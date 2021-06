Concluziile lui Şumudică după cantonamentul din Austria: „Trebuie să punem la punct fazele fixe“

CFR Cluj a efectuat un stagiu de pregătire în Austria în vederea noului sezon fotbalistic. Campioana României a jucat cinci partide amicale şi are un bilanţ pozitiv.

A bătut cu 4-0 echipa austriacă Wels, a urmat o remiză 1-1 cu Ludogoreţ (campioana Bulgariei), înfrângere 0-1 cu Academia Puskas (locul doi în campionatul trecut din Ungaria), victorii 1-0 cu Dinamo Moscova (locul 7 în Rusia) şi 1-0 cu Ujpest (locul 6 în Ungaria).

La finalul cantonamentului, Marius Şumudică a oferit un scurt interviu în care a analizat situaţia echipei sale. Tehnicianul s-a arătat dezamăgit de felul în care se prezintă CFR la fazele fixe defensive şi a spus că trebuie să remedieze aceste probleme.

Mai mult, Şumudică a dezvăluit că vor pleca mai mulţi jucători, fără să precizeze numele acestora, dar nu a exclus posibilitatea unor sosiri la echipă.

Concluziile lui Marius Şumudică după cantonamentul din Austria: „Trebuie să punem la punct fazele fixe. Vor pleca jucători“

„Şi astăzi am jucat bine, mai bine decât adversarul, spun eu. Am luat din nou un gol din fază fixă, dintr-un corner. N-am fost atenţi… Sunt lucruri pe care trebuie să le punem la punct. Practic, noi am pierdut singurul meci de aici (n.r. – stagiul de pregătire din Austria) dintr-un penalty.

Sunt mulţumit de atitudinea băieţilor. Am dat şansă şi celor care au jucat mai puţin. Sunt mulţumit de atitudinea lor. Am întâlnit o echipă agresivă. Mereu, meciurile disputate între echipe din Ungaria şi România sunt cu agresivitate.

Sunt bucuros că am reuşit să egalăm pe final. Am pierdut un singur meci, cel cu Academia Puskas. Plecăm cu toţii sănătoşi acasă, ceea ce este foarte important. O să renunţăm la câţiva jucători şi o să vedem dacă mai aducem ceva.

Un calup de meciuri bune. Mi-e greu pentru că am cunosctut echipa aici. Încep să-mi impun filosofia mea. Sper că, uşor-uşor, vom fi în formă maximă, să fim un grup unit şi să trecem de Banja Luka. Apoi, o să o luăm meci cu meci.

A fost greu să vin la CFR Cluj, cu multe pastile de somn. Pun foarte mult suflet, mă întorc după mulţi ani în România, lumea are aşteptări, vin la o echipă care a fost campioană, nu este uşor. Încerc să pun experienţa mea în slujba echipei. CFR nu are voie să facă paşi greşiţi! Pe plan intern, trebuie să câştigăm campionatul, care este cel mai important, vine şi , plus să ne calificăm în competiţiile europene. Mi-aş dori să jucăm din 3 în 3 zile până în decembrie“, a declarat Marius Şumudică.

Cristi Manea: „Nu cred că vom avea probleme cu Banja Luka“

Cristi Manea, frundaşul dreapta al campioanei a oferit şi el o reacţie la finalul ultimului joc de pregătire. Fotbalistul este deja cu gândul la meciul european cu Borac Banja Luka, din preliminariile Ligii Campionilor, şi crede că echipa sa nu va avea probleme cu bosniacii.

„Un meci dificil, având în vedere că e ultimul din acest cantonament. Plecăm acasă cu nişte antrenamente bune, jocuri de un nivel ridicat, cu echipe foarte bune. Sper să ne pregătim la fel de bine şi pentru primul meci din preliminariile Champions League.

Patru ani la CFR. Pe partea sportivă, au fost cei mai frumoşi. Am câştigat patru titluri, două Supercupe. În orice campionat e greu să câştigi patru ani consecutiv. Sper să ne calificăm într-o cupă europeană şi să luăm titlul din nou.

Am văzut câteva imagini cu cei de la Banja Luka, Mister ne-a spus despre ei. Dacă noi vom fi la fel de uniţi ca până acum, nu cred că vom avea probleme“, a completat şi fundaşul dreapta Cristi Manea.

Iar pe 10 iulie, pe Arena Naţională, joacă Supercupa României împotriva Universităţii Craiova.