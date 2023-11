Concluzie după Universitatea Craiova – FC U Craiova 1-1: “Suntem nevoiți să ne adaptăm la antrenorul de pe bancă”

Formația lui Rotaru a deschis prima scorul, prin Căpățână, însă s-a văzut egalată în repriza a 2-a prin Chițu, care a marcat în minutul 63.

Universitatea – FCU s-a terminat la egalitate, 1-1

“Am avut mult de muncă. Mă bucur că am jucat un meci bun și că am putut să-i ajut pe colegii mei. Îmi pare rău că nu am câștigat în seara asta. Era clar că acest meci a fost un duel al orgoliilor și unul extrem de dificil.

La astfel de partide, este normal să nu se reflecte poziția în clasament. Am pierdut puncte în ultimele etape, dar cu multă muncă, vom reveni. Vom continua să ne antrenăm intens și victoriile vor veni.

Încercăm să jucăm fotbal, ne pregătim foarte bine, dar în ultimul timp, lucrurile nu ne-au ieșit așa cum ne-am dorit. Suntem conștienți de suporterii noștri, îi respectăm, și este normal ca aceștia să fie dezamăgiți că nu am obținut victorii. Cu toate acestea, ei sunt ai noștri, și nu vreau să comentez despre ei. Sunt nemulțumit pentru că nu reușim să câștigăm”, a declarat Laurentiu Popescu

Padula a fost eliminat în minutul 77

Derby-ul dintre cele două echipe s-a lăsat cu o eliminare. În minutul 72, italianul a văzut primul galben, pentru ca 5 minute mai târziu să îl primească pe al doilea. Padula a ajuns la FCU de la Bellinzona, din Elveția.

“Nu ne-am uitat la clasament. A fost derby-ul orașului. Într-un astfel de meci, clasamentul nu contează, a fost un spectacol pentru suporteri. Suntem supărați că nu am câștigat, mai ales că am condus. Ne pare rău că nu am reușit să obținem victoria, suntem dezamăgiți, dar nu avem ce face.

Un astfel de meci se trăiește la intensitate maximă, cu câteva zile înainte în oraș se vorbește doar despre acest meci. Noi suntem conștienți de importanța lui, am fost foarte motivați și acest lucru se vede pe teren.

Nu avem parcursul pe care ni l-am dorit, nu trecem printr-o perioadă bună, dar sperăm că acest rezultat ne va da încredere pentru meciul cu Dinamo. Va fi o confruntare dificilă, chiar dacă ei sunt în spatele nostru în clasament.

Noi suntem obligați să ne adaptăm la antrenorul de pe bancă. Cu siguranță, nimeni nu este mulțumit, și așteptările erau altele când a început sezonul. Totuși, sunt convins că aceste aspecte se vor regla”, a declarat Mihai Capațână.

Egalul din această partidă nu o ajută pe niciuna din cele două echipe. Universitatea Craiova rămâne departe de primele locuri, în timp ce FCU continuă să se lupte în subsolul clasamentului. Pentru echipa lui Rotaru urmează duelul cu Dinamo, în timp ce Craiova lui Mititelu o va întâlni pe FCSB.