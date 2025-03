Concurenta de la Românii au talent care i-a ridicat pe jurați în picioare. Momentul de acrobație a fascinat inclusiv publicul

Alina Hryshkova are doar 19 ani, dar în spatele ei stau sute de spectacole și ani de antrenamente dureroase. pentru a arăta ce înseamnă pasiunea dusă la extrem. Pe scena Românii au talent, vineri seara, a oferit un moment de acrobație care i-a lăsat pe toți fără cuvinte.

Concurenta de la Românii au talent care i-a ridicat pe jurați în picioare

Numărul tinerei a fost un amestec de forță, efort și eleganță. Tânăra și-a creat singură coregrafia, adăugând propriile trucuri. A studiat la un studio de circ din orașul natal și a susținut aproape 500 de spectacole într-un singur an. Publicul a fost fermecat de fiecare mișcare.

„Am fost la circ și a văzut o fată care făcea genul acesta de acrobații. Am vrut să încerc și eu. Nu îmi place să fac ce fac alții. Vrem să fim unici. Ne face să fim mai buni, mai strălucitori, vrem ca lumea să ne țină minte. A fost greu, dureros, de durată, dar după cum vedeți, chiar m-am străduit”, a spus Alina cu sinceritate.

Cum a reacționat Andra

Reacția juraților a fost pe măsura momentului. Andra a lăudat-o, spunându-i pur și simplu că momentul ei a lăsat-o mască: „A fost extraordinar. Efectiv, m-ai fascinat. Ador genul acesta de momente, care să mă lase mască!”. Emoția a fost vizibilă, iar aplauzele nu s-au lăsat așteptate.

, publicul a fost martorul unei alte povești puternice, spusă prin muzică. Mihaela Breabăn, în vârstă de 52 de ani, inspector fiscal din județul Ilfov, a urcat pe scenă cu chitara în mână, cântând despre lupta pe care a dus-o cu cancerul.

„În povestea vieții mele, întâi a fost chitara. A apărut pe la 14 ani și nu știu cum se numesc acordurile, dar eu le cânt”, a povestit Mihaela. După o pauză lungă de la muzică, în momentul în care a aflat că a învins boala, s-a întors la pasiunea ei și a compus piesa pe care a cântat-o în fața juraților.

Și-a spus povestea emoționantă prin muzică

„Am fost bolnavă, am avut cancer la sân și domnul doctor mi-a spus, după un an de luptă, că am învins și sunt un om sănătos! Credeți-mă că am ajuns acasă, mi-am luat chitara în mână, după cei 7 ani în care nu mai cântasem, și am compus melodia pe care o să v-o cânt în seara aceasta”, a mai spus ea.

Andra a fost copleșită de emoție: „Atât de mult m-a atins faptul că cineva care a trecut prin ceva atât de greu a scris un cântec atât de pozitiv: vreau să trăiesc, vreau să zâmbesc. Doar o femeie curajoasă reușește să facă asta. Impactul tău asupra oamenilor va fi colosal”.