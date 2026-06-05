Concurență pentru CFR Cluj! Marius Șumudică este dorit în Turcia: „E un candidat de top!”

ADVERTISEMENT

CFR Cluj s-a calificat în preliminariile Conference League după un sezon lung și plin de încercări. Ardelenii au întrerupt însă colaborarea cu Daniel Pancu, iar acum trebuie să numească un nou tehnician. Marius Șumudică, unul dintre antrenorii aflați pe radarul lui Neluțu Varga, este dorit de un club din Turcia. Nou-promovata vrea să dea lovitura cu cel care cunoaște la perfecție campionatul.

Marius Șumudică, dorit de Amedspor în Turcia

Antrenorul a plecat din Gruia și a fost prezentat oficial de Rapid. Unul dintre tehnicienii aflați pe lista lui Neluțu Varga pentru a prelua postul liber de la echipa sa este Marius Șumudică. Patronul „feroviarilor” are însă concurență, întrucât „Șumi” este dorit de Amedspor, echipa care va juca din sezonul viitor în prima ligă a Turciei, campionat cu care tehnicianul este extrem de familiarizat. „Amedspor, care se pregătește pentru un început ambițios de sezon după promovarea în Super Lig, are un nume notabil care concurează pentru postul de antrenor principal.

ADVERTISEMENT

S-a aflat că clubul din Diyarbakır dorește să-l aducă pe antrenorul român Marius Șumudica. Antrenorul experimentat, care a condus anterior echipele Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor și Gaziantep FK în Turcia, este considerat un candidat de top. Conducerea clubului, încredințând structura sportivă lui Serkan Reçber, își propune să construiască un lot puternic și competitiv pentru primul lor sezon în Süper Lig. Prin urmare, se concentrează pe un antrenor care este familiarizat cu liga și are experiență în Turcia. Șumudica, cunoscut pentru stilul său de joc ofensiv și comunicarea puternică cu jucătorii de-a lungul carierei sale, ar fi receptiv la proiect”, notează .

Marius Șumudică, tentat să meargă la CFR Cluj

Chestionat dacă ar merge să o antreneze pe CFR Cluj, după ce a mai condus echipa scurt timp la începutul sezonului 2021/2022, Marius Șumudică a fost sincer și a spus că oricine ar merge la acest club, în ciuda declarațiilor dure ale pui Pancu despre condițiile de acolo. „Orice antrenor și-ar dori să antreneze CFR-ul.

ADVERTISEMENT

Despre ce vorbim? Eu nu vreau să vorbesc despre mine în momentul de față. Vreau să vorbesc despre mirajul cupelor europene, despre un club care își dorește să facă performanță”,