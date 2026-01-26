Concluziile lui Bogdan Baratky, după UTA – Rapid 1-2: „Moruțan, piesa care lipsea și repriza care dă încredere pentru viitor”

ADVERTISEMENT

Contăm! Un meci și o victorie atât de importante, cu atâtea semnificații, încât nici nu știu de ce să mă apuc mai întâi. Așa că o să încep cu rezumatul. Fiți atenți ce a reușit Rapidul în seara asta:

Bogdan Baratky, rezumatul partidei UTA – Rapid 1-2

Să câștige pe terenul unei trupe care venea după 4 victorii consecutive și care în precedentul meci acasă câștigase categoric cu Dinamo

Să întoarcă scorul pentru prima dată în acest sezon, în fața unui adversar care nu pierduse niciodată după ce a deschis scorul. Cu câtă speranță au menționat comentatorii aceste detalii de statistică…

Să domine categoric repriza secundă, o repriză în care gazdele au fost sparring partner – Să câștige, poate pentru prima dată în sezon, cu ce vine de pe bancă. Semn că e posibil să fi câștigat iarna ceva mai clar decât am câștigat vara

Să joace într-un sistem cu două vârfuri, pentru simplul motiv că după foarte mult timp chiar am avut două vârfuri în lot

Nu în ultimul rând, să pună în teren un fotbalist ofensiv versatil, în persoana lui Moruțan. Fotbalist care știe cu mingea, își asumă acțiunile ofensive, joacă direct pe poartă, pasează și dă la poartă.

Hai să le luăm pe rând, că uite ce multe sunt…

ADVERTISEMENT

UTA mai prezentă pe debut de meci contra Rapidului

Cu optimismul la cote înalte după victoriile legate în ultimele etape, arădenii se injectaseră cu supradoză de încredere înainte de meci. Paginile suporterilor abundă de ironii războinice; părea că meciul era deja jucat, doar noi rapidiștii nu știam asta. Dar cumva debutul de partidă le-a dat dreptate. UTA a controlat primele aproximativ 25 de minute, nu prin posesie, ci prin agresivitate și angajament. Pressing avansat pentru a opri din fașă construcția Rapidului, atitudine de luptă, mult efort, angajament, dorință de victorie.

Dincolo, Rapidul a încercat să controleze jocul printr-o posesie calculată, care să tempereze elanul adversarului și să dea încredere echipei pe un stadion mereu dificil pentru noi, dar pe care Rapidul nu a pierdut în epoca post-faliment.

ADVERTISEMENT

Aioani – Manea, Pașcanu, Kramer, Borza – Hromada, Grameni – Dobre, Christensen, Petrila – Paraschiv. Aceasta a fost formula aleasă de Gâlcă, clasicul 4-3-2-1, cu o singură noutate fata de prima parte a sezonului (Paraschiv), cu Christensen poziționat mai avansat și Grameni mijlocaș de legătură lângă închizătorul Hromada.

ADVERTISEMENT

UTA deschide scorul prin Coman în minutul 19, cu un șut imparabil la scurt, dar la o fază la care mingea ajunge la atacantul arădean după un șut mai degrabă ratat. Deși posesia ne-a aparținut și până la gol, practic deschiderea de scor dă semnalul trezirii. Obișnuință veche, Rapidul începe cu adevărat meciul la 0-1 și pe fondul unui pas în spate făcut de gazde.

Și apar fazele periculoase la poarta lui Gorcea. Petrila dă peste din afara careului, iar Manea marchează cu latul din gura porții, dintr-o fază construită de Petrila și Borza. E offside, rămâne 1-0, dar meciul s-a schimbat. Rapidul controlează jocul, iar egalarea vine firesc. După o nouă fază în stânga, Christensen șutează din mijlocul careului, Pospielov comite henț, iar Dobre transformă penalty-ul cu siguranță. Repriza se încheie la egalitate după încă o fază suspectă de penalty la același Pospielov.

ADVERTISEMENT

Repriza din UTA – Rapid 1-2 care le dă încredere pentru viitor suporterilor giuleșteni

Gâlcă e obligat să îl înlocuiască pe dar nu schimbă nimic în față. Rapid are inițiativă, dar intră total în controlul jocului după introducerea lui Moruțan, în minutul 62. Iese Petrila, Moruțan ia banda dreaptă, iar Dobre trece în stânga. Sistemul rămâne același, dar terenul se inclină în dreapta, pentru că pe construcție Moruțan e mult mai imprevizibil și mai tehnic decât Dobre. Doar de două minute are nevoie Moruțan să iasă în evidență.

Primește mingea în dreapta atacului, dar în poziție de mijlocaș ofensiv, nu de extremă, iar pasa sa filtrantă în spatele fundașului stânga îi oferă tot careul lui Borza. Din păcate centrarea pentru Dobre nu e una ideală, Hromada ratează și el incredibil cu capul, iar tabela rămâne înghețată. Rămânem însă cu faza și pasa de fotbalist marca Moruțan, care confirmă că este genul de jucător după care Gâlcă se uita degeaba prin lot din iulie încoace.

În minutul 73, Gâlcă profită de faptul că banca i s-a dilatat în ianuarie și plusează în atac. Intră Koljic și Vulturar (nu vi se pare că bentița aia îl face să semene cu Modric?), ies Hromada și Christensen, iar Rapidul atacă cu doi oameni – Paraschiv și Koljic. Riscantă schimbarea norvegianului, dar inspirată. Consecința? În minutul 79 se întâmplă ce trebuia să se întâmple. Moruțan execută excelent un corner (în fine avem încă un executant bun în afară de Petrila) și după două devieri și o minge întoarsă de Pașcanu, Bolgado întoarce scorul.

Din fericire, Rapid prezintă simptome de echipă dominantă, nu face pasul în spate, continuă să țină mingea, iar Moruțan trece în minutul 85 pe lângă golul 3, după ce atacă decis poarta și dezechilibrează fundașul în dribling. Singura emoție a reprizei vine la șutul blocat de Onea, dar Colțescu judecă faza la fel ca pe cea din finalul primei reprize (Pospielov) și nimic nu se mai întâmplă până la final. Victorie absolut meritată, 3 puncte mari, dar mai ales un semnal important pentru campionat – Rapidul chiar contează în lupta pentru titlu! De data asta și ca joc.

Concluzii după UTA – Rapid 1-2

Rapidul are marjă de creștere. Paraschiv e un atacant mult mai mobil decât Koljic, dar are nevoie de ritm. Ceea ce bănuiam cu toții. Odată intrat în formă, forța ofensivă a Rapidului va crește semnificativ. În plus, la fel de previzibil, Paraschiv îi oferă lui Gâlcă opțiunea de a juca cu două vârfuri, un pivot și un nouă fals atunci când are nevoie să forțeze.

Moruțan e piesa care lipsea. Și el are nevoie de minute, dar calitatea a ieșit în evidență de la prima atingere și prima pasă. E jucătorul care atacă spațiul, dezechilibrează prin agilitate și dribling. Iar problema adversarului este că are și șut și pasa care destabilizează apărarea. Mult mai util în zona careului decât Christensen sau Grameni, Moruțan îi ridică lui Gâlcă problema rolului celor doi mijlocași cu care Rapidul a început azi – Dina și Tobias.

, Rapidul va avea în fine opțiuni nelimitate pe atac. Dubluri la ambele extreme, la vârful de atac, plus alternative la sistemul clasic. Problema imediată este absența titularilor din centrul apărării în meciul cu U Cluj. Kramer e accidentat (nu a arătat deloc bine ce am văzut pe finalul reprizei), iar Pașcanu e suspendat. Faptul că a intrat Bolgado ar putea sugera că Ciobi e menajat pentru un transfer, caz în care așteptăm încă un fundaș central. Vedem ce va fi.

Până atunci să savurăm victoria și ceva chiar mai important – prima prestație de trupă candidată cu adevărat la titlul a Rapidului. Și cu marjă semnificativă de creștere!