Ianis Hagi, dur după Turcia – România 1-0: „Am lăsat de dorit. Trebuie să ai mingea ca să ai curaj”. Ce a declarat despre posibilitatea ca Gică Hagi să devină noul selecționer

ADVERTISEMENT

România a ratat calificarea la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic. „Tricolorii” au cedat cu 0-1 la Istanbul contra Turciei în semifinala barajului, după un duel cu puține faze periculoase. Gazdele au punctat în minutul 53, când Arda Guler l-a lansat pe Ferdi Kadioglu, care a scăpat singur cu Ionuț Radu și l-a învins pe goalkeeper-ul român. Ianis Hagi (27 de ani) a reacționat la finalul întâlnirii.

Ce a declarat Ianis Hagi după Turcia – România 1-0

România a avut o evoluție solidă din punct de vedere defensiv la Istanbul, dar în atac nu a contat aproape deloc, cea mai mare ocazie fiind bara lui Nicolae Stanciu din minutul 77. Ianis Hagi, care a semnat la rândul său o ratare importantă în partea secundă, a tras concluziile după eșecul care a năruit speranțele României pentru o calificare la Cupa Mondială. „Din punct de vedere al atitudinii și al fazei defensive, ne-a ieșit în mare parte. Am lăsat de dorit la faza ofensivă. Suntem dezamăgiți, n-a fost de ajuns, trebuie să acceptăm, ne doare.

ADVERTISEMENT

Ne doream să fim la mondiale, nu suntem, capul jos și la muncă. Trebuie să ai mingea ca să ai curaj. N-am reușit să găsim soluția de a ieși din apărare, de a avea fazele de atac rapide pe care le-am făcut în trecut. Am vorbit și la pauză să ținem de rezultat, să continuăm ce am făcut din punct de vedere defensiv și să ne dăm o șansă să marcăm pe contraatac.

Am avut și eu ocazia aceea, a avut Nicu acea bară, n-am avut multe, dar dacă eram mai atenți puteam să ducem meciul în prelungiri, unde se putea întâmpla orice. E greu să analizez la cald, sunt prea multe gânduri, de ce nu am reușit mai mult. Clar nu a fost seara noastră, rămâne să muncim, să mergem înainte și să arătăm mai bine din vară încolo”, a afirmat acesta la finalul , conform . Pentru România urmează un meci amical pe terenul învinsei din disputa Slovacia – Kosovo, în timp ce învingătoarea din acel duel va primi vizita Turciei în finala barajului.

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi, antrenat de tatăl său la echipa națională?

, iar legendarul tehnician ar putea fi înlocuit pe banca primei reprezentative de tatăl lui Ianis Hagi, Gheorghe Hagi. Fotbalistul celor de la Alanyaspor nu a dorit să comenteze această posibilitate. „(n.r. ce urmează pentru echipa națională?) Nu cred că poate cineva să dea un răspuns în seara asta.

ADVERTISEMENT

(n.r. cum ar fi să fii antrenat la echipa națională de tatăl tău?) Durerea este prea mare în seara asta, ca să pot să mă gândesc la ziua de mâine. Important era să câștigăm meciul, să mergem în finală, dar nu am reușit. Ne pare rău pentru oamenii de acasă și pentru cei care au călătorit până aici”, a afirmat internaționalul român după eșecul suferit la Istanbul.