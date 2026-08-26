Concurența lui Daniel Bîrligea la Frosinone. Ce șanse are atacantul român să fie titular în Serie A?

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Frosinone a înaintat o ofertă către FCSB pentru transferul lui Daniel Bîrligea, iar . Italienii sunt gata să plătească 1.500.000 de euro pentru împrumutul pe un an, cu o clauză de transfer obligatoriu de 3.500.000 de euro dacă echipa va reuși să se salveze de la retrogradare în acest sezon.

Concurența lui Daniel Bîrligea la Frosinone

Așa cum FANATIK a anunțat, Daniel Bîrligea ar urma să primească la Frosinone , față de cei 300.000 de euro pe care îi primește de la FCSB.

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Pentru fotbalistul român, ar fi o șansă foarte bună de a deveni titular într-o echipă din Serie A, chiar dacă este vorba despre Frosinone, o formație fără prea multe sezoane pe prima scenă a fotbalului italian. Concurența nu este una care să-i creeze mari probleme lui Daniel Bîrligea, dacă își va pune calitățile în valoare.

În etapa inaugurală a sezonului din Serie A, pe care Frosinone a pierdut-o acasă, scor 0-1, contra lui Juventus Torino, antrenorul Massimiliano Alvini a utilizat un sistem 4-2-3-1. Așadar, antrenorul de 56 de ani este adeptul jocului cu un singur atacant.

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În acest moment, Frosinone are doar trei atacanți centrali, de profilul lui Daniel Bîrligea. Niciunul dintre ei nu are 23 de ani împliniți. Doi sunt promovați de la Frosinone Primavera – Muhammed Colley și Alejandro Cichero, ambii de 20 de ani.

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Al treilea este Antonio Raimondo, 22 de ani, adus în vara lui 2025, de la Bologna, sub formă de împrumut pentru două sezoane. Raimondo este unul dintre cei mai promițători atacanți italieni ai momentului, dar se află sub contract cu Bologna până în vara lui 2028.

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Experiența, de partea lui Daniel Bîrligea

De asemenea, Raimondo se află la primul sezon în Serie A, după trei sezoane în Serie B, la Ternana, Salernitana și Frosinone, și nu este considerat o certitudine pentru atac. La capitolul experiență, Daniel Bîrligea prezintă mai multă încredere: are zeci de meciuri și de goluri pentru CFR Cluj, FCSB și naționala României. Dintre acestea, cinci sunt marcate în preliminarile Conference League și Europa League, iar cinci în super-grupa de Europa League.

În consecință, Daniel Bîrligea ar urma să lupte cu Antonio Raimondo pentru un loc de titular. Experiența reprezintă un plus pentru internaționalul român, dar și forma de transfer, deoarece Bîrligea poate fi revândut, în timp ce Raimondo este în continuare jucătorul Bolognei.

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