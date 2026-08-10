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Concluzia cu care a rămas Ovidiu Burcă după Sepsi – FCSB 0-0: „Nu vreau să par lipsit de respect”

Ovidiu Burcă a reacționat după ce Sepsi a remizat la Sfântu Gheorghe contra celor de la FCSB, scor 0-0. Care a fost concluzia fostului antrenor de la Dinamo.
Bogdan Mariș
11.08.2026 | 00:01
Concluzia cu care a ramas Ovidiu Burca dupa Sepsi FCSB 00 Nu vreau sa par lipsit de respect
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Ovidiu Burcă (46 de ani) a reacționat la finalul partidei Sepsi - FCSB 0-0. FOTO: Sport Pictures
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Sepsi are un start pozitiv de sezon după revenirea în SuperLiga. Covăsnenii au debutat cu un eșec dramatic în Giulești contra Rapidului, dar apoi au produs surpriza contra lui U Cluj (1-0) și au remizat cu Corvinul, 1-1, și FCSB, 0-0. Antrenorul Ovidiu Burcă (46 de ani) a reacționat după rezultatul înregistrat la Sfântu Gheorghe contra „roș-albaștrilor”.

Ce a declarat Ovidiu Burcă după Sepsi – FCSB 0-0

Ovidiu Burcă a subliniat faptul că echipa sa a avut ocaziile mai importante și ar fi meritat victoria în duelul de luni seară. „Ar fi trebuit să câștigăm la câte ocazii am avut. OK, nu vreau să par lipsit de respect, dar cred că am făcut un meci bun. Plecăm cu frustrarea asta, că nu am câștigat meciul. Nu vreau să pară că sunt arogant, dar cred că am fi meritat să câștigăm.

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Nu am avut luciditatea necesară la ocaziile pe care le-am avut. Se face un efort foarte mare, este început de sezon, sunt jucători, cum este Funsho, care nu au jucat de foarte mult timp. Trebuie să îi dăm timp, răbdare, este un jucător bun. Să sperăm că vor fi mai inspirați”, a spus antrenorul lui Sepsi, la Prima Sport. Omologul său, Marius Baciu, a avut o reacție surprinzătoare după remiza de la Sfântu Gheorghe.

Ovidiu Burcă, mulțumit de parcursul lui Sepsi

Sepsi a ajuns la 5 puncte după remiza cu FCSB și ocupă locul 10 în clasamentul SuperLigii, iar Ovidiu Burcă s-a declarat mulțumit de rezultatele obținute până acum de covăsneni, care l-au pierdut pe căpitanul Cosmin Matei, suspendat pentru dopaj. „Dacă m-ar fi întrebat cineva înainte de începutul campionatului, poate i-aș fi spus că suntem OK, trebuie să mă declar mulțumit.

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Știți că totul a culminat cu problema lui Cosmin Matei. Cred că suntem pe un drum bun, avem jucători de calitate, ne lipsește mai multă putere fizică și mai multă coeziune. Nu e simplu să aduci jucători care să funcționeze perfect. Trebuie să înțeleagă foarte clar modelul de joc pe care îl jucăm”, a declarat antrenorul nou-promovatei. În etapa următoare, Sepsi va evolua pe terenul celor de la Csikszereda, sâmbătă, 15 august, de la ora 18:30.

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