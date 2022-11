Concurență între pomenile lui Petrică Mîțu Stoian! Constantin Enceanu, despre evenimentul din Craiova: ”Sunt vreo 300 de persoane”

Constantin Enceanu a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, cum se va desfășura pomana de un an a regretatului Petrică Mîțu Stoian. Evenimentul, organizat de Doru Gușman, la Craiova, implică un efort financiar consistent al fostului impresar al regretatului artist, dar, ne-a precizat cântărețul, va fi, cu adevărat, o pomană ”pe sufletul” lui Petrică Mîțu Stoian.

Constantin Enceanu, despre pomana de un an a lui Petrică Mîțu Stoian de la Craiova: ”Nu știu dacă ajung”

Constantin Enceanu a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre ce se va întâmpla la pomana regretatului Petrică Mîțu Stoian, cea organizată la Craiova. Evenimentul, care va avea loc pe 5 noiembrie, este pregătit de Doru Gușman, fostul impresar al cântărețului care s-a stins din viață pe 6 noiembrie 2022.

Cântărețul care, ani la rândul, i-a fost prieten apropiat lui Petrică Mîțu Stoian ne-a recunoscut că, din păcate, este destul de greu pentru el, dacă nu chiar imposibil, să participe la pomană. Cu toate acestea, în privat, ne-a mai spus Constantin Enceanu, a făcut-o deja, alături de Doru Gușman și Mariana Ionescu Căpitănescu.

”Sâmbătă, cum am foarte mult de muncă, nu știu dacă reușesc să ajung la Petrică. Eu vineri cânt la Brașov, seara, rămân acolo, apoi am la Giurgiu, iar apoi în Argeș. Am fost la (2 noiembrie, n. red.), și pe mine și pe Mariana (Ionescu Căpitănescu, n. red.).

Ne-a împărțit material pentru câteva cămăși naționale, pentru două perechi de pantaloni negri, vorbim de pânză topită. Ne-a spus că ni le dă pentru că noi le purtăm cu siguranță, că vom face ceva frumos din ele. Chiar m-am bucurat de ce ne-a împărțit, pentru că pânză făcută în casă se găsește foarte greu. Cred că Petre avea pânză pentru încă două vieți”, ne-a spus, în exclusivitate, Constantin Enceanu.

Ce se va întâmpla la pomana lui Petrică Mîțu Stoian

Constantin Enceanu ne-a dezvăluit că Doru Gușman a făcut în așa fel încât memoria lui Petrică Mîțu Stoian să fie cinstită așa cum se cuvine. Ba chiar, după ce a stat și cântărit cu atenție situația, a decis ca pomana în memoria regretatului cântăreț să aibă loc acolo unde este nevoie mai mult de ajutor și acolo unde era apreciat artistul.

”Doru organizează pomana la căminul de bătrâni din Craiova, la Spitalul numărul 1 de acolo, parcă. Sunt vreo 300 de persoane, le duce pomana. A fost cea mai bună idee. Așa, mulți prieteni vin, nu vin, apar discuții, unii evitau să vină pentru că le era jenă, așa, Doru a făcut cea mai bună alegere. La căminul de bătrâni oamenii chiar ascultă radio, se uită la televizor la Etno, și chiar ne iubesc pe noi, pe artiștii de muzică populară.

Sâmbătă va duce pomana, după ce face slujba la mormânt și după ce va veni acasă la el cu preoții să citească mâncarea. Din ce știu se vor da sarmale, aperitive și friptură, le face la oale mari și le transportă la cămin, unde va fi totul servit la masă. E o cheltuială destul de mare, dar mi-a zis că niciun efort nu e prea mare pentru pomenirea lui Petre”, a mai spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Constantin Enceanu.

Constantin Enceanu lămurește relația dintre Doru Gușman și regretatul Petrică Mîțu Stoian și explică scandalul cu Maria Tărchilă, sora artistului

Constantin Enceanu a explicat, în exclusivitate pentru FANATIK, relația pe care Doru Gușman a avut-o cu Petrică Mîțu Stoian, mai ales că, adeseori, prietenia lor a fost motiv de bârfă, iar faptul că artistul a vrut să fie înmormântat alături de familia acestuia.

”Vă zic, că am auzit și eu câte și mai câte… Dar astea sunt făcute la nervi, de oameni care nu cunosc realitate și numai din dorința de a arunca cu noroi în ei. Iar Petre nu are nevoie de așa ceva. . Lume multă, oameni puțini. Sunt unii care se hrănesc cu mizerii din astea, vor să intre cu bocancii în sufletul unor oameni, să facă doar rău”, ne-a spus Constantin Enceanu.

Mai mult, el a comentat și faptul că așa cum, de altfel, a dezvăluit sora lui Petrică Mîțu Stoian într-un interviu acordat FANATIK.

”Știu că e supărată Mia. De exemplu, Mia, dacă avea ceva de comentat, dacă nu îi convenea, putea să mă sune, să mă întrebe, dar să nu spună prin presă. Oricum, eu nu am avut treabă cu nimeni, cu familia lui, eu aveam treabă doar cu Petre că mi-a fost prieten și coleg”, a mai spus Constantin Enceanu.

Petrică Mîțu Stoian a murit acum un an

Pe 6 noiembrie 2021, Petrică Mîțu Stoian se stingea fulgerător din viață, luând prin surprindere întrega lume a muzicii populare de la noi din țară. Aflat la Reșița, pentru un tratament de recuperare post-COVID, regretatul artist ajunge la Urgențe, și, câteva ore mai târziu, se stingea din viață.

Constantin Enceanu a vorbit, pentru FANATIK, despre și, spune cântărețul, îi duce lipsa în fiecare moment.

”L-am cunoscut pe Petre în 1994, la prima mea lansare, la prima mea casetă- ”Naiba de mândruliță” – lansată la Hanul Craiovița. Pe el l-au adus Maria Loga și Costel Măgureanu la mine la lansare. Atunci l-am văzut prima oară pe Petrică și l-am auzit cum cântă…

Era slăbuț, el fizic, la vremea respectivă, nu te dădea pe spate, dar avea o voce… Am și zis `Ce frumos cântă băiatul ăsta`, era altceva. Ușor, ușor ne-am apropiat, am ajuns să ne vedem foarte des. Mai ales aici, pe Oltenia, bărbați, eram noi doi și Costel Măgureanu care luam mai toate evenimentele. (…)

Petrică era cel mai apropiat prieten al meu. Eu cu sora mea nu am fost la fel de apropiat cum am fost cu Petre. Făceam Crăciunurile, Revelioanele împreună. Dacă nu ne vedeam de Crăciun, ne vedeam a doua zi, în familie”, ne spunea Constantin Enceanu.