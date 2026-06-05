Sport

Concurență pentru CFR Cluj! Marius Șumudică este dorit în Turcia: „E un candidat de top!”

CFR Cluj caută să numească un nou antrenor principal după plecarea lui Daniel Pancu. Una dintre opțiunile lui Neluțu Varga este dorită și de o echipă din Turcia.
Mihai Dragomir
05.06.2026 | 13:45
Concurenta pentru CFR Cluj Marius Sumudica este dorit in Turcia E un candidat de top
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Marius Șumudică, pe vremea când era antrenor la CFR Cluj Foto: Sport Pictures
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CFR Cluj s-a calificat în preliminariile Conference League după un sezon lung și plin de încercări. Ardelenii au întrerupt însă colaborarea cu Daniel Pancu, iar acum trebuie să numească un nou tehnician. Marius Șumudică, unul dintre antrenorii aflați pe radarul lui Neluțu Varga, este dorit de un club din Turcia. Nou-promovata vrea să dea lovitura cu cel care cunoaște la perfecție campionatul.

Marius Șumudică, dorit de Amedspor în Turcia

Daniel Pancu este istorie la CFR Cluj. Antrenorul a plecat din Gruia și a fost prezentat oficial de Rapid. Unul dintre tehnicienii aflați pe lista lui Neluțu Varga pentru a prelua postul liber de la echipa sa este Marius Șumudică. Patronul „feroviarilor” are însă concurență, întrucât „Șumi” este dorit de Amedspor, echipa care va juca din sezonul viitor în prima ligă a Turciei, campionat cu care tehnicianul este extrem de familiarizat. „Amedspor, care se pregătește pentru un început ambițios de sezon după promovarea în Super Lig, are un nume notabil care concurează pentru postul de antrenor principal.

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S-a aflat că clubul din Diyarbakır dorește să-l aducă pe antrenorul român Marius Șumudica. Antrenorul experimentat, care a condus anterior echipele Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor și Gaziantep FK în Turcia, este considerat un candidat de top. Conducerea clubului, încredințând structura sportivă lui Serkan Reçber, își propune să construiască un lot puternic și competitiv pentru primul lor sezon în Süper Lig. Prin urmare, se concentrează pe un antrenor care este familiarizat cu liga și are experiență în Turcia. Șumudica, cunoscut pentru stilul său de joc ofensiv și comunicarea puternică cu jucătorii de-a lungul carierei sale, ar fi receptiv la proiect”, notează jurnaliștii turci.

Marius Șumudică, tentat să meargă la CFR Cluj

Chestionat dacă ar merge să o antreneze pe CFR Cluj, după ce a mai condus echipa scurt timp la începutul sezonului 2021/2022, Marius Șumudică a fost sincer și a spus că oricine ar merge la acest club, în ciuda declarațiilor dure ale pui Pancu despre condițiile de acolo. „Orice antrenor și-ar dori să antreneze CFR-ul.

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Despre ce vorbim? Eu nu vreau să vorbesc despre mine în momentul de față. Vreau să vorbesc despre mirajul cupelor europene, despre un club care își dorește să facă performanță”, spunea Marius Șumudică luni, 25 mai, la FANATIK SUPERLIGA.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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