Concluziile lui Cristian Pîrvulescu, după întâlnirea Xi Jinping – Vladimir Putin: „Întărește imaginea de vasalitate a Rusiei față de China!”

Întâlnirea Xi Jinping – Vladimir Putin a fost tratată pe larg de toate publicațiile media. FANATIK a titrat . Politologul Cristian Pîrvulescu arată de ce China și Rusia nu sunt pregătite pentru civilizație și rămân cantonate în feudalism: „Această vizită întărește imaginea de vasalitate a Rusiei”. Fără a încerca să influențăm cititorii, inevitabil ne reamintim celebra imagine a întâlnirii dintre dictatorul italian și cel german, din Cel De-al Doilea Război Mondial, ilustrată strălucitor de Charlie Chaplin, în filmul „Dictatorul”. Iată motivele și mai ales contextele istorice, care par înfrățite…

Politologul Cristi Pîrvulescu: „Întâlnirea Xi Jinping – Vladimir Putin întărește imaginea de vasalitate a Rusiei. China este supraputerea, iar Rusia este puterea regională, pe care Beijingul o sprijină din interes”

Să începem, așadar, analiza formulată în exclusivitate pentru FANATIK a „regizorului” Pîrvulescu, referitoare la vizita cinematografică a lui Xi la Vladimir: „Este o acțiune geostrategică, una care nu este neapărat o noutate, deoarece Xi Jinping intenționează să transforme China într-o superputere și să organizeze un nou bipolarism. În acest sens, trebuie înțeleasă întâlnirea dintre cei doi. Putem compara această întrevedere cu aceea care a avut loc acum 10 ani, cu același Xi Jinping, care tocmai fusese ales președinte după ce fusese secretar general al Partidului și mergea la Moscova. La ora aceea, relația era alta, între un Vladimir Putin puternic și un Xi Jinping, slab”.

Se pare că, acum, lucrurile s-au schimbat. „Această nouă vizită întărește imaginea de vasalitate a Rusiei. Dacă am stabili concluzia de la început, China este supraputerea, iar Rusia este puterea regională, pe care Beijingul o sprijină din interes pragmatic. Primul scop este cel de contracarare a SUA, printr-un fel de alianță a tiranilor, a „nedemocrațiilor”, mai exact China, Rusia, Iran, Siria, Coreea de Nord, țări care doresc să creeze o contrapondere, atât teritorială dar și politică, în fața SUA și a Europei de Vest, în contextul conflictului dintre China și America. Dar, această chestiune nu are legătură cu războiul din Ucraina”, a completat profesorul Pîrvulescu.

Potrivit politologului Cristian Pîrvulescu, întâlnirea Xi Jinping – Vladimir Putin de la Moscova reprezintă o validare a politicii lui Putin, dar care trebuie înțeleasă în contextul geopolitic, așadar nu ar trebui percepută ca un sprijin total și fără margini. L-am întrebat, totuși, care este părerea dumnealui referitoare la … să-i spunem „tandrețea” cu care liderul de la Beijing i-a răspuns războinicului de la Moscova:

„Aici apare și politețea excesivă la care vă referiți. Acesta este stilul politicii chinezești. Nu am asistat la efuziuni. Am ascultat propoziții și am perceput chestiuni formale. Cu siguranță, între cele două state există o relație importantă, pentru că gazul rusesc ieftin va fi un sprijin pentru China. Dar, pe de altă parte, China nu dorește ca imaginea sa de imparțialitate să fie afectată”.

Potrivit interlocutorului nostru, „cât va fi posibil, Beijingul va încerca să joace cartea păcii. Să ne amintim că această încercare vine după reușita în privința reluării relațiilor diplomatice cu Arabia Saudită. Observăm, așadar, intenția Chinei de a se poziționa într-un lider imparțial, care caută pacea”.

De la Moscova la Kiev, cu Fumio Kishida și cu Zelenski, în fața blitzurilor

Inițial, se părea că Ei bine… Pentru ca „filmul” să fie șarmant, a mai apărut un cadru interesant și anume vizita primului ministru japonez, la Kiev: „Ambele episoade s-au petrecut în același timp. Vizita liderului chinez la Moscova s-a întâmplat la un an de la prima victorie ucraineană în confruntarea cu Rusia. Mesajul geopolitic este simplu. China nu este singura țară care încearcă să-și manifeste autoritatea în Asia. Există rezistență, iar aceasta se manifestă atât pe plan regional cât și internațional. Japonia s-a simțit decomplexată și a transmis un mesaj puternic în relația sa cu Rusia, deoarece nu trebuie să uităm nicio clipă că niponii cer, în continuare, Insulele Sahalin, care au fost ocupate de Rusia, în anul 1941”.

Conform spuselor lui Cristi Pîrvulescu, revenind la întâlnirea Xi Jinping – Vladimir Putin la Moscova, trebuie spus că discuțiile informale au durat aproape cinci ore. „Este evident faptul că acolo nu s-au spus doar „politețuri”. În privința folosirii armelor nucleare, poziția Chinei rămâne fermă. Însă, Beijingul desfidă drepturile omului, nefiind una dintre țările semnatare ale Tratatului privind Curtea Penală Internațională. China este o țară care folosește un standard dublu în privința Rusiei și nu discută despre crimele de război”, a adăugat profesorul de științe politice.

Potrivit lui Cristian Pîrvulescu, „China cauționează crimele de război, iar acest lucru îi va afecta așa zisa neutralitate în discuțiile pe care Xi Jinping le va purta cu Zelenski. Practic, nu poți face pace, negând realitatea. Discutăm despre o serie de cel puțin 100 de dosare solide, pe care chinezii n-au avut nici măcar răbdarea necesară să le citească”.

Dictatorul chinez și disprețul față de democrație

„Disprețul lui Xi Jinping față de democrație este total. El consideră că acest sistem este o formă de guvernare lipsită de eficiență și atunci încearcă să contrapună modelului occidental o alianță pe care o încropește. Iar relațiile ruso-chineze sunt conjuncturale, în niciun caz strategice. Puteți invita cititorii să privească imaginile care îi înfățișează pe Xi Jinping și pe Vladimir Putin în anul 2013 cu cele de anul acesta, dar și fotografiile din 2018 și din 2019, cu Donald Trump și cu Vladimir Putin. Cititorii dumneavoastră vor observa foarte clar dominația lui Xi Jinping asupra liderului rus, cel care îl îngenunchease pe președintele SUA”, a afirmat, categoric, interlocutorul FANATIK.

Conform celor spuse de profesorul Pîrvulescu, „acest aspect ne spune foarte multe lucruri, inclusiv referitoare la natura relațiilor personale dintre actualii șefi de stat. În momentul actual, relația dintre cei doi lideri este dominată de Xi Jinping, care nu are decât zece ani de guvernare, nu 23, cum se mândrește Putin. În schimb, China se află în concurență reală cu SUA, așadar nu este o putere regională. Acesta este și motivul pentru care îmi permit să cred că, în zilele noastre, China nu este pregătită de un război și nu va accepta un conflict militar în viitorul imediat, pentru simplul motiv că dorește să-și întărească poziția internațională”.

Partitura este, însă, alta iar bagheta pare să se găsească în bunkerele Kievului. China este învățată să pună totul în balanță, de la talerul de… orez la arma nucleară și mai ales până la politica externe, jucată istoric la două capete:

„Discuția dintre Xi Jinpng și Volodimir Zelenski va deveni crucială, deoarece, în convorbirea cu liderul ucrainean, președintele chinez s-ar putea demasca”, a încheiat, aproape profetic, profesorul Cristian Pîrvulescu.