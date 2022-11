Concluziile trase de Andrei Ștefănescu și Cătălin Cazacu de la Antena Stars după cutremur: „O sa aibă influencerițele ce să scrie două săptămâni”

România a fost zguduită, la propriu, de un cutremur ce s-a produs în dimineața zilei de 3 noiembrie 2022. În timp ce unele vedete s-au speriat, altele au luat totul ca atare. La Antena Stars, Cătălin Cazacu și Andrei Ștefănescu au analizat subiectul.

Andrei Ștefănescu și Cătălin Cazacu au luat în vizor influencerii care au postat despre cutremur

În dimineața zilei de joi, 3 noiembrie 2022, alarma a fost dată de . Seismul cu magnitudinea de peste 5 s-a simțit puternic și în Capitală, iar multe vedete s-au trezit din somn speriate.

Cătălin Cazacu și Andrei Ștefănescu, însă, nu se numără printre ele. În emisiunea Showbiz Report, pe care prezintă la Antena Stars alături de Natalia Mateuț, cei doi au discutat subiectul.

Astfel, , a dezvăluit că, de pe jos, nu a simțit cutremurul și că a aflat de cele întâmplate de pe Instagram.

„Eu când am deschis Instagramul și toate cele n-am știut despre ce e vorba, că toată lumea era panicată. Nu știam de ce”, a dezvăluit Cătălin Cazacu.

La rândul său, Andrei Ștefănescu a susținut că este o obișnuință ca influncerii să posteze despre subiecte încărcate emoțional, precum cutremure și războaie, pentru a răspândi anumite credințe. Totuși, vedeta Antena Stars nu crede în bunele lor intenții.

„Oricum, la noi toată lumea așteaptă să se întâmple ceva. Dacă e foc, dacă e război, dacă e cutremur, dacă e ceva. Toată lumea: ‘Vai a fost cutremur. Să fim mai buni, să ne iubim. Hai să încercăm să fim altfel. Vedeți, viața este scurtă’”, a spus Andrei Ștefănescu.

Andrei Ștefănescu: „Mie nu-mi place vrăjeala asta”

Deși era treaz atunci când seismul a avut loc, Andrei Ștefănescu susține că nu s-a speriat deloc. Revenind la subiectul influencerilor, el a afirmat că aceștia se vor folosi de temă pentru câteva zile bune.

„M-am distrat. Nu eram treaz la ora aia. Eram pe trezire. Nu mă mai sperii de mult la cutremure, am prins foarte multe. Ideea este că am luat telefonul în mână la vreo 10 minute, după ce m-am dezmeticit, și am văzut mii de mesaje.

Nu, să ne iubim și fără cutremur și fără război. Acum o sa aibă influencerițele ce să scrie două săptămâni pe tema asta și o să ne spună cum balenele care au ieșit la liman și să ne iubim…Nu, că m-am descărcat. Mie nu-mi place vrăjeala asta”, a încheiat Andrei Ștefănescu.