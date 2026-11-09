Sport

Concurență de 35 milioane de euro pentru Assad Al-Hamlawi!

Catalin Oprea
09.11.2026 | 22:00
Concurenta de 35 milioane de euro pentru Assad AlHamlawi
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Concurență de coșmar pentru Assad Al-Hamlawi la Olympiacos!
Deși Olympiakos l-a monitorizat atent pe atacantul palestinean în vârstă de 26 de ani, trimișii grupării elene nu au fost complet impresionați. Totuși, un transfer în Grecia l-ar arunca într-o luptă infernală pentru un loc de titular cu atacanți cotați la milioane de euro.
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Interesul extern pentru jucătorii Craiovei rămâne ridicat, iar meciurile europene sau parcursul din campionat atrag constant privirile scouterilor de top. Printre formațiile cu ochiul pe fotbaliștii olteni se numără și celebrul club elen Olympiacos Piraeus, grupare care și-a îndreptat recent atenția spre mai mulți fotbaliști aflați sub comanda lui Coelho. Pe listele trupei din Grecia s-a aflat și palestinianul Assad Al-Hamlawi, unul dintre cei mai căutați atacanți din SuperLiga, cotat la 2,00 milioane de euro și cu cifre excelente în selecționata Palestinei.

Assad nu i-a convins încă pe scouterii greci

Deși trimișii grecilor au urmărit atent evoluțiile din Bănie, unde a fost monitorizat anterior și stoperul Vladimir Screciu, primele impresii lăsate de Al-Hamlawi nu au reușit să-i convingă pe deplin pe scouterii greci. Totuși, interesul pentru lotul oltenilor rămâne viu, scouterii eleni urmând să-i monitorizeze din nou pe jucătorii Craiovei cu ocazia duelului european cu Brighton. O eventuală trecere în Grecia ar presupune însă o concurență acerbă într-un compartiment ofensiv cotat la standarde internaționale.

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Analiza atacanților de la Olympiacos: O concurență infernală în Pireu

Lotul de atacanți-centrali și opțiunile ofensive ale lui Olympiacos Piraeus impresionează prin valoare și cote de piață ridicate pe Transfermarkt, nivelul de exigență din campionatul elen fiind extrem de ridicat pentru orice sosit din Superliga. Linia ofensivă a echipei are în componență nume grele, experimentate la cel mai înalt nivel european:

 

NumeNaționalitateVârstăCotă de piață
Armando González:Mexic23 de ani15 milioane de euro
Marius MouandilmadjiChad28 de ani7 milioane de euro
ClaytonBrazilia27 de ani6 milioane de euro
Ayoub El KaabiMaroc33 de ani4 milioane de euro
Roman YaremchukUcraina30 de ani3,5 milioane de euro
TOTAL35,5 milioane de euro

Pentru un jucător precum Assad Al-Hamlawi sau oricare alt vârf din campionatul românesc, o eventuală mutare la o echipă de calibrul lui Olympiakos ar însemna un duel direct extrem de dificil pentru prinderea primului unsprezece, având în vedere că formația elenă mizează pe atacanți cotați cumulat la peste 35 de milioane de euro și cu experiență masivă în cupele europene.

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