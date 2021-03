Concluziile lui Gigi Mulțescu după încă o înfrângere a lui Dinamo: ”Am pierdut meciul din prima repriză”

Al cincilea mandat al lui Gigi Mulțescu pe banca lui Dinamo a început cu un eșec, tocmai pe terenul ultimei clasate, Politehnica Iași.

Tehnicianul care a anunțat că se va retrage la sfârșitul acestui sezon este de părere că echipa lui a pierdut meciul de la Iași din cauza ratărilor din prima repriză.

”Meciul l-am pierdut în prima repriză când am avut 4, 5 oportunități, am fost la cârma jocului dar nu am putut să înscriem, sigur că lucrurile nu am mers mai bine nici în repriza a doua”, a concluzionat Mulțescu.

Gigi Mulțescu: ”Nu se pune problema să vorbim de retrogradare”

Antrenorul lui Dinamo nu crede că echipa va intra în hora retrogradării, în ciuda eșecului de la Iași. Până la sfârșitul sezonului regulat roș-albii vor mai juca cu CFR, în deplasare, și cu Academica Clinceni, în “Ștefan cel Mare”.

”Nu cred că se pune problema să vorbim de retrogradare, dar situația e dificilă. Bine că vine această pauză pentru că trebuie recuperați jucătorii accidentați.

Avem 5, 6 jucători de bază accidentați și e mare nevoie de ei. S-a văzut și în seara asta că fotbaliștii care a intrat în joc nu a fost la nivelul pe care ni l-am dorit”, a mai spus Mulțescu.

Situația devină critică

Cu 27 de puncte, Dinamo rămâne în subsolul clasamentului, iar etapa viitoare va juca la Cluj, în compania campioanei ultimelor trei ediții. Gigi Mulțescu nu abandonează lupta și este convins că elevii lui nu vor fi victime în duelul de pe arena ”Dr Constantin Rădulescu”

”Pentru noi cel mai important meci era asta, dar orice joc e important. Nu mă sperie că jucăm cu echipa campioană. Noi mergem la Cluj să scoatem un rezultat bun, pentru că respectăm fotbalul și jocul”, a încheiat Mulțescu.

Liga 1 se va relua peste două săptămâni, timp în care antrenorul lui Dinamo a mărturisit că va pune accent pe pregătirea fizică a echipei pe care o consideră deficitară.

