie să scoți din buzunar pentru a te coafa în salonul Conchitei de România

Știm cu toții că Dudu deține un și se numește hairstylist cu acte în regulă. Pentru că această industrie n-o să moară niciodată, am vrut să știm cât costă cel mai ieftin, dar și cel mai scump serviciu oferit de Dudu, la salonul său.

„Eu dacă acum am 7 lei, până la finalul zilei trebuie să fac 5.000 de lei. Îmi plac banii, dar muncesc mult pentru ei. La salon am prețuri care pornesc de la 250 de lei și ajung chiar la 6.500 de lei. Aici e vorba de extensii de păr, manoperă, vopsit, spălat, aranjat etc. Aceasta e cea mai mare sumă pentru un serviciu”, a mai spus Dudu.

Și, dacă tot suntem la capitolul bani, am vrut să știm și care este Conchitei. „O geanta Hermes și multe alte bijuterii, haine. Sunt pasionat la nebunie de lumea modei, eu sunt obsedat de shopping. Iubitul meu nu prea le are cu shoppingul, dar am eu grija de partea asta”, a mai spus Dudu, pentru FANATIK.