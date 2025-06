Concluzie dură despre naționala lui Daniel Pancu după România U21 – Slovacia U21 1-2: „Debusolată, nu a stat bine nici fizic, nici mental!”

România U21 a pierdut și ultimul meci din grupele EURO 2025 ( ) și și-a luat adio de la turneul final. după prestația avută, iar Ionel Dănciulescu nu a ezitat nici el să spună lucrurilor pe nume.

Ionel Dănciulescu a etichetat naționala lui Daniel Pancu

România U21 a plecat acasă de la EURO 2025 fără nicio victorie. Reprezentativele Italiei, Spaniei și Slovaciei s-au dovedit mult prea puternice pentru elevii lui Daniel Pancu.

Ionel Dănciulescu a urmărit meciul pierdut cu țara gazdă. Fostul mare atacant român consideră că echipa noastră a părut lipsită de coordonate, de putere fizică dar și de claritate la nivel mental.

„Mi s-a părut debusolată, nu a stat bine nici fizic nici mental. Noi am fost greoi”

„Pe lângă faptul că naționala mi s-a părut debusolată, nu a stat bine nici fizic nici mental. Mă uitam pe final, când credeai că poți să faci ceva și să revii în joc și să egalezi, am văzut că slovacii controlau foarte simplu această partidă. Noi am fost greoi. Nu am reușit să punem o presiune”, a spus Ionel Dănciulescu la

„Niciunul nu s-a ridicat la un nivel înalt”

„În afară de băiatul ăsta, de Umit, la ce am văzut în seara asta… E foarte greu ca cineva să facă pasul. Îmi pun semne de întrebare.

Antrenorul a încercat să facă ceva, a făcut trei schimbări, dar niciunul nu s-a ridicat la un nivel înalt. Mă uitam la Amzăr, să mă ierte, dar a fost mai slab decât Borza”, a spus și Florin Prunea, conform sursei.

România a făcut parte din grupa A la EURO U21 din acest an. „Tricolorii” au terminat pe locul 4 (0 puncte), Slovacia pe 3 (3 puncte), Italia pe 2 (7 puncte) și Spania pe 1 (7 puncte).

