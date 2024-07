Concluziile lui Andrei Prepeliță, după Buzău – Sepsi 1-2: „Poate am fost puțin fricoși”

, în fața Sepsi OSK. Formația antrenată de Andrei Prepeliță a avut un gol anulat în prelungiri, după ce VAR a intervenit și a semnalat o poziție de ofsaid.

Prepeliță, sincer după înfrângerea cu Sepsi: „Poate am fost puțin fricoși”

Gloria Buzău a început curajos sezonul din Superliga, băieții pregătiți de Andrei Prepeliță reușind să scoată un rezultat de egalitate în deplasarea de la Ploiești. Lucrurile s-au schimbat în etapa a doua, când buzoienii au cedat în fața lui Sepsi OSK cu scorul de 1-2.

Antrenorul Gloriei Buzău, Andrei Prepeliță, a vorbit după înfrângerea în fața covăsnenilor, principalul formației din Buzău fiind de părere că jucătorii săi încă au nevoie de acomodare și că e posibil să fi intrat puțin fricoși.

”Am avut o discuție cu băieții înainte de meci să fim atenți la șuturile lor. Am luat golul doi, iar echipa era căzută. Sunt câțiva jucători care nu au încă o mentalitate de învingători, vin de la Liga 2 și trebuie să crească nivelul.

A doua repriză am arătat altfel, am fost mult mai direcți, băieții care au intrat au făcut-o foarte bine. Am pus presiune pe adversar, am creat câteva ocazii bune, am marcat, iar la ultima fază puteam chiar egala, dar am înțeles că a fost ofsaid.

Sepsi e o echipă bună, i-am urmărit și știam ce ne așteaptă. Le-am spus băieților că e una din echipele puternice ale campionatului. Am început poate cumva fricoși meciul. La 2-0, reacția lor (n.r a jucătorilor), neavând ce să piardă, au dat mult mai mult.

E o lecție, așa trebuie să tratăm meciurile de acasă, cum am jucat a doua repriză. Nu avem nimic de pierdut. Lotul este complet, mâine se vor întâmpla niște mutări, dar lotul e complet. Mai avem jucători pe care trebuie să îi aducem la un nivel bun fizic”, a spus Andrei Prepeliță la flash-interviu, la .

Sepsi OSK, pe primul loc după primele două etape

Sepsi OSK s-a impus și în a doua etapă a Superligii, reușind astfel să cumuleze 6 puncte și să se poziționeze pe prima treaptă a clasamentului pentru moment. la finalul partidei câștigate cu Gloria Buzău.

Gloria Buzău rămâne cu un gust amar după înfrângerea de acasă, după ce în prima etapă a campionatului au obținut un punct în deplasare cu .