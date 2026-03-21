Concluzie incredibilă din America de Sud după ce Finalissima a fost anulată: „Spania nu s-a prezentat!”

ADVERTISEMENT

Spania și Argentina urmau să se întâlnească pe 27 martie în Qatar în ediția 2026 a Finalissima, duelul dintre campioana Europei și campioana Americii de Sud. După declanșarea războiului din Iran a devenit imposibil ca meciul să se joace în Qatar, iar, într-un final, partida s-a anulat, deoarece UEFA, CONMEBOL, Federația Spaniolă și Federația Argentiniană nu au ajuns la un acord cu privire la locația și data meciului. La câteva zile după ce anularea partidei a devenit oficială, șeful CONMEBOL, Alejandro Dominguez, 54 de ani, a lansat un atac dur la adresa UEFA și a Federației Spaniole.

Verdict uluitor din America de Sud după anularea Finalissima

Paraguayanul Alejandro Dominguez, care conduce Confederația Sudamericană de Fotbal (CONMEBOL) din 2016, susține că UEFA și Federația Spaniolă sunt principalele vinovate pentru anularea Finalissima. Programat inițial pe 27 martie în Qatar, meciul dintre Argentina și Spania a fost amânat după ce organizatorii nu au ajuns la un acord cu privire la locația și data partidei.

ADVERTISEMENT

, dar și o variantă ca Finalissima să se joace în dublă manșă, returul urmând a se disputa în Argentina. Sudamericanii au refuzat să joace în Spania și au susținut că meciul ar trebui să se dispute pe teren neutru, pe 31 martie, însă această soluție nu a fost pe placul ibericilor.

„Argentina este dublă campioană a Finalissima. Spania nu s-a prezentat”, a declarat Alejandro Dominguez pentru Radio La Red, citat de . Argentina este deținătoarea trofeului, pe care l-a cucerit în iunie 2022 după un succes cu 3-0 contra Italiei pe Wembley. Lautaro Martinez, Angel Di Maria și Paulo Dybala punctau pentru echipa pregătită de Lionel Scaloni.

ADVERTISEMENT

Ce meciuri vor juca Argentina și Spania după anularea Finalissima

Atât Argentina, cât și Spania, vor disputa câte două meciuri amicale pe teren propriu în următoarele săptămâni, după ce Finalissima s-a anulat oficial de către organizatori. Ibericii vor întâlni Serbia pe 27 martie, de la ora 22:00, pe Estadio de la Ceramica din Villarreal, și Egiptul pe 31 martie, de la ora 19:00, pe RCDE Stadium din Barcelona.

ADVERTISEMENT

Și Federația Argentiniană a anunțat că echipa națională va disputa două partide de pregătire, ambele la Buenos Aires. Prima dintre ele va fi contra Mauritaniei, pe 28 martie, iar în cel de-al doilea meci, echipa lui Lionel Messi va întâlni Guatemala, pe 1 aprilie, de la ora 02:15 (ora României). Argentina și Spania s-ar putea întâlni în această vară, la .