Concluziile lui Gardoș, Niță și Lupu după Agricola Borcea – FCSB 1-2: „Noi nu ne mai plângeam de teren”

, formație de Liga a III-a. Marius Ștefănescu și Ionuț Panțîru au punctat pentru gruparea pregătită de Elias Charalambous, care s-a instalat pe prima poziție în Grupa B. Invitații lui Cristi Coste în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Florin Gardoș, Robert Niță și Dănuț Lupu, au analizat partida disputată joi seară.

Florin Gardoș: „Îl văd ca pe un meci de moral pentru anumiți jucători”

Florin Gardoș a vorbit despre victoria fostei sale echipe, pe care o consideră una de moral pentru mai mulți fotbaliști. „Cred că ce pot să analizez mai degrabă e prestația unor jucători, cum e Kiki, care a lipsit destul de mult, Ștefănescu, care a dat și gol după ce la Galați a avut două assist-uri. Mai degrabă îl văd ca pe un meci de moral pentru anumiți jucători, care au trecut prin diferite momente. Kiki după accidentare, Ștefănescu, care a fost criticat în ultima vreme, a avut evoluții destul de slabe, Panțîru, care, iarăși, a lipsit atâta timp și a reușit să înscrie și el aseară și sigur contează pentru moralul lui, plus cei mici, cei tineri, care au avut ocazia să joace un meci oficial pentru prima echipă. În rest, s-a încercat, s-a văzut cum țopăie mingea pe acolo…” a declarat fostul fundaș al echipei naționale la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Suprafața de joc de la Borcea, analizată în studio. Robert Niță: „La ce e pe la Divizia C, la ăștia era Santiago Bernabeu aseară”

După finalul jocului, managerul general al FCSB, cu privire la terenul pe care s-a jucat partida, pe care l-a criticat în termeni duri.

Subiectul a fost analizat de Robert Niță, Dănuț Lupu, Florin Gardoș și Cristi Coste în studioul FANATIK SUPERLIGA, emisiune care poate fi urmărită LIVE în fiecare luni, marți și vineri, începând cu ora 10:30, exclusiv pe FANATIK.RO.

Robert Niță: „Păi și, ce să facă, să schimbe Borcea gazonul?”

Dănuț Lupu: „La Borcea e drăguț gazonul”

Robert Niță: „Față de ce e în alte părți”

Cristi Coste: „Nu toți sunt de acord, cum a fost Dumbrăvița și Afumațiul, să vină să joace pe Giulești. Fiind un meci pe care televiziunea îl vrea, există și posibilitatea să joace la București, să vină Agricola Borcea și să joace pe un teren normal”

Robert Niță: „Până la urmă, e un teren de Divizia C, Lupu știe mai bine. La ce e pe la Divizia C, la ăștia era Santiago Bernabeu aseară. La Borcea chiar e unul dintre terenurile bune pentru Divizia C. Nu e în regulă pentru jucători, pentru că ei joacă pe Arena Națională, pe Giulești, pe Arcul de Triumf. E mare diferență față de ce era pe Arcul de Triumf acum câteva luni?”

Florin Gardoș: „Diferența e că acesta era un teren de țară care țopăia și dincolo era prost pur și simplu, pentru că era uzat. Cum să clasifici chestia asta, ce standard să ai?”

Dănuț Lupu: „În ultimii 15-20 de ani se plâng jucătorii de terenuri, noi nu ne mai plângeam de terenuri”.

Robert Niță: „Nici nu știam că există gazon de-ăsta la rulou. Să fim serioși, treceau ăia cu găleata și aruncau sămânță”.

Dănuț Lupu: „Ceilalți nu tot pe acel teren joacă?”.

Robert Niță: „Ba da, dar ei sunt obișnuiți să joace acolo, să le mai sară, să-i mai muște de tibie, de apărătoare”.

Florin Gardoș: „În momentul în care ai mai multă calitate în echipă te dezavantajează, clar”.

Dănuț Lupu: „Înseamnă că jucătorii din ziua de astăzi trebuie să-și ia și pătura cu ei când joacă pe un teren mai prost”.

Robert Niță: „E greu, Dane, e ca și cum joci tot timpul pe sintetic și apoi treci pe iarbă, sunt diferențe, tu știi foarte bine”.

Dănuț Lupu: „Sunt, de alunecare, de deplasarea mingii”.

Robert Niță: „De control. Joacă din prima pe gazonul ăla…mai dai și nasol”.

Dănuț Lupu: „Da, dar nu cred că ar trebui să se plângă”.

Florin Gardoș: „Cred că mai degrabă era vorba de accidentări”.

Cristi Coste: „Era teama să nu se accidenteze, mai ales că e o infirmerie pe la FCSB de câteva săptămâni”

Andrei Vlad, INTERZIS de Gigi Becali la Agricola Borcea - FCSB 1-2?! | ANALIZA dupa meciul din Cupa