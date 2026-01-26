Concluzia americanilor după retragerea lui Naomi Osaka de la Australian Open. Ce legătură ar fi avut cu Sorana Cîrstea

ADVERTISEMENT

Retragerea lui Naomi Osaka de la Australian Open a generat mari controverse. Iar asta cu atât mai mult în contextul în care decizia a venit după tensiunile pe care sportiva le-a avut cu Sorana Cîrstea pe teren.

De ce s-ar fi retras Naomi Osaka de la Australian Open

Și iată că subiectul a fost analizat și de jurnaliștii americani. Aceștia sunt de părere că ar exista o legătură între retragerea lui Naomi Osaka și Sorana Cîrstea. Cum ar fi posibil însă așa ceva?

Cele mai recente speculații spun că scandalul cu românca ar fi afectat-o pe japoneză. Aceasta s-ar fi temut de o reacție ostilă din partea publicului în cazul în care ar fi continuat participarea la Australian Open.

De menționat e faptul că japoneza este o fire destul de sensibilă. Mai mult de atât, acesta a suferit în trecut și de depresie. Drept urmare, sunt șanse mari ca disputa de pe teren să fi fost cam prea mult pentru ea.

Sorana Cîrstea, apărată de mai multe personalități din tenis

Cât despre Sorana Cîrstea, după tensiunile de la Australian Open, mai multe personalități din tenis au sărit în apărarea româncei. Printre acestea se numără Jelena Djokovic, dar și Martina Navratilova.

Inclusiv . Drept urmare, scriu jurnaliștii americani, presiunea asupra japonezei a devenit una destul de mare.

„Fanii de pe rețelele sociale au lansat deja teorii ale conspirației și speculează că incidentul din meciul precedent al lui Naomi Osaka ar avea legătură cu retragerea de astăzi”, scriu cei de la Publicația Tennis World USA.

Naomi Osaka, afectată de incidentul de la Australian Open

Una dintre cele mai des întâlnite speculații vizează sensibilitatea japonezei, după cum spuneam anterior. Aceasta ar fi inventat inclusiv o accidentare care nu a existat vreodată.

„Osaka este extrem de sensibilă. Cred că reacțiile dure după incidentul cu Cîrstea au afectat-o mental și nu a vrut să se confrunte cu posibila reacție ostilă a publicului la Australian Open. Așa că a cedat și a ieșit din competiție invocând o accidentare fictivă”, a scris utilizatorul Scoop Malinowski pe X.

Amintim faptul că Sorana Cîrstea și Naomi Osaka au avut un conflict verbal după meciul de la Australian Open. Românca a fost extrem de revoltată de cele întâmplate și i-a reproșat adversarei atât strigătele dintre primul și al doilea serviciu. Totodată, sportivei noastre nu i-a convenit faptul că aceasta a fragmentat jocul cu o pauză de vestiar și un time-out medical.

Cum a motivat japoneza decizia luată

După înfrângerea Soranei Cîrstea, nu a durat mult, iar Naomi Osaka și-a anunțat retragerea.

Ea a adus în discuție niște probleme medicale și preciza că va acorda mai multă atenție corpului ei. Totodată, ea se arăta recunoscătoare în fața tuturor celor care au susținut-o.

„A trebuit să iau dificila decizie de a mă retrage pentru a rezolva ceva pentru care corpul meu are nevoie de atenție după ultimul meu meci. Eram atât de entuziasmată să continui, iar această serie a însemnat cel mai mult pentru mine, așa că faptul că trebuie să mă opresc aici îmi frânge inima, dar nu pot risca să provoc și mai multe daune pentru a putea reveni pe teren.

Mulțumesc pentru toată dragostea și sprijinul… Sunt atât de recunoscătoare că toată lumea m-a îmbrățișat atât de mult. Și mulțumesc întregii mele echipe pentru că m-a susținut mereu și organizatorilor turneului”, a fost mesajul lui Naomi după retragerea de la Australian Open 2026.