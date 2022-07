Concluziile lui Patrick Mouratoglou după Wimbledon 2022! De ce a ratat Simona Halep finala: “O perioadă intensă”

Patrick Mouratoglou, cel care o pregătește acum pe Simona Halep, și-a cristalizat impresiile după semifinala pierdută de româncă, 3-6, 3-6, în fața Elenei Rybakina. În opinia sa, Simonei i-a lipsit energia necesară pentru a găsi soluțiile menite să schimbe destinul meciul în fața unei jucătoare care a făcut un meci perfect.

Patrick Mouratoglou: ”Pur și simplu nu a avut șansa ei împotriva unui adversar foarte puternic care, per total, a jucat un meci aproape perfect”

Creditată între favoritele la câștigarea turneului, Simona Halep pornea cu prima șansă în fața Elenei Rybakina. Nu pierduse vreun set la Wimbledon 2022. În plus, avea 2-1 la meciuri directe. Iar Rybakina era la prima prezență în semifinalele unui turneu de Grand Slam.

Jucătoarea din Kazakhstan a făcut însă un meci mare. Și a mers mai departe. Urmând să o întâlnească astăzi, în , pe Ons Jabeur.

Patrick Mouratoglou, cel care o pregătește acum pe Simona, , detaliile care au făcut diferența. ”Desigur, este întotdeauna dificil să pierzi atunci când ești la două meciuri distanță de o coroană de Grand Slam.

Dar pur și simplu nu a avut șansa ei împotriva unui adversar foarte puternic care, per total, a jucat un meci aproape perfect. Dar starea noastră de spirit este încă la cote excelente. Această înfrângere nu schimbă nimic în ceea ce privește programul nostru.

Simona a fost foarte obosită fizic și emoțional după patru săptămâni la rând de tenis competitiv. A fost o perioadă intensă. Era sfârșitul acestui drum și ea s-a chinuit să găsească resursele necesare pentru a răspunde unui astfel de adversar”, a spus Mouratoglou.

”Oboseala este explicația”

Mouratoglou spune că din pricina oboselii despre care amintea, Simona n-a reușit să-și folosească resursele pentru a răspunde jocului bun al adversarei.

”Oboseală este explicația pentru care ea nu a reușit să găsească resursele necesare pentru a răspunde. Resurse pe care le deține.

Din punct de vedere tactic, existau opțiuni la care putea apela. Dar, pur și simplu, nu era capabilă să le vadă. În plus, serviciul nu i-a fucționat, chiar dacă statisticile ei pentru această lovitură sunt mult mai bune decât înainte.

Acesta este un fenomen tipic atunci când ești obosit: nu găsești energia pentru a încerca lucruri noi, te întorci la ceea ce făceai înainte”, precizează tehnicianul.

Care a comentat și declarația Simonei, care spunea că are nevoie de timp pentru a schimba cu adevărat lucrurile. ”E adevărat. Am schimbat multe. Ideea generală este să ai inițiativa, la fiecare minge, iar acest lucru este foarte solicitant când nu ești obișnuit să faci asta în fiecare meci.

Cum să începi punctul este esențial în tenisul modern. Așa că am lucrat mult la serviciu, cu rezultate tangibile. Înainte de semifinală, dacă compari cu Wimbledon 2019 când a câștigat titlul, primul ei serviciu a fost cu 4 mile/oră mai rapid, iar rata primelor serviri nereturnate de către adversar a trecut de la 22% la 37%.

Are mai multă inițiativă la retur. Am decis să folosim acuratețea loviturilor pentru un plus de creativitate și, de ce nu, risc. În trecut, ea era capabilă să facă asta în meciuri mari. Dar avea tendința să fie pasivă în multe altele. Acum, este identitatea ei de joc.

Aceasta este o schimbare uriașă, care necesită timp pentru a fi implementată. Ultimul punct, aspectul fizic. Am făcut o muncă enormă în identificarea punctelor ei slabe și a obține o rutină zilnică care să o ajute să prevină accidentările”, a conchis Mouratoglou.