Concluzia lui Nuno Campos după ce Dinamo a câștigat primul amical din această vară: „Trebuie să îmbunătățim multe lucruri”

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Dinamo a reușit să se impună în primul meci amical disputat în cantonamentul din Polonia. „Câinii” s-au impus cu 2-1 contra celor de la Gornik Leczna, grupare care a retrogadat la finalul sezonului precedent din prima ligă poloneză. Noul antrenor al lui Dinamo, Nuno Campos (51 de ani) a tras concluziile la finalul jocului.

Ce a declarat Nuno Campos după Dinamo – Gornik Leczna 2-1

Dinamo a condus cu 2-0 după reușitele semnate de Alexandru Musi și Vadym Kyrychenko, iar polonezii au redus din diferență spre final după o greșeală a portarului Alexandru Roșca. Nuno Campos a analizat întâlnirea. „Ne pregătim pentru startul campionatului, trebuie să îmbunătățim multe lucruri, e normal în acest moment. Unele lucruri le-au făcut bine, vom analiza meciul și vom începe să îmbunătățim lucrurile. Sunt mulțumit de acest meci, au dat ce au avut în acest moment.

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Nu avem toți jucătorii în acest moment, e normal în acest punct al sezonului. Cu timpul, vom vedea o altă față a echipei și vom juca fiecare meci la victorie. În acest moment nu vrem să ne uităm la rezultat, trebuie să oferim minute jucătorilor pentru ca ei să ajungă la un nivel bun din punct de vedere fizic. Au încercat să dea totul, dar sunt multe lucruri noi pentru ei.

E momentul să crească, să înțeleagă ce le cer la antrenamente. Îmi plac cantonamentele, putem înțelege ce facem. E o perioadă foarte importantă pentru ca ei să se dezvolte și să înțeleagă ce ne dorim să facem ca și echipă. Cu timpul, vom fi pregătiți pentru startul sezonului”, a declarat antrenorul portughez, conform .

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Cum s-au marcat golurile în Dinamo – Gornik Leczna 2-1

Dinamo a deschis scorul în minutul 39 al , prin Alexandru Musi. După un balon trimis în careu de Licsandru, portarul polonezilor a scăpat mingea, iar internaționalul de tineret a profitat și a marcat. „Câinii” și-au dublat avantajul în partea secundă, prin Vadym Kyrychenko, atacant revenit la echipă în această vară după un împrumut la CS Dinamo.

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Adrian Mazilu a tras de la distanță, portarul advers a respins în primă fază mingea, după care a trimis-o exact în fotbalistul ucrainean, iar balonul a intrat în poartă. Cei de la Gornik Leczna au redus din diferență în minutul 84, după o mare eroare a portarului Alexandru Roșca, care a pasat exact în picioarele unui adversar aflat în careu. .