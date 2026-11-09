Concurență de 35 milioane de euro pentru Assad Al-Hamlawi!

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Interesul extern pentru jucătorii Craiovei rămâne ridicat, iar meciurile europene sau parcursul din campionat atrag constant privirile scouterilor de top. Printre formațiile cu ochiul pe fotbaliștii olteni se numără și grupare care și-a îndreptat recent atenția spre mai mulți fotbaliști aflați sub comanda lui Coelho. Pe listele trupei din Grecia s-a aflat și palestinianul Assad Al-Hamlawi, unul dintre cei mai căutați atacanți din SuperLiga, cotat la 2,00 milioane de euro și cu cifre excelente în selecționata Palestinei.

Assad nu i-a convins încă pe scouterii greci

Deși trimișii grecilor au urmărit atent evoluțiile din Bănie, unde a fost monitorizat anterior și stoperul Vladimir Screciu, nu au reușit să-i convingă pe deplin pe scouterii greci. Totuși, interesul pentru lotul oltenilor rămâne viu, scouterii eleni urmând să-i monitorizeze din nou pe jucătorii Craiovei O eventuală trecere în Grecia ar presupune însă o concurență acerbă într-un compartiment ofensiv cotat la standarde internaționale.

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Analiza atacanților de la Olympiacos: O concurență infernală în Pireu

Lotul de atacanți-centrali și opțiunile ofensive ale lui Olympiacos Piraeus impresionează prin valoare și cote de piață ridicate pe Transfermarkt, nivelul de exigență din campionatul elen fiind extrem de ridicat pentru orice sosit din Superliga. Linia ofensivă a echipei are în componență nume grele, experimentate la cel mai înalt nivel european:

Nume Naționalitate Vârstă Cotă de piață Armando González: Mexic 23 de ani 15 milioane de euro Marius Mouandilmadji Chad 28 de ani 7 milioane de euro Clayton Brazilia 27 de ani 6 milioane de euro Ayoub El Kaabi Maroc 33 de ani 4 milioane de euro Roman Yaremchuk Ucraina 30 de ani 3,5 milioane de euro TOTAL 35,5 milioane de euro

Pentru un jucător precum Assad Al-Hamlawi sau oricare alt vârf din campionatul românesc, o eventuală mutare la o echipă de calibrul lui Olympiakos ar însemna un duel direct extrem de dificil pentru prinderea primului unsprezece, având în vedere că formația elenă mizează pe atacanți cotați cumulat la peste 35 de milioane de euro și cu experiență masivă în cupele europene.